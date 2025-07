Un'occasione perfetta anche per chi resta in città in estate, con eventi pensati per coinvolgere ogni fascia d’età e valorizzare la cultura diffusa della Città Eterna

Roma non finisce mai, è eterna, si sa. Ma a volte serve un autobus per rendersene conto. Si chiama PE-PPE! (proprio come un’esclamazione di sorpresa romana!) ed è il nuovo progetto di Roma Capitale dedicato alla cultura, alla scoperta e all’inclusione. Un’iniziativa itinerante, gratuita e a misura di cittadino, pensata per far salire a bordo tutti – ma proprio tutti! – alla scoperta di una Roma che va ben oltre i soliti itinerari turistici.

Dal 2 luglio al 12 ottobre, PE-PPE! condurrà i passeggeri alla scoperta dei tesori nascosti (e non solo) della Città Eterna: un autobus coloratissimo, capace di ospitare fino a 45 persone per corsa, partirà da ciascuno dei 15 Municipi di Roma, portando i cittadini nei luoghi simbolo dell’arte e in quelli meno esplorati della Capitale.

Il tutto senza spendere un euro, con accesso gratuito anche a siti e spettacoli normalmente a pagamento. Un vero e proprio festival su ruote, tra musei, ville storiche, cinema all’aperto e teatri antichi.

Un viaggio attraverso i Municipi: 75 tour per (ri)scoprire Roma

PE-PPE! non è un bus turistico qualsiasi. È una linea culturale pensata per avvicinare la città a chi, per motivi economici o logistici, non ha mai avuto l’opportunità di vivere appieno l’offerta artistica di Roma. Con 75 percorsi previsti da luglio a ottobre, ogni Municipio sarà protagonista e punto di partenza di un tour unico, che include trasporto, visite guidate, ingressi gratuiti e appuntamenti con il meglio dell’Estate Romana.

Dalla Villa Torlonia dei luoghi fiabeschi al Museo della Forma Urbis nel Parco del Celio, dalla Centrale Montemartini fino ai Musei Capitolini, PE-PPE! porterà i partecipanti in veri scrigni di bellezza, spesso poco battuti dal turismo di massa.

E ancora: passeggiate serali tra i Fori Imperiali, visite tematiche a Villa Borghese, ingressi alle arene cinematografiche sotto le stelle come Roma Cinema Arena al Parco degli Acquedotti e proiezioni al Puntasacra Film Fest a Ostia.

Il programma di luglio: musei la mattina, festival e cinema la sera

A luglio, PE-PPE! ha già acceso i motori con un calendario che mescola arte, cinema e letteratura. Le giornate iniziano spesso con partenze mattutine alle 9.30 e visite a luoghi iconici come il Museo di Roma a Palazzo Braschi, i Musei Capitolini, la Centrale Montemartini e gli itinerari verdi tra le bellezze di Villa Borghese o Villa Torlonia. Ogni escursione è guidata e gratuita, con prenotazione tramite il proprio Municipio.

La sera, il bus della cultura si trasforma in una navetta per l’intrattenimento sotto le stelle: il Letterature Festival Internazionale di Roma, con spettacoli nei quartieri e nelle biblioteche; il Roma Cinema Arena tra gli acquedotti; il Puntasacra Film Fest all’Idroscalo di Ostia. E non mancano le serate di teatro classico al Festival di Ostia Antica, con titoli come Ifigenia a pochi passi dal mare.

In un’estate in cui Roma diventa palcoscenico a cielo aperto, PE-PPE! è la chiave per viverla senza pensieri, riscoprendo ogni angolo con occhi nuovi. Perché, a volte, il viaggio più sorprendente inizia proprio sotto casa.