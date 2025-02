Tour dei giardini di Versailles, il parco di Re Sole

Fonte: iStock Fontane dei Giardini di Versailles dall'alto

Si trova a soli venti chilometri dalla bellissima città di Parigi la maestosa Reggia di Versailles. Un luogo unico, che permette di fare un viaggio nel tempo, e che si presenta con i suoi magnifici giardini come un’icona dell’arte paesaggistica, e non solo, francese.

Questi giardini vennero progettati dall’artista André Le Nôtre su richiesta di Re Luigi XIV, con spazi verdi che riescono ad incantare tutti i visitatori, e non solo, con fontane spettacolari, boschetti segreti e ampi viali. Un luogo davvero suggestivo: ideale per gli amanti di storia, arte e fotografia.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sui magnifici Giardini della Reggia di Versailles e perché questi rappresentano un luogo da visitare almeno una volta nella vita.

Cosa vedere nei Giardini della Reggia di Versailles

I Giardini si estendono su circa 80 ettari di terreno e, per le loro caratteristiche, riescono ad offrire un’ampia varietà di scenari incantevoli. Al suo interno spiccano elementi spettacolari come le fontane, i giochi d’acqua ed anche piccoli boschetti nascosti, che al loro interno racchiudono storie dal fascino unico.

Le fontane dei giardini di Versailles sono famose in tutto il mondo, soprattutto quando queste sono protagoniste di eventi come le Grandes Eaux Musicales, durante il quale i giochi d’acqua creano uno spettacolo mozzafiato con la musica barocca in sottofondo.

Tra le più importanti la Fontana di Apollo, che viene considerato come il simbolo dell’allora Re Sole. Osservando questa fontana si osserva la divinità che emerge dalle acque sul suo carro antico trainato da cavalli. Ci sono poi la Fontana di Latona, che si ispira alla mitologia greca, e la Fontana del Drago, che impressiona con il suo imponente getto d’acqua.

Visitare questi giardini vuol dire anche attraversare affascinanti boschetti, come già accennato in precedenza, ovvero spazi verdi nascosti che regalano sorprese artistiche. Ci sono: il Boschetto di Encelado, dove viene raccontato il mito di un gigante sepolto dalle rocce, il Boschetto del Colonnato, caratterizzato da una serie di colonne eleganti, che circondano una fontana centrale, ed il Boschetto della Regina e quello de l’Étoile, presentano un’atmosfera molto rilassata e naturale. La soluzione perfetta per una passeggiata tra arte e relax.

Imperdibile è anche il Grand Canal: una distesa d’acqua di circa 1,5 chilometri dove i visitatori possono noleggiare le barche e ammirare i riflessi dei giardini sull’acqua. Inoltre, per vivere momenti di spensieratezza ed intimità, si possono visitare le Tenute di Trianon, tra cui il Grand Trianon, il Petit Trianon e l’Hameau de la Reine, che offrono uno scorcia sulla vita privata di Maria Antonietta nella Reggia.

Fonte: iStock

Storia dei Giardini di Versailles

La creazione dei Giardini ebbe inizio nel lontano 1661, quando l’artista André Le Nôtre venne incaricato da XVI di trasformare tutti i terreni che circondavano la Reggia di Versailles in un’opera monumentale, che rimanesse viva negli anni. Questo progetto, oltre ad essere una vera e propria impresa artistica, fu una forte affermazione del potere del sovrano, che desiderava esprimere tutta sua magnificenza.

I Giardini vennero progettati secondo uno schema geometrico, utilizzando tecniche innovative per la distribuzione dell’acqua. Un’opera che vide impegnati diverse migliaia di operai, che lavorarono per decenni per la sua costruzione.

Da notare il fatto che nel corso degli anni i Giardini sono stati al centro di interventi e restauri importanti, soprattutto dopo la grande tempesta del 1999, che danneggiò gravemente i giardini e che ha causato la ripiantumazione di nuove piante.

Quando andare a Versailles?

Il periodo migliore per visitare Versailles ed i Giardini della Reggia dipende molto dalle preferenze personali e dell’esperienza che si vuole vivere. La primavera, ad esempio, è il periodo ideale per vedere la fioritura e godersi temperaturi più miti, tendenzialmente da Marzo a Maggio. Mentre in estate, nel periodo che va da Giugno ad Agosto, è il momento in cui le giornate sono più lunghe e durante le quali si può avere le possibilità per assistere agli spettacoli serali, anche se il numero di visitatori è più elevato.

Mentre, in autunno, da Settembre a Novembre, i Giardini regalano un paesaggio mozzafiato grazie ai colori caldi delle foglie sugli alberi, per un’atmosfera più tranquilla rispetto ai mesi estivi. Nei mesi invernali, invece, che vanno da Dicembre a Febbraio, è possibile vivere in un certo senso un’esperienza più intima, in quanto sono presenti pochi turisti, con la possibilità di apprezzare con più calma la bellezza del parco.

Fonte: iStock

Informazioni utili

Per accedere ai Giardini di Versailles è possibile scegliere qualsiasi giorno della settimana in quanto aperti tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00, mentre è possibile accedere al Palazzo di Versailles dalle 9.00 alle 17.30. Inoltre, le Tenute di Trianon aprono al pubblico dalle 12.00 alle 17.30.

Per accedere alla Reggia e ai Giardini di Versailles è necessario acquistare il biglietto Passport, il cui prezzo parte da 24€ nella bassa stagione, che va dal 1 Novembre al 31 Marzo, e 32€ nell’alta stagione, che va dall’1 Aprile al 31 Ottobre.

Inoltre, per raggiungere Versailles è possibile prendere un treno da Parigi Montparnasse o Saint-Lazare, oppure utilizzare un autobus che collega proprio la capitale alla Reggia. Altre alternative possono essere l’auto, usufruendo, una volta arrivati a destinazione, parcheggi a pagamento nelle vicinanze dei magnifici Giardini, oppure tour guidati, che permettono di visitare questa bellissima località anche direttamente dalla bellissima città di Parigi, senza pensieri relativi al trasporto.

Sono disponibili, inoltre, audio guide e tour guidati in più lingue, oltre a diversi punti di ristoro e aree picnic per una pausa rilassante durante la visita. Il sito è anche facilmente accessibile a persone che soffrono problemi di mobilità ridotta, grazie anche alla presenza di percorsi attrezzati e servizi specifici.

I Giardini e la Reggia di Versailles rappresentano un capolavoro senza tempo, in cui si fondono arte e natura in un equilibrio perfetto. Si tratta di un luogo in grado di regalare un’esperienza unica, che trasporta i visitatori nel tempo e nella storia della nobiltà francese e nella vita quotidiana di Luigi XVI, famoso sovrano conosciuto anche con il nome di Re Sole.