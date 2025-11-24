Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

L’inverno europeo è luminoso durante le feste: le città si vestono di ghirlande, le piazze diventano scenografie che profumano di spezie, e la gente cammina avvolta nei cappotti mentre stringe tra le mani tazze fumanti. È la stagione in cui la routine rallenta e l’immaginazione si risveglia. E Wizz Air lo sa bene, per questo ha lanciato una promo flash dedicata a chi sogna i mercatini di Natale e vuole catturare l’ultima magia dell’anno o inaugurare il nuovo con un weekend di atmosfere che non si dimenticano.

Fino al 25 novembre è possibile fare shopping di voli low cost a partire da 19,99 euro utilizzabili fino al 31 gennaio… weekend e festivi inclusi! Ricordiamo che le promo che mostriamo sono soggette a posti limitati, dunque potrebbero esaurirsi nel tempo.

Da Milano Malapensa a Cracovia

Se c’è una città capace di evocare il Natale come nei libri illustrati, quella è Cracovia. La sua piazza principale, Rynek Główny, è un enorme palcoscenico medievale che, nel periodo natalizio, si trasforma in un caleidoscopio di luci, ghirlande e profumi che scaldano il cuore. Gli stand in legno, addossati l’uno all’altro, sembrano piccole casette alpine: vendono decorazioni artigianali, pupazzi di paglia, presepi intagliati e prodotti tipici polacchi che conquistano con la loro semplicità.

Dalla Basilica di St. Mary’s alle facciate color ocra dei palazzi storici, ogni angolo diventa un set cinematografico. Qui il Natale non è un evento: è una tradizione radicata, quasi sacra. A dicembre, i cori risuonano nelle strade, le insegne dei caffè si illuminano e il profumo dei pierogi bollenti (ravioli ripieni di carne, patate o formaggio) diventa irresistibile.

Volare da Milano Malpensa a Cracovia, anche in date centrali come il 17 dicembre, è possibile a prezzi top con tariffe da 19,99 euro in occasione della promo Wizz Air.

Da Roma a Praga

A dicembre, Praga è una pagina di un romanzo gotico illuminata da luci calde. Il centro storico si trasforma in un labirinto natalizio dove ogni strada conduce a un mercatino diverso: piazza della Città Vecchia è il cuore pulsante, con il maestoso albero decorato che domina la piazza, le casette in legno che vendono cioccolata calda, dolci di mandorla e le celebri trdelník, le spirali di pasta zuccherata arrostite sul fuoco vivo.

Da Roma a Praga, il 16 dicembre, si parte con voli a 32,50 euro: un biglietto che trasforma un semplice weekend in un’esperienza romantica e senza tempo. Perfetta per chi vuole regalarsi un viaggio estetico, tra bancarelle di marionette in legno, gioielli artigianali e bevande calde che scacciano il gelo.

Da Napoli a Budapest

Budapest d’inverno è una città magnetica. Le terme fumano sotto cieli gelidi, il Danubio riflette ghirlande luminose e le vie del centro diventano piccole gallerie d’arte gastronomica. Il mercatino di Vörösmarty tér è il più iconico: banchetti di ceramica ungherese, sciarpe ricamate, gioielli folk, ma soprattutto street food locale che conquista al primo morso: lángos croccante, gulasch in pane cavo, salsicce grigliate dalla superficie lucida di paprika.

Un viaggio ideale per il weekend perfetto: volare da Napoli a Budapest, anche sabato 13 dicembre, con tariffe da 24,99 euro, permette di vivere un Natale europeo energetico e sensoriale. Una destinazione che non si limita a celebrare l’inverno: lo reinventa.