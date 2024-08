Kassandra, piccola perla del Mar Mediterraneo

Tutto quello che devi sapere per trascorrere una vacanza sulla penisola di Kassandra, in Grecia: un luogo perfetto per rilassarsi in spiaggia e scoprire la storia.

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock La bellissima Kassandra

La Grecia è una delle destinazioni del Mediterraneo più amate dai viaggiatori, soprattutto per chi per le proprie vacanze è alla ricerca di una meta che unisca il relax su spiagge mozzafiato alla cultura: le isole greche, infatti, sono ricche di angoli di mare cristallino e altrettanto sorprendenti per quanto riguarda i numerosi siti archeologici, l’arte e la storia.

La penisola di Kassandra, però, non è così famosa come altre isole greche (ad esempio, Mykonos o Santorini): situata nella regione della Calcide della Grecia, Kassandra è una delle tre penisole di Halkidiki ed è rinomata per le sue spiagge mozzafiato, le acque incontaminate e i paesaggi incantevoli che la circondano. Con una combinazione unica di bellezze naturali, storia antica e tradizioni locali, Kassandra è una destinazione che incanta i visitatori alla ricerca di una vacanza indimenticabile nel cuore Mar Egeo.

Bagnata dal mare, questa penisola offre innumerevoli spiagge in cui trascorrere qualche ora in relax prendendo il sole o facendo il bagno in splendide acque color azzurro cielo. Tutto il litorale è attrezzato per la balneazione e le spiagge sono adatte anche a famiglie con bambini. Si possono trovare campi da beach volley, aree giochi per i piccoli, bar, locali e ristoranti dove assaggiare alcune pietanze della tradizione culinaria della Grecia, come la moussaka e la salsa allo yogurt, oltre naturalmente a pesce fresco preparato in diversi modi.

Fonte: iStock

Cosa vedere e cosa fare a Kassandra

Kassandra è il centro principale della piccola penisola omonima, prolungamento naturale della più conosciuta penisola Calcidica, in Grecia, nel Mar Egeo.

A Kassandra le attività da fare sono molto diversificate e numerose: chi vuole rilassarsi sotto all’ombrellone non resterà deluso, se volete scoprire una delle spiagge più belle della penisola vi suggeriamo sicuramente una visita alla spiaggia di Golden Beach (spiaggia d’oro), considerata una delle più belle di tutto il territorio della penisola Calcidica.

Non può mancare una passeggiata sulla spiaggia di sabbia bianca di Kriopigi, davvero lunghissima e molto suggestiva. Gli amanti dello sport acquatico potranno divertirsi facendo surf, vela o immersioni in questi splendidi fondali. Chi è appassionato di escursioni potrà passeggiare nelle tante pinete sparse su tutta l’area. Kassandra, inoltre, chiamata penisola ma in realtà si tratta di un’isola collegata alla terra ferma dal ponte di Nea Potidea al di sopra del canale che la divide dalla terraferma.

Da non perdere a Kassandra è anche l’escursione che prevede la visita al Museo antropologico e alla suggestiva grotta scoperta nel 1959, al cui interno è stato trovato un teschio umano risalente a più di settecentomila anni fa. Il museo raccoglie collezioni di reperti antichissimi dell’epoca paleolitica, tra cui fossili animali e utensili costruiti dagli ominidi dell’epoca.

Fonte: iStock

Da visitare anche il Monastero bizantino di Fokea del 1407 e i resti del Santuario dorico dedicato a Zeus Ammone, del Santuario di Dioniso e delle Ninfe, oltre alla piccola cappella di Agios Panteleimon a Kallithea, molto particolare. Si possono fare altre escursioni sulle piccole isole disabitate circostanti, che conservano ancora una natura selvaggia e incontaminata.

Spostandosi un po’ dal centro, ad Afytos, pittoresco villaggio di montagna, si possono ammirare case in pietra tradizionali e gustare specialità locali in taverne accoglienti. La città di Kallithea, invece,attrae per le sue sorgenti termali e per la vivace vita notturna, mentre il villaggio di Sani è celebre per il suo lussuoso resort e il festival internazionale di jazz che si tiene ogni estate.

Quando andare sull’isola di Kassandra

Il periodo migliore per visitare la penisola di Kassandra è durante la primavera e l’autunno, quando il clima è mite e ideale per godersi le spiagge e le attività in mare e nella natura all’aperto. Evitare i mesi più caldi dell’estate, quando le temperature possono diventare molto alte e le spiagge affollate, è sicuramente una scelta saggia. L’estate qui infatti è molto calda e le temperature raggiungono tranquillamente i 40 gradi centigradi nei mesi di luglio e di agosto. I mesi di maggio, settembre e ottobre sono un’ottima scelta per godersi una vacanza a Kassandra.

Come arrivare a Kassandra

Per raggiungere questa zona, è consigliabile scendere all’aeroporto di Salonnico e affittare un’automobile, oppure prendere un autobus collegato direttamente alla penisola di Kassandra.

Cosa mangiare a Kassandra

Sulla penisola di Kassandra potete gustare tutte le migliori prelibatezze della cucina greca che delizieranno il vostro palato e vi faranno scoprire i sapori autentici della regione, tipicamente mediterranei. Nei ristoranti e nelle taverne locali, vi consigliamo di assaggiare piatti tradizionali come lo tzatziki, una salsa a base di yogurt, aglio e cetrioli, perfetta per accompagnare il pane pita appena sfornato. Non potete perdervi la rinfrescante insalata greca, con pomodori, cetrioli, olive e feta, che rappresenta un classico intramontabile della cucina greca.

Fonte: iStock

Per un pasto principale, vi suggeriamo di assaporare il moussaka, un piatto ricco a base di melanzane, carne macinata e besciamella, cotto al forno fino a ottenere una crosta dorata e croccante. Tra le specialità di pesce, non perdetevi il souvlaki di pesce, uno spiedino di pesce marinato e grigliato, perfetto per gli amanti del mare. Per concludere il pasto in dolcezza, vi consigliamo invece di assaggiare il baklava, un dolce a base di pasta fillo, noci e miele, che vi conquisterà con la sua squisita combinazione di sapori e consistenze.

Per accompagnare i vostri pasti, infine, non dimenticate di degustare il vino greco locale, rinomato per la sua qualità e varietà. Potrete scegliere tra vini rossi e bianchi prodotti nelle cantine della regione, che vi regaleranno un’esperienza enogastronomica indimenticabile. Infine, per uno spuntino leggero o un dessert da gustare in qualsiasi momento della giornata, vi consigliamo di assaggiare il loukoumades, piccoli dolci fritti ricoperti di miele e cannella, che vi conquisteranno con la loro dolcezza irresistibile. Buon appetito!