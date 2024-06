Neos Marmaras: cosa vedere e come arrivare

Fonte: iStock Vista dall'alto del villaggio di Neos Marmaros

Neos Marmaras è la cittadina principale della splendida penisola di Sithonia, territorio che fa parte della regione della Calcidica in Grecia. Si tratta di una destinazione turistica affascinante in grado di offrire una combinazione perfetta di bellezze naturali, storia e cultura. Questo pittoresco villaggio di pescatori è diventato un noto punto di riferimento per tutti i viaggiatori in cerca di relax, avventure all’aria aperta e che vogliono scoprire l’antica cultura greca e l’ospitalità dei suoi abitanti. Neos Marmaras, come tutta la penisola di Sithonia, è una destinazione adatta a tutti: famiglie con bambini, coppie e gruppi di amici.

La storia di Neos Marmaras

La cittadina di Neos Marmaras fu fondata molto recentemente, nel 1922, da profughi provenienti dall’isola di Marmara, da cui poi il villaggio prenderà il nome. Questo incantevole posto è cresciuto negli anni, fino a diventare un importante centro turistico per la regione grazie alla sua posizione, che si può definire quasi strategica al centro del Mar Egeo e alle sue fantastiche bellezze naturali. Oggi, Neos Marmaras mantiene ancora il suo carattere autentico, combinando le affascinanti tradizioni locali con le comodità moderne.

Cosa vedere e cosa fare a Neos Marmaras?

Neos Marmaras è situata a soli 125 km a sud di Salonicco e al riparo di due montagne, Itamos e Tragoudeli. Questa zona della penisola di Sithonia offre paesaggi naturali unici, ideali per delle stupende passeggiate tra gli uliveti o per vivere fantastiche escursioni.

Parco naturale di Porto Carras

Il parco naturale di Porto Carras è un’area protetta e rappresenta il luogo perfetto per gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta ed offre diversi sentieri per escursioni, oltre che la possibilità di vedere diverse specie di flora e fauna locali. Il parco è anche un ottimo luogo per un picnic in mezzo alla natura.

Il Parco Naturale di Porto Carras si trova vicino all’omonimo Porto Carras Grand Resort, uno dei principali punti di interesse di Neos Marmaras. Questo è uno dei resort più grandi e lussuosi della Grecia, che offre ai propri ospiti una vasta gamma di attività, tra cui campi da golf, un porto turistico, vigneti e cantine e strutture per il benessere.

Degustazione nei vigneti e nelle cantine di Neos Marmaras

Gli appassionati di vino non possono perdere una visita alla cantina di Porto Carras, il luogo ideale a Neos Marmaras per degustare alcuni dei migliori vini grechi prodotti localmente. Oltre alla cantina di Porto Carras, la regione di Neos Marmaras è famosa per i suoi vigneti. È possibile visitare diverse cantine locali per degustare i vini della regione, come l’Assyrtiko, il Malagousia e il Limnio. Molte cantine offrono tour che includono una visita guidata ai vigneti ed una spiegazione dei processi di vinificazione, per un’esperienza indimenticabile.

Il villaggio di Parthenonas, un salto nell’antica Grecia

A pochi chilometri da Neos Marmaras si trova il villaggio di Parthenonas, uno dei villaggi più antichi della regione Calcidica. Questo villaggio tradizionale è situato su una collina, il che offre viste panoramiche spettacolari sulla costa e sul Mar Egeo. Passeggiando per le stradine acciottolate, è possibile ammirare le vecchie case in pietra tradizionali e godere di un’atmosfera tranquilla e autentica. Parthenonas è anche sede di un piccolo museo che espone oggetti della vita rurale e tradizionale, per scoprire come gli abitanti del luogo vivevano nel passato.

Le spiagge di Neos Marmaras

Le spiagge di Neos Marmaras sono tra le più belle della Calcidica. Proprio per questo rientrano fra le tappe obbligatorie per tutti quei visitatori che sono partiti alla scoperta della selvaggia e sconosciuta penisola di Sithonia. Tra le spiagge di Neos Marmaras sicuramente si possono considerare:

la spiaggia di Paradisos , situata a nord di Neos Marmaras, famosa per la sua sabbia dorata e le acque cristalline. È l’ideale per le famiglie grazie alla presenza di acque poco profonde e alle numerose strutture disponibili, come bar e ristoranti;

, situata a nord di Neos Marmaras, famosa per la sua sabbia dorata e le acque cristalline. È l’ideale per le famiglie grazie alla presenza di acque poco profonde e alle numerose strutture disponibili, come bar e ristoranti; la spiaggia di Lagomandra , premiata con la Bandiera Blu. È una spiaggia circondata da pini, con un paesaggio mozzafiato e un ambiente tranquillo. È perfetta per chi cerca una giornata di relax lontano dalla folla;

, premiata con la Bandiera Blu. È una spiaggia circondata da pini, con un paesaggio mozzafiato e un ambiente tranquillo. È perfetta per chi cerca una giornata di relax lontano dalla folla; la spiaggia di Kohi, è una spiaggia esclusiva, completa di servizi di lusso, inclusi lettini e ombrelloni, bar sulla spiaggia e diverse attività acquatiche.

Escursioni e attività all’aria aperta, fra trekking, escursione e gite in barca

La penisola di Sithonia è ricca di sentieri panoramici che attraversano le verdi foreste di pini e che offrono viste spettacolari sul Mar Egeo. Uno dei percorsi più popolari è quello che conduce al Monte Itamos, la montagna più alta della zona, da cui si può ammirare un panorama della penisola greca a 360 gradi.

Altre attività raccomandate da fare nei pressi di Neos Marmaras sono le gite in barca, un modo fantastico per esplorare la costa e le isole vicine, e le immersioni subacquee, che consentono a visitatori di osservare più da vicino questi fondali meravigliosi, come anche lo snorkeling in baie appartate.

Come arrivare a Neos Marmaras?

Ci sono diversi modi di raggiungere Neos Marmaras:

In Auto

Una volta arrivati a Salonicco, il modo più conveniente per raggiungere e veloce per raggiungere Neos Marmaras è noleggiare un’auto. Il viaggio dura circa un’ora e mezza, attraversando l’autostrada Egnatia Odos (A24) fino a Polygyros, per poi proseguire lungo la strada provinciale verso la penisola di Sithonia. Arrivare a Neos Marmaras in auto dà la possibilità di godere di paesaggi mozzafiato lungo tutto il percorso.

In Autobus

Per chi, invece, preferisce i mezzi pubblici, ci sono diversi autobus che regolarmente collegano Salonicco a Neos Marmaras. Gli autobus partono dalla stazione degli autobus di Salonicco (KTEL Halkidikis) ed il viaggio dura circa 2-3 ore.

In Nave

Durante i mesi estivi è anche possibile raggiungere Neos Marmaras via mare. Alcune compagnie di navigazione, infatti, offrono servizi di traghetto che collegano le isole greche principali alla Calcidica. Questa opzione è molto interessante per chi desidera combinare la visita di Neos Marmaras con altre destinazioni marittime della Grecia.

Neos Marmaras è una destinazione imperdibile, anche se ancora poco conosciuta, per chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna del relax, della natura e della cultura. Con le sue splendide spiagge, le numerose attività all’aria aperta, la ricca tradizione culturale e la deliziosa cucina locale, offre qualcosa per ogni tipo di viaggiatore, che non ha nulla da invidiare ad altre mete come Zante o l’isola di Corfù.