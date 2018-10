Le mete europee in cui trascorrere un Halloween da paura

editato in: da

Nonostante sia tradizionalmente una festa statunitense, anche l’Europa, da alcuni anni a questa parte, si è accodata, realizzando alcuni eventi affascinanti.

La cultura europea è già storicamente ricca di castelli e leggende, che si prestano perfettamente a creare la giusta atmosfera per un “week-end da paura“.

Transilvania, Romania

Considerata la dimora per antonomasia del Conte Dracula, risulta la meta più ambita da tutti i fan di Vlad L’Impalatore, che non perdono l’occasione per trascorrere una notte dell’orrore nel villaggio dove sorge il Castello di Bran. La Transilvania, inoltre, considerata una tra le regioni più caratteristiche dell’Europa dell’Est, è in grado di regalare paesaggi mozzafiato e inquietanti allo stesso tempo.

Edimburgo, Scozia

Considerata la capitale europea degli spettri e famosa per il suo clima freddo e desolato, in Halloween offre il miglior momento per essere visitata. Edimburgo, ospita, inoltre numerosi eventi per la ricorrenza, primo fra tutti il Royal Mile, che diventa un grande palcoscenico, dove raccontare storie di fantasmi per tutta la notte.

Inoltre, impossibile perdere una visita guidata fra i terrificanti sotterranei della città, in cui pare vi siano ancora spiriti ad aleggiare. Provare per credere.

Stoccolma, Svezia

Anche la Svezia ormai è entrata nel mood della festa, allargandosi però sino al due novembre, quando, nello Skogkyrkogården, il cosiddetto “Cimitero nel Bosco” patrimonio mondiale dell’UNESCO, verranno accese candele e ghirlande, illuminandolo come per magia.

Lo spettacolo è inimmaginabile, con una atmosfera del tutto fiabesca, come se turisti, partecipanti e folletti del bosco si dessero il benvenuto.

Parigi, Francia.

Un horror tour a tutti gli effetti nel cimitero di Père Lachaise, in cui furono sepolti tutti i grandi artisti, per poi proseguire con una visita guidata ai sotterranei della città, tra mistero, catacombe e gallerie.

Inoltre, i più piccoli, potranno vivere la propria esperienza “paurosa” ad Disneyland Paris, partecipando alla famosa sfilata di Halloween con Topolino e tutti i personaggi Disney, stavolta insieme alla strega Malefica e tutti i Cattivi Disney.

Londra, Inghilterra.

Non solo un evento, ma ben tre, e aperti a grandi e piccini. A partire dal “Tour Jack lo Squartataore“, che ripropone i luoghi in cui sono stati compiuti i più feroci delitti del killer, al London Dungeon che si trasforma nella Casa di Halloween.

Londra sarà, quindi, infestata da piccoli e terrificanti personaggi che divertirà i visitatori a suon di “Dolcetto o Scherzetto“.

Dedicato prettamente ai più piccoli, invece, sarà lo spettacolo sulla London Eye della strega Wilhelmina, che racconterà la storia dei suoi poteri magici.