iStock Cosa vedere e cosa fare sull'isola di Rodi

Storia, natura mozzafiato, centri abitati, spiagge da sogno: Rodi è un’isola della Grecia, la più grande fra quelle del Dodecaneso, ed è uno scrigno di cultura e bellezza.

Già, quella che si presume sia l’origine del suo nome, è poesia: pare infatti che possa derivare dalla parola antica greca che significa rosa, tanto è vero che viene definita isola delle rose. Ma le teorie sono tante e si intrecciano con la mitologia e con il passato ancora più antico.

Quello che è certo è che oggi Rodi è una meta fantastica da visitare per la quantità di ricchezze che svela ai suoi visitatori e per le numerose esperienze che qui si possono vivere. Un luogo autentico, affascinante, con le sue spiagge da sogno, la sua natura straordinaria e i suoi luoghi intrisi di storia.

Cosa vedere e cosa fare a Rodi, isola greca di grandi dimensioni in cui ogni viaggiatore si sente accolto.

Rodi: otto cose da vedere sull’isola del Dodecaneso

Ci sono posti in cui i paesaggi mozzafiato si uniscono a un passato vivido e ancora visibile, a una cultura intrigante e a esperienze indimenticabili. Succede, ad esempio, a Rodi: magnifica isola della Grecia, in cui mito e leggenda si intrecciano alla storia dando vita a un luogo da sogno, perfetto per una vacanza che mescola spiagge paradisiache, natura straordinaria, opere del passato e tradizioni da conoscere. E un viaggio qui significa tante cose da fare e da vedere. Dieci cose da vedere a Rodi.

1. Rodi: dentro la città vecchia

Il centro storico di Rodi è un vero e proprio viaggio indietro nel tempo: la città vecchia, infatti, è stata iscritta nei Patrimoni dell’Umanità Unesco ed è un concentrato di meraviglia. E qui, in questo tesoro cinto da mura, si torna al Medioevo e si trovano alcune tappe fondamentali di un viaggio sull’isola. A partire dal Palazzo dei Grandi Maestri, incredibile fortezza che è stata eretta dai cavalieri di Rodi nel XIV secolo, poi distrutta e infine ricostruita. Si continua con la via dei Cavalieri, strada in cui sembra di camminare nel passato e su cui si affacciano interessanti palazzi. Il museo archeologico, invece, si trova nel palazzo che era noto come l’Ospedale dei Cavalieri di San Giovanni e al suo interno si possono ammirare reperti della zona. Non manca un bagno turco, questo databile intorno al XVI secolo.

iStock

2. La città nuova

Se Rodi ha una parte antica di grande meraviglia e fascino, va anche detto che la città ha anche una zona moderna, in cui spiccano palazzi in stile italiano. Qui vale la pena ammirare il lungomare, area in cui si trovano molti luoghi interessanti come la cattedrale ortodossa o il nuovo mercato, Nea Agorà, posto vivace in cui ci si imbatte in tanti negozi, ristoranti e caffè.

3. Acropoli di Rodi

Nella zona occidentale della città si trova l’Acropoli di Rodi dove si possono ammirare i resti del passato più antico, bisogna salire sul Monte Smith da dove si gode di un panorama che leva il fiato per poter rimanere affascinati dai resti del Tempio di Apollo, quelli dell’Odeon che era l’antico teatro, e dello stadio. Un luogo in cui respirare la storia e fare il pieno di bellezza.

4. Il sito archeologico Kamiros

Un altro posto sull’isola da raggiungere per chi è alla ricerca dei resti più antichi è il sito archeologico Kamiros: siamo nella zona nord-occidentale di Rodi e questa città era stata fondata nel VII secolo a. C. dai Dori, anche se ciò che si può ammirare oggi sono i resti dell’epoca ellenistica. Qui si possono ammirare quello che è stato il tempio di Atena Kamirada, ma anche la piazza del mercato e poi basi di statue ed edifici. Si trova a circa 30 chilometri dalla città di Rodi.

iStock

5. Lindos, il villaggio (ma non solo)

Lindos è un villaggio da cartolina, con le sue casette bianche, la natura che lo incornicia e un mare dalle mille sfumature di blu. Siamo sulla costa orientale dell’isola, a circa 55 chilometri dalla città principale (di cui è una frazione). E qui si possono incontrare diverse meraviglie come l’acropoli che si trova a 116 metri di altitudine, su una collina che si getta nel mare, con il tempio dorico di Atena Lindia, databile intorno al IV secolo a. C.. Nello stesso sito vi è la rocca dei Cavalieri, innalzata nel XIV secolo, e molto affascinante. È un luogo incredibile, di struggente bellezza, da cui la vista spazia su panorami bellissimi.

iStock

6. Monastero di Panagia Filerimos

Sopra la collina di Filerimos si trova un monastero che è stato innalzato dai cavalieri di San Giovanni, ma non solo: da qui si può ammirare un panorama incantevole e – aspetto che non guasta – si trova a circa 15 chilometri dalla città capoluogo. Dedicato alla Vergine Maria, è stato innalzato nel XV secolo sopra una precedente costruzione bizantina e presenta uno stile gotico. Nella stessa zona si possono ammirare molte altre bellezze: la volta di San Giorgio, la fontana dorica e il vecchio battistero. La vista spazia fino alla baia di Ialyssos.

7. Monastero di Tsambika

A picco sul mare, poi, vi è il Monastero di Tsambika: siamo sulla costa orientale dell’isola, nei pressi del centro urbano di Archangelos. Questo luogo sacro non solo è interessante per le meraviglie che contiene, ma anche per la bellezza del paesaggio intorno e per la vista che leva il fiato. Si raggiunge dopo aver percorso quasi 300 gradini.

8. Prassonissi

Collegata a Rodi vi è Prassonissi, isola che emerge dalle acque nella zona meridionale. A unir le due vi è una striscia di sabbia che sparisce con l’alta marea. Oltre a essere paesaggisticamente molto bella, è interessante perché qui avviene l’incontro tra due mari: il mar Mediterraneo e l’Egeo. La sua peculiarità è quella di presentare due tipologie di riva: quella più ventosa e quella più tranquilla. Il posto ideale per chi ama il surf. Vi è anche un faro.

Cosa fare a Rodi

Se le cose da vedere sull’isola di Rodi sono veramente tante, non mancano neppure quelle da fare: esperienze che vale la pena vivere e che diventeranno alcuni dei ricordi più belli di un viaggio indimenticabile. Infatti, alcune caratteristiche vincenti di questo luogo non sono ancora state menzionate, come le spiagge da sogno (che possono per merito entrare nell’elenco di quelle più belle della Grecia) e la natura incredibile. Ma ecco che non mancano le occasioni per vivere anche questi luoghi.

iStock

Fare un tour delle spiagge : l’isola di Rodi – come le altre che fanno parte della Grecia – è ricca di arenili da sogno , proprio quelli che ci spingono a partire per colmare lo sguardo di una bellezza che leva il fiato. Tra quelle che vale la pena raggiungere vi è quella, iconica, che porta il nome di Baia di Anthony Quinn , dal momento che ha fatto da sfondo al film I cannoni di Navarone: è di piccole dimensioni e sembra una gemma preziosa incastonata in un paesaggio fatto di mare cristallino, roccia e vegetazione mediterranea. Da citare anche Tsambika beach, Agathi Beach (o Golden Beach) o la spiaggia di Elli. Una cosa è certa: c’è l’imbarazzo della scelta.

: l’isola di Rodi – come le altre che fanno parte della Grecia – è ricca di , proprio quelli che ci spingono a partire per colmare lo sguardo di una bellezza che leva il fiato. Tra quelle che vale la pena raggiungere vi è quella, iconica, che porta il nome di , dal momento che ha fatto da sfondo al film I cannoni di Navarone: è di piccole dimensioni e sembra una gemma preziosa incastonata in un paesaggio fatto di mare cristallino, roccia e vegetazione mediterranea. Da citare anche Tsambika beach, Agathi Beach (o Golden Beach) o la spiaggia di Elli. Una cosa è certa: c’è l’imbarazzo della scelta. Scoprire la Valle delle farfalle : a Rodi c’è un luogo in cui la magia sembra prendere forma , è la Valle delle Farfalle che si trova nei pressi di Petaloudes e non troppo distante dalla città principale. Qui la natura ha creato un ambiente paradisiaco: ruscelli, stradine, laghetti, una vegetazione lussureggiante e, poi, loro: le farfalle. Soprattutto sul finire dell’estate sono tantissime.

: a Rodi c’è un luogo in cui la , è la Valle delle Farfalle che si trova nei pressi di Petaloudes e non troppo distante dalla città principale. Qui la natura ha creato un ambiente paradisiaco: ruscelli, stradine, laghetti, una vegetazione lussureggiante e, poi, loro: le farfalle. Soprattutto sul finire dell’estate sono tantissime. Vistare le Terme di Kallithea : poco distante dalla celebre Baia Anthony Quinn si trova Kallithea , frazione della città di Rodi da cui dista circa una decina di chilometri. Qui ci sono spiagge diversificate tra loro e delle belle terme, un complesso realizzato durante l’occupazione italiana e che ha aperto i battenti nel 1929. Sorge in un luogo celebre fin dall’antichità per le sue acque termali. Vale la pena visitarle per fare un salto indietro nel tempo, al passato più recente dell’isola. E poi si trovano in un’area di grande pregio

: poco distante dalla celebre Baia Anthony Quinn si trova , frazione della città di Rodi da cui dista circa una decina di chilometri. Qui ci sono spiagge diversificate tra loro e delle belle terme, un complesso realizzato durante l’occupazione italiana e che ha aperto i battenti nel 1929. Sorge in un luogo celebre fin dall’antichità per le sue acque termali. Vale la pena visitarle per fare un salto indietro nel tempo, al passato più recente dell’isola. E poi si trovano in un’area di grande pregio Partire per un tour sulle isole vicine: Rodi non è solo isola, ma è anche la possibilità di partire alla scoperta di quelle vicine con gite in barca. Si può raggiungere Symi, posta a pochissima distanza dalla Turchia, con i suoi monasteri e chiese da vedere, le case dipinte e spiagge stupende. In genere è inclusa una tappa alla Saint George Bay, dove fare il bagno in un luogo paradisiaco. Un’altra gita è quella verso Halki, piccola isola che si trova a circa sei chilometri dalle coste di Rodi: un luogo in cui respirare autenticità e bellezza.

iStock

Come arrivare a Rodi

Arrivare a Rodi è davvero semplice, infatti esistono dei collegamenti diretti dall’Italia in aereo: senza dubbio questo è il metodo più veloce e pratico. Inoltre l’aeroporto si trova a circa 15 chilometri dalla città principale.

Arrivare dall’Italia in traghetto, invece, risulta più complicato dal momento che non ci sono linee dirette ma si può raggiungere l’isola solamente dal Pireo, collegato a Patrasso. Quindi dall’Italia si deve prendere un traghetto fino a Patrasso, da lì raggiungere il Pireo e poi partire alla volta di Rodi. Un percorso decisamente più lungo, ma perfetto per chi non ama volare e mette in conto un viaggio meno immediato e più “avventuroso”.

Una cosa è certa: raggiunta l’isola di Rodi, poi, ci si potrà solo far incantare dalla sua meraviglia e dalla magia di un posto che mescola storia, cultura, panorami da sogno e spiagge indimenticabili.