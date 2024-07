Il Palazzo di Wilanów: un tesoro da scoprire a Varsavia, tra arte e natura

Fonte: iStock L'esterno di Palazzo di Wilanów

Il Palazzo di Wilanów si trova nell’immediata periferia della capitale polacca ed è una delle cose da vedere durante un viaggio a Varsavia. Si tratta di una delle residenze più belle e storicamente significative della Polonia. Essp è conosciuto come la “Versailles polacca”. Il Palazzo di di Wilanów , infatti, è un esempio squisito di architettura barocca, circondata da splendidi giardin, in diversi stili: alla francese, all’italiana e all’inglese.

Organizzare una visita al Palazzo di Wilanów è facile, entusiasmante e ti regalerà degli ottimi ricordi da portare con te alla fine del viaggio. Si raggiungere tranquillamente anche con i mezzi pubblici da Varsavia. Questo magnifico palazzo e i suoi giardini sono una destinazione imperdibile per chi visita la capitale polacca. Che siate appassionati di storia, amanti dell’arte o semplicemente in cerca di un luogo tranquillo dove passeggiare, il Palazzo di Wilanów ha qualcosa da offrire a tutti.

Storia e Architettura di Palazzo di Wilanów: quattro secoli di bellezza

Costruito alla fine del XVII secolo per il re Jan III Sobieski, il Palazzo di Wilanów fu progettato dall’architetto Augustyn Locci. Questa grande dimora, da vedere durante un viaggio alla scoperta di Varsavia, sorse per essere una residenza reale e come tale rimase fino all’inizio del XIX Secolo. Furono diversi i re che occuparono le sue stanze e, successivamente, divenne la residenza di alcune delle famiglie nobiliari più importanti della Polonia: Sieniawski, Czartoryski, Lubomirski, Potocki e Branicki.

Con la presenza di queste famiglie all’interno del Palazzo di Wilanów ha portato alcune modifiche, tali da rendere questo luogo ancora più bello e splendente. Malgrado le modifiche e le revisioni, la struttura generale ha mantenuto nel tempo il suo fascino barocco, rendendo Palazzo di Wilanów uno dei luoghi imperdibili da visitare durante un viaggio a Varsavia. Gli interni del palazzo sono ornati con affreschi, stucchi e mobili d’epoca, che offrono uno sguardo sulla vita e la cultura della nobiltà polacca.

Nel 1805, il Palazzo di Wilanów divenne, per volere di Stanisław Kostka Potocki, il primo museo pubblico della Polonia e uno dei primi mai aperti con questo intento in Europa. Al tempo, infatti, si creavano delle esposizioni d’arte in molti posti ma i palazzi, con le relative opere d’arte che contenevano, erano e restavano proprietà privata, con l’accesso solo ai proprietari, ai loro amici e invitati. L’apertura al pubblico fu un atto decisamente importante.

Purtroppo, molta della vasta collezione d’arte del Palazzo di Wilanów è stata trafugata durante l’occupazione nazista della Polonia. Fortunatamente, grazie all’incessante lavoro di tanti Art Men – ovvero tutte quelle figure che, dopo la guerra, si sono messe a cercare le opere perdute – qualcosa è stato recuperato. Gli orrori della guerra, in ogni caso, non hanno tolto splendore al Palazzo di Wilanów che resta una grande meraviglia polacca.

Fonte: iStock

I giardini di Palazzo di Palazzo di Wilanów: un incanto nel verde

Il Palazzo di Wilanów è circondato da vasti giardini che includono un parco in stile francese con aiuole geometriche e un giardino all’inglese con sentieri tortuosi e alberi secolari. La tenuta comprende anche un lago pittoresco, una serra e varie sculture, rendendola un luogo perfetto per una passeggiata rilassante. L’idea che fu la base del palazzo di Wilanów era quella di creare una corte che potesse godere anche di uno spazio esterno. Fu la tipica moda del XVIII Secolo di unire vita di corte alla vita all’aria aperta a guidare architetti e progettisti nella creazione di un simile luogo.

Per molti viaggiatori, il motivo principale per visitare il Palazzo di Wilanów sono i proprio suoi giardini. Se il tuo viaggio in Polonia avviene in primavera o estate, avrai modo di renderti conto della loro bellezza, curata al giorno d’oggi da esperti giardinieri, istruiti sulla storia dei giardini stessi. Molta manutenzione delle piante, infatti, dev’essere fatta con attrezzi antichi, proprio per rispettare il design dei giardini stessi e le piante.

A livello storico, fin dall’inizio della vita del Palazzo di Wilanów, fu Re Jan III a curare personalmente i giardini e a occuparsi del verde. Quel sovrano amava scegliere da solo le tipologie di piante, in base al suo gusto personale. Quel determinato momento storico è, oggi, evocato in modo più vivido nei giardini all’italiana situati sulle terrazze superiori e inferiori, tra il palazzo e il lago Wilanów. Le aiuole della terrazza superiore corrispondono nella loro composizione al disegno delle Camere Reali.

Nei giardini si possono ritrovare gli stessi temi e argomenti presenti nelle decorazioni del Palazzo di Wilanów: nulla è lasciato al caso. Le decorazioni originali furono progettate da artisti olandesi e furono rimosse dalle truppe russe all’inizio del XVIII secolo. Sono invece rimaste intatte le decorazioni settecentesche della terrazza superiore. I putti e le sfingi sono opera di Johann Elias Hoffmann. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, vennero portate al Palazzo di Wilanów molte sculture presenti in molte case nobiliari della Polonia, distrutte dalla guerra. Fu così che il Palazzo di Wilanów divenne una vera e propria nuova dimora per la cultura del paese.

Oltre ai giardini all’italiana e quelli alla francese, venne creato anche un giardino anglo-cinese. Questa ulteriore tipologia di giardino regala al Palazzo di Wilanów nuove geometrie, totalmente diverse da quelle barocche. All’interno del giardino anglo-cinese di Palazzo di Wilanów si trovano preziosi esemplari di alberi monumentali, come quercia e ginkgo biloba. Data la tipologia di alberi presenti, questa parte del giardino di Palazzo di Wilanów è il luogo più fotogenico da vedere se farai un viaggio a Varsavia in autunno. Parte dei giardini di Palazzo di Wilanów è, attualmente, una riserva naturale, casa di molti animali.

Fonte: iStock

Come raggiungere il Palazzo di Wilanów Varsavia

Ci sono diverse opzioni di trasporto per raggiungere il Palazzo di Wilanów è facilmente raggiungibile dal centro di Varsavia.

L’autobus, per esempio, è Il modo più diretto per arrivare al palazzo di Wilanów, nonché il più economoico. Le linee 116, 180 e 519 conducono direttamente a Wilanów. La fermata si trova a pochi passi dall’ingresso principale del palazzo. Gli autobus partono frequentemente dal centro di Varsavia e il viaggio dura circa 30-40 minuti, a seconda del traffico.

In alternativa al solo autobus, si può utilizzare anche una combinazione che comprenda anche il tram. La fermata da considerare a Varsavia è “Wilanowska” (linee 4, 10, 14 e 35). Successivamente, si sale poi sull’autobus l’autobus 139 o 200 che porta direttamente al palazzo. Questo percorso può essere utile se il tuo alloggio a Varsavia è vicino a una linea del tram.

Anche il taxi è un’opzione utile per raggiungere il Palazzo di di Wilanów, soprattutto se si fa parte di un gruppo di massimo quattro persone. Si tratta, sicuramente, di un viaggio più comodo e veloce. Il tragitto dal centro di Varsavia al Palazzo di Wilanów dura circa 20-30 minuti, a seconda del traffico, e il costo varia tra 30 e 50 złoty (tra i 7€ e i 12€ circa.

Chi ama pedalare, può raggiungere il Palazzo di di Wilanów in bicicletta. A Varsavia ci sono varie possibilità di noleggio bici e, anche per dare al proprio viaggio in Polonia un minore impatto sull’ambiente, durante i mesi più caldi, molti visitatori scelgono di seguire le piste ciclabili che conducono al Palazzo di Wilanów. È un modo piacevole di esplorare la città e il paesaggio circostante.

Infine, se il tuo viaggio in Polonia nasce come on the road e hai già un’auto a disposizione, sappi che puoi arrivare al Palazzo di Wilanów usando il tuo mezzo a quattro ruote. Nei pressi del palazzo sono disponibili dei parcheggi per i visitatori.

Informazioni utili per visitare il Palazzo di di Wilanów

Cosa sapere per visitare il Palazzo di Wilanów durante il tuo viaggio in Polonia? Questo luogo storico è aperto al pubblico tutto l’anno, con orari variabili a seconda della stagione. È consigliabile controllare il sito web ufficiale per gli orari aggiornati e per prenotare i biglietti in anticipo, specialmente durante i periodi di alta affluenza turistica.

Il Palazzo di Wilanów ospita anche una serie di eventi culturali, mostre e concerti durante tutto l’anno, rendendo ogni visita un’esperienza unica. Inoltre, il parco è accessibile gratuitamente, quindi anche una semplice passeggiata nei giardini vale la visita.

Per visitare il Palazzo di Wilanów è richiesto un biglietto d’ingresso di 5 złoty (poco più di 1€). I biglietti si possono comprare anche online: al momento dell’acquisto, ti verrà chiesto di scegliere la data della tua visita. Data la fama meritata del Palazzo di Wilanów, è meglio acquistare i biglietti in anticipo, se il tuo viaggio in Polonia avviene in un fine settimana o in un giorno festivo. Il Palazzo di Wilanów è una meta gettonata durante l’alta stagione.

Il Palazzo di Wilanów è vasto e offre molti percorsi di visita diversi: meglio programmare di trascorrere una giornata intera nei pressi di questa Versailles della Polonia, in modo da poter dedicare a questo luogo tutto il tempo che merita.

Tutta l’area del Palazzo di Wilanów è attrezzata in modo da accogliere anche i viaggiatori che hanno difficoltà motorie e sono previste audioguide in moltissime lingue, anche studiate appositamente per ipovedenti o viaggiatori disabili. Basta farne richiesta al momento all’ingresso.

Nei giardini del Palazzo di Wilanów c’è anche una caffetteria, molto bella e sicuramente utile nel caso ti venga fare durante la tua giornata appena fuori Varsavia. Solitamente, gli orari di apertura della caffetteria del Palazzo di Wilanów cambiano a fine estate.