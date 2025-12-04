Quali sono le differenze tra Vienna e Praga a Natale? Quale delle due costa meno? Tra mercatini, eventi e atmosfera, ecco la meta low budget perfetta

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Mercatino di Natale in Karlsplatz a Vienna

Quando si parla di trascorrere il Natale in Europa, due capitali attirano ogni anno migliaia di visitatori: Vienna e Praga. Due città vicine, ma profondamente diverse, entrambe capaci di incantare con i loro mercatini e le luci festive, ma con stili e atmosfere molto distinti. Vienna conquista con la sua eleganza imperiale, i viali maestosi e i palazzi barocchi che brillano sotto le decorazioni natalizie; Praga affascina con il suo centro storico medievale, le torri gotiche che si stagliano contro il cielo invernale e le piazze da fiaba che sembrano uscite da un libro di racconti.

Se state pianificando un weekend di dicembre, entrambe le mete offrono esperienze di Natale uniche: tra mercatini più numerosi e attività per famiglie da una parte, e scorci suggestivi e tradizione autentica dall’altra. Scegliere dove andare può essere difficile e, se vi state domandando quale sia delle due la città perfetta per un Natale low budget, qui vi aiutiamo a capirlo confrontando costi, eventi, collegamenti e atmosfera.

Scegliete Vienna se…

Se siete alla ricerca di un Natale che unisca il fascino dei mercatini al dinamismo di una grande città dal tocco imperiale, allora Vienna è perfetta.

Uno dei punti di forza della capitale austriaca è che ospita oltre una dozzina di mercatini! Il più famoso è il Christkindlmarkt in Rathausplatz (dal 14 novembre al 26 dicembre 2025), che trasforma la piazza in un villaggio natalizio con oltre 100 bancarelle, luci, pista di pattinaggio, mercatini di artigianato e attività anche per bambini. Altre location come il Castello di Schönbrunn (dal 6 novembre 2025 fino al 6 gennaio 2026), il Castello del Belvedere, il quartiere Spittelberg e Karlsplatz offrono esperienze diverse. Qui, troverete mercatini eleganti e raffinati, ambienti barocchi o atmosfere d’altri tempi. In particolare, tra gli stand di Spittelberg e Karlsplatz, il rischio di incappare in souvenir massificati e standardizzati è decisamente minore.

Seppur i suoi mercatini siano bellissimi e le atmosfere particolarmente magiche, visitare Vienna a Natale non è sicuramente la scelta più economica. Una bevanda calda come il Glühwein si aggira spesso intorno a 5-7 euro (da considerare anche qualche euro in più come cauzione per la tazza). I mercatini centrali sono in genere leggermente più cari, ma la qualità e l’atmosfera rendono l’esperienza spesso più che giustificata.

Vienna, però, è particolarmente adatta alle famiglie. Molti mercatini propongono un’offerta pensata per bambini: laboratori creativi, piste di pattinaggio, giostre, trenini, attività natalizie e spesso workshop didattici.

iStock

Un altro lato positivo è che Vienna può essere raggiunta facilmente con i voli low cost grazie alle numerose frequenze giornaliere, soprattutto dagli aeroporti principali come Milano. Se avete tempo e volete viaggiare in modo sostenibile, la capitale austriaca può essere raggiunta anche con i treni, che ci impiegano più o meno 9-12 ore, a seconda del servizio scelto e degli eventuali cambi. Se scegliete il treno, potete sfruttare anche l’offerta dei treni notturni Nightjet delle Ferrovie Austriache (ÖBB), che dal 14 al 26 dicembre collegano Roma, Firenze e Bologna con Vienna.

Tuttavia, per quanto riguarda il soggiorno, durante il periodo natalizio i prezzi salgono parecchio e la media dei costi degli hotel varia tra gli 80 e i 170 euro a notte, con differenze significative tra strutture centrali e periferiche.

Scegliete Praga se…

Se sognate un Natale da fiaba, più raccolto, passeggiando tra vicoli acciottolati e architetture gotiche, strizzando l’occhio al portafoglio, allora la capitale ceca è la scelta ideale. In questo periodo, Praga trasforma il suo cuore medievale e barocco in uno scenario da cartolina: le guglie gotiche, le torri, i tetti spioventi, i ponti sul fiume e le piazze lastricate diventano lo sfondo perfetto per passeggiate natalizie.

In questo contesto, i mercatini di Natale a Praga, pur essendo meno numerosi rispetto a quelli di Vienna, offrono comunque un’atmosfera suggestiva perché si concentrano nei luoghi più emblematici della città. Tra i più famosi citiamo i mercatini allestiti al Castello, nella Piazza della Città Vecchia e in Piazza della Repubblica. Per il 2025, i mercatini sono previsti dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, con orario giornaliero 10:00-22:00 (gli stand di cibo e bevande sono spesso aperti fino a tardi).

Dal punto di vista economico, Praga conviene: i costi delle bevande come il vino caldo (svařák) o delle specialità di street food non risultano eccessivi. Allo stesso tempo, anche l’alloggio tende a costare mediamente meno: esistono infatti molte opzioni ‘economiche’ che permettono di restare nel budget rispetto ad altre capitali europee.

iStock

Praga a Natale è una buona opzione anche per chi viaggia con bambini o in famiglia: all’interno del mercato nella Piazza della Città Vecchia, ogni fine settimana vengono organizzati laboratori creativi, piccoli eventi natalizi e spettacoli, rendendo l’atmosfera festiva adatta a tutte le età.

Tuttavia, ci sono anche alcuni aspetti da valutare con attenzione. Il fatto che i mercatini principali siano concentrati in pochi luoghi può significare, specialmente nei weekend, grande affluenza: questo si traduce in difficoltà di movimento, code alle bancarelle e calca.

Infine, se da un lato la magia architettonica e l’atmosfera medievale rendono ogni vicolo e ogni ponte un invito a perdersi in un racconto natalizio, dall’altro, come capita in molte mete famose, l’esperienza può risultare più “turistica” che “autentica”.

Ora che vi abbiamo raccontato entrambe le destinazioni, passiamo al confronto finale: quale città è perfetta per un Natale low budget? Noi abbiamo scelto Praga perché mediamente offre alloggi più economici, prezzi dei mercatini leggermente più bassi e, seppur il numero degli stand sia minore rispetto a Vienna, l’effetto scenografico delle piazze storiche offre molto anche senza spendere tanto. Inoltre i voli low cost sono rapidi ed economici.