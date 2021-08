Il tramonto più scenografico d’Italia si trova in Toscana

editato in: da

Da sempre i tramonti sull’acqua ci affascinano e ci conquistano. Non è un caso che spesso, proprio durante i nostri viaggi, andiamo alla scoperta dei luoghi più magici e suggestivi dove poter godere dello spettacolo più bello messo in scena dal sole che lascia spazio alla notte.

Eppure, per osservare le suggestive golden hour, che incantano gli occhi e riscaldano il cuore, non è necessario andare dall’altra parte del mondo. Anche il nostro Paese, infatti, è testimone di alcuni degli scenari più incredibili del mondo che si infuocano e si tingono di mille sfumature proprio quando il sole tramonta.

È questo il caso del tramonto sulla laguna di Orbetello, un luogo di per sé estremamente affascinante e suggestivo che però, durante il tramonto, riesce a diventare ancora più bello.

Quando il sole tramonta su questo lembo di terra situato in Toscana, lo sguardo si perde nell’orizzonte e in quelle sfumature surreali che restituiscono un’atmosfera fiabesca e quasi fantasy. A catturare l’attenzione, poi, c’è un mulino solitario che diventa il guardiano dello spettacolo più bello messo in scena dalla natura.

Situata nella Maremma grossetana, la laguna di Orbetello si estende per 850 metri e non c’è un solo luogo di osservazione, in tutto il territorio circostante, che non sia in grado di restituire uno scenario magico. A fare da cornice ai giochi di luce del sole, infatti, c’è un’oasi tanto bella quanto importante a livello mondiale per la ricca fauna che la abita.

La laguna è particolarmente famosa per essere la casa di moltissimi uccelli migratori, configurandosi come uno dei luoghi più suggestivi dove fare birdwatching in Italia. Tra gli isolotti di limo ricoperti di vegetazione, che affiorano dall’acqua, è possibile scrutare i fenicotteri rosa che arrivano fin qui a cercare calore. Insieme a loro anche l’airone bianco maggiore, il falco pescatore e moltissime altre specie.

Ed è proprio in questo luogo, dove la natura è assoluta protagonista 365 giorni all’anno, che la stella madre del sistema solare mette in scena il suo spettacolo più bello. Il cielo si infuoca e la linea di confine con il mare sembra sparire nell’orizzonte. Ed è magia.