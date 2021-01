Islanda: la scuola degli elfi svela tutti i loro segreti

editato in: da

E se vi dicessimo che esiste un luogo dove ogni mistero sugli elfi è svelato? Una scuola all’interno del quale tutti i segreti legati alle creature magiche e mitologiche vengono portati alla luce.

Forse, penserete voi, questa premessa altro non è che l’introduzione a un nuovo film fantasy ispirato a Legolas del Signore degli Anelli e invece no, si tratta della scuola degli elfi in Islanda. Un’istituzione in piena regola guidata da Magnus Skarphedinsson, fondatore e preside della scuola Metro, in Islanda appunto, all’interno della quale si studiano gli elfi, la loro storia e la presenza all’interno del Paese.

Secondo Skarphedinsson, che studia queste creature da oltre 34 anni, ci sono state oltre 1400 apparizioni di elfi in Islanda, notizia che ci conferma che questi esseri leggendari, conosciuti anche come huldufólk, esistono eccome e vivono appunto nella nazione nordica tra vulcani, geyser, terme e campi di lava.

Secondo gli studi effettuati alla scuola Metro, gli elfi possono variare per altezza e per razza, ma incontrarli è comunque un evento assai raro in quanto, la loro cultura, gli impedisce di mostrarsi al mondo (per questo sono conosciuti anche come persone nascoste). Durante gli anni della sua attività, Skarphedinsson, ha intervistato migliaia di persone e, solo in Islanda, più di 900 hanno confermato di aver avuto almeno un incontro con un elfo durante la loro vita.

Il fatto che queste creature leggendarie siano state avvistate in Islanda, e vivano proprio lì, non ci stupisce poi molto. Gli elfi, infatti, sono molto importanti per la cultura islandese, sono numerose le tradizioni legate alla loro presenza sul territorio. Gli abitanti del Paese, credono infatti, che gli elfi offrano riparo a chi si perde e cure adeguate a chi si ammala.

I bambini, invece, sono soliti lasciare cibo fuori le loro case per gli elfi, soprattutto durante il Natale, periodo durante il quale gli huldufólk sposterebbero le loro abitazioni. Queste, e molte altre tradizioni popolari, sono studiate e raccontate alla scuola degli elfi di Reykjavik aperta al pubblico e a chi vuole approfondire e conoscere dettagli sullo stile di vita e sulla reale esistenza degli elfi.