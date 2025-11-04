Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.
Pubblicato: 4 Novembre 2025 10:30
Avete già sentito il profumo di vin brulé nell’aria? Le prime lucine che brillano tra le vetrine? È quel momento dell’anno in cui l’inverno smette di essere grigio e si accende di magia. E quest’anno, Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere ci danno un motivo in più per partire e lasciarci avvolgere dal fascino dei mercatini di Natale: torna la super promo “2×1 Mercatini”.
Si viaggia in coppia, ma si paga un solo biglietto dal 17 novembre al 17 dicembre acquistando i viaggi dal 10 al 30 novembre. Si parte da Milano, Venezia, Bologna e Genova e si raggiungono destinazioni come Zurigo, Basilea, Berna, Losanna, Montreux e Ginevra. Le località principali sono lo snodo perfetto per poi esplorare gli oltre 130 mercatini e gli appuntamenti festivi organizzati in tutta la Svizzera tra città e borghi innevati in montagna.
Il mercatino di Natale di Zurigo
Una delle tappe che offre la promo Mercatini di Natale in Svizzera in treno è Zurigo, che dal 20 novembre al 24 dicembre si riempie di luci e casette dove poter fare shopping. Da non perdere il Christkindlimarkt, uno dei mercatini coperti più grandi d’Europa, ospitato nella spettacolare stazione centrale.
A lasciare a bocca aperta ci pensa l’albero di Natale decorato con migliaia di cristalli per poi far passeggiare tra le tante bancarelle di artigianato, decorazioni e prelibatezze. Ma il bello arriva quando si esce all’aperto: le vie del centro, da Bahnhofstrasse a Niederdorf, si trasformano in un tappeto di luci e musica.
Il mercatino di Natale di Montreux
Se esiste un posto che sembra uscito da una cartolina natalizia, quello è Montreux. Dal 20 novembre al 24 dicembre, la gemma del lago Lemano ospita il suo Marché de Noël, uno dei più romantici di tutta la Svizzera. 170 chalet in legno vengono installati sul lungolago illuminato e si possono acquistare prodotti artigianali, vin brulé e dolci tipici. A rendere però così speciale questo luogo è il villaggio di Babbo Natale sulla Rochers-de-Naye. Si raggiunge comodamente con un trenino panoramico e incanta grandi e bambini. Con trent’anni di tradizione alle spalle, continua a rinnovarsi. Molti lo visitano per un’attrazione: la slitta di Babbo Natale che tutti i giorni alle 17, alle 18 e alle 19 sorvola l’area lasciando grandi e bambini a bocca aperta.
Il mercatino di Natale di Berna
Dal 21 novembre al 23 dicembre, anche la capitale svizzera si veste a festa con il suo mercatino di Natale di Berna, un mix perfetto di tradizione e fascino storico. Tra le arcate medievali e le piazze del centro storico, troverai due mercatini principali: Münsterplatz, elegante e intimo, e Waisenhausplatz, vivace e pieno di vita. A Münsterplatz puoi scoprire il lato più autentico del Natale bernese: artigiani locali, oggetti in ceramica, sciarpe fatte a mano e decorazioni uniche che raccontano storie di famiglia e tradizione. A Waisenhausplatz invece domina l’energia: luci, profumi, musica e tante delizie da gustare, dai rösti al panpepato.
Il mercatino di Natale di Basilea
Dal 27 novembre al 23 dicembre, Basilea si trasforma in un sogno di luci, profumi e magia. Le piazze di Barfüsserplatz e Münsterplatz ospitano oltre cento chalet decorati, dove tra vin brulé, artigianato e dolci tipici si respira tutta l’atmosfera delle feste. Eletto come “Miglior mercatino di Natale del 2021” è una vera chicca da non perdere con ben 155 chalet in legno a due passi dalla cattedrale. Motivo in più per visitarlo? Chi viaggia con i bambini potrà farli partecipare a laboratori creativi per imparare la forgiatura, la decorazioni dei biscotti e delle candele.
Con la promozione 2x1 Trenitalia si possono raggiungere i mercatini di Natale della Svizzera in treno partendo da Milano, Venezia, Bologna e Genova a un prezzo stracciato, prenotando dal 17 novembre al 17 dicembre e acquistando i ticket scontati dal 10 al 30 novembre.