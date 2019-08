Provicchio, l’isola della Croazia che si visita in due sole ore

editato in: da

In Croazia, nell’arcipelago di Šibenik (Sebenico) nei pressi di Vodice, esiste una pittoresca isola che si può visitare in sole due ore: Prvić o Provicchio.

L’isola, ricoperta di macchia mediterranea, uliveti e vigneti, nei suoi 2,4 chilometri ospita due paesi in cui vivono poco più di 400 abitanti e un patrimonio storico e culturale di notevole valore.

I due centri abitati, Porto Provicchio (Prvić Luka) e Seporine (Šepurine), regalano l’emozione di passeggiare lungo antiche vie di pietra ascoltando il canto dei grilli e il suono delle onde, in un’atmosfera bucolica e lontana dalla vita caotica delle città.

Le antiche case in pietra sono costruite con un muro in comune e oggi protette come patrimonio storico. Fermatevi ad ammirarle più volte per scoprire le colonie artistiche e le taverne dove gustare le deliziose specialità dell’isola, tra cui i fichi secchi preparati secondo la ricetta tradizionale e un buon bicchiere di grappa.

Dimenticate i lustrini delle discoteche (che potrete comunque facilmente raggiungere prendendo il traghetto per Vodice) e scoprite senza fretta i labirinti di pietra di Prvić accarezzati dalla dolce brezza marina.

Piccola dimensione, grande patrimonio culturale: l’isola croata conserva numerosi resti storici e antiche costruzioni religiose davvero degne di nota. Pensiamo alla Chiesa di Santa Maria Assunta, risalente al 1878 con annesso monastero eretto dai frati glagolitici, la seicentesca Chiesa di San Rocco dove ammirare uno stupendo altare barocco in legno decorato e la Parrocchiale di Nostra Signora della Misericordia che custodisce cinque altari barocchi all’interno e una croce paleocristiana sul muro esterno.

Cultura, paesi in pietra e mare. Provicchio è infatti anche una splendida meta balneare con tranquilli litorali dove prendere il sole e fare un tuffo. Tra le spiagge, merita una menzione Prvić Šepurine con fondo ghiaioso e acque limpide, una cornice affascinante per tutti gli amanti del mare.

Ma non soltanto. L’isola vide l’infanzia del famoso scienziato e intellettuale croato Faust Vrančić che qui sperimentò il paracadute e realizzò molti altri interessanti attrezzi i cui modelli sono oggi ammirabili al Museo Faust Vrančić a Porto Provicchio.

A Seporine, invece, spicca la villa padronale che Vrančić fece costruire come sua residenza estiva.

A un solo chilometro dalla terraferma, ecco un’isola incantevole, vero paradiso verde e azzurro coronato da placide insenature che si propone come la meta perfetta per vivere un’autentica vacanza mediterranea.