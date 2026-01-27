La Strada Romantica Langhe e Roero: un itinerario tra colline, borghi e panorami suggestivi pensato per vivere emozioni in coppia, anche a San Valentino

iStock Il borgo di Neive e i rigogliosi vigneti delle Langhe

C’è un momento dell’anno in cui le colline di Langhe, Monferrato e Roero sembrano farsi ancora più morbide, i borghi più intimi, i panorami più complici. San Valentino è l’occasione perfetta per scoprire – o riscoprire – la Strada Romantica, un itinerario pensato per chi ama viaggiare senza fretta, lasciandosi guidare dall’emozione e dal piacere di condividere il cammino.

Qui il paesaggio parla naturalmente il linguaggio dell’amore: vigneti ordinati come poesie, strade panoramiche che invitano alla contemplazione, piccoli centri storici dove perdersi mano nella mano diventa parte dell’esperienza. Non è solo una meta turistica, ma una vera fuga romantica, ideale per una giornata speciale o un weekend dedicato alla coppia.

La Strada Romantica: viaggio lento tra emozioni e panorami

La Strada Romantica delle Langhe e del Roero è un percorso di 130 chilometri articolato in 11 tappe e arricchito da oltre 300 spunti letterari. Non una strada nel senso tradizionale, ma un invito al viaggio lento, alla scoperta condivisa e allo stupore passo dopo passo.

Lungo l’itinerario si incontrano dei favolosi belvedere sulle dolci vigne, borghi dove fermarsi per un caffè o per fare una passeggiata, angoli silenziosi perfetti per una sosta di due innamorati.

Ogni tappa diventa occasione per rallentare e lasciarsi sorprendere da dettagli che parlano di autenticità e bellezza: una luce particolare al tramonto, una piazza, una strada che sembra disegnata apposta per essere percorsa insieme.

iStock

Borghi, passeggiate e luoghi simbolo dell’amore

Il romanticismo nelle Langhe e nel Roero prende forma attraverso gesti semplici e luoghi carichi di significato. Passeggiare senza meta precisa, fermarsi davanti a un belvedere, scattare una fotografia che diventa un ricordo condiviso.

Ecco le 11 tappe del progetto della Strada Romantica:

Vezza d’Alba – Borgo ricco di tradizioni con scorci sul paesaggio rurale e vicoli dove perdersi a due passi dalle celebri Rocche del Roero.

– Borgo ricco di tradizioni con scorci sul paesaggio rurale e vicoli dove perdersi a due passi dalle celebri Rocche del Roero. Magliano Alfieri – Dominato dall’imponente castello, offre viste romantiche e tracce della storia feudale tra mura e colline.

– Dominato dall’imponente castello, offre viste romantiche e tracce della storia feudale tra mura e colline. Neive – Considerato uno dei borghi più belli d’Italia, incanta con i vigneti a perdita d’occhio e piazzette pittoresche.

Treiso – Piccolo borgo di collina da cui partire per passeggiate tra sentieri e panorami di vigneti dolci e tranquilli.

– Piccolo borgo di collina da cui partire per passeggiate tra sentieri e panorami di vigneti dolci e tranquilli. Trezzo Tinella – Crocevia di colline e paesaggi aperti, perfetto per soste panoramiche e foto romantiche.

– Crocevia di colline e paesaggi aperti, perfetto per soste panoramiche e foto romantiche. Benevello – Immerso nel verde, regala strade tranquille e scorci naturali ideali per passeggiate lente.

– Immerso nel verde, regala strade tranquille e scorci naturali ideali per passeggiate lente. Sinio – Qui la storia delle Langhe si respira tra antiche costruzioni, vigne e sentieri dal ritmo dolce.

– Qui la storia delle Langhe si respira tra antiche costruzioni, vigne e sentieri dal ritmo dolce. Cissone – Borgo raccolto e dominato dalla natura, offre un’atmosfera intima e panorami sulle colline circostanti.

– Borgo raccolto e dominato dalla natura, offre un’atmosfera intima e panorami sulle colline circostanti. Murazzano – Famoso per i suoi formaggi tipici, è un luogo dove sapori e paesaggi si intrecciano in armonia.

– Famoso per i suoi formaggi tipici, è un luogo dove sapori e paesaggi si intrecciano in armonia. Mombarcaro – Situato sulla vetta delle colline, regala vedute aperte fino alle Alpi nei giorni limpidi.

– Situato sulla vetta delle colline, regala vedute aperte fino alle Alpi nei giorni limpidi. Camerana – Ultima tappa, qui la natura è protagonista con boschi, fiori e scorci silenziosi da vivere insieme.

Ogni borgo lungo la Strada Romantica diventa così un’occasione per scoprire storie, sapori e panorami da condividere, trasformando il viaggio in un susseguirsi di momenti intimi e suggestivi.