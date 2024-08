Cagnes-sur-Mer: località di fascino della Costa Azzurra

Fonte: iStock Vista del borgo di Cagnes-sur-Mer

La Costa Azzurra è molte cose: mare scintillante, spiagge sabbiose, ombrelloni a righe rosse e bianche come bucce di caramelle, ma anche borghi medievali come Cagnes-sur-Mer. Una località talmente bella che c’è stato chi, trascorrendoci un periodo, ha affermato di volerci dipingere “fino all’ultimo giorno della sua vita”. A dirlo fu Renoir e la sua casa è una delle attrazioni principali da visitare in questa perla francese. Il ‘pittore della gioia’ non fu l’unico a innamorarsene.

Situata a metà strada tra Nizza e Antibes, nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Cagnes-sur-Mer è l’affascinante località di villeggiatura che ha conquistato tantissimi artisti e intellettuali tanto da essere soprannominata ‘la Montmartre della Riviera Francese‘. Tra questi citiamo Simone de Beauvoir, Yves Klein e Cocteau. Scopriamo insieme il suo fascino e perché tutti se ne innamorano al primo sguardo.

Cosa vedere a Cagnes-sur-Mer

Prima di cominciare a raccontarvi cosa fare e cosa vedere a Cagnes-sur-Mer, dovete sapere che è suddivisa in tre parti: Cagnes Ville, la zona più dinamica e ricca di negozi, la città vecchia e dal fascino medievale Haut-de-Cagnes e, infine, Cros-de-Cagnes, che invece rappresenta l’area balneare. Quelle più belle da visitare sono sicuramente Haut-de-Cagnes e Cros-de-Cagnes quindi preparatevi a prendere appunti.

La città vecchia di Haut-de-Cagnes

Passeggiando tra le strade medievali della città vecchia è facile capire perché artisti, intellettuali e viaggiatori se ne innamorino. Molto meno turistico rispetto alle altre località della Costa Azzurra, il borgo è stato riconosciuto sito storico nel 1948 e nel tempo è riuscito a conservare un’atmosfera serena e tranquilla, lontana dai ritmi frenetici della costa. Camminare qui è un piacere, tra i colori delle buganvillee e i profumi dei gelsomini che arricchiscono le facciate delle caratteristiche case in pietra.

Qui troverete l’entrata al castello Chateau-Musée Grimaldi, oggi museo e perla dell’originario villaggio medievale, edificato intorno al 1300 e dal 1948 dichiarato Monumento Storico. Al suo interno sono ospitati il Museo dell’Ulivo e la Donation Solidor, una mostra permanente di autoritratti della cantante Susy Solidor. Oltre al museo, il borgo offre un patrimonio religioso composto dalla Chiesa di Saint-Pierre e dalla Cappella di Notre-Dame de la Protection, decorata con affreschi del XVI secolo, bancarelle a volta e stand gastronomici.

Fonte: iStock

L’area balneare di Cros-de-Cagnes

Dopo esservi dedicati alla scoperta della città vecchia vi meritate un po’ di svago e relax nell’area balneare di Cros-de-Cagnes. In origine calmo villaggio di pescatori, oggi offre 3 chilometri di spiagge composte da ciottoli dove, grazie alla temperatura dell’acqua, è possibile farsi il bagno tutto l’anno. Potete rilassarvi sia nei tratti di spiaggia libera che nei lidi attrezzati, dove potrete affittare sdraio e ombrelloni. In questa parte della città troverete un piccolo porto, ristoranti di pesce e un lungomare dove passeggiare la sera, proseguimento della Promenade des Anglais di Nizza.

Museo Renoir

Nel 1908, il pittore Pierre-Auguste Renoir, uno dei più grandi maestri dell’Impressionismo, decide di trasferirsi a Cagnes-sur-Mer insieme alla moglie Aline e ai suoi figli: fu amore a prima vista. Qui fece costruire una casa dallo stile neo-provenzale, la tenuta Les Collettes, dove visse gli ultimi 12 anni della sua vita e che oggi potete visitare perché trasformata in una casa-museo. All’interno del museo troverete le stanze private dell’artista, la sala da pranzo, le camere da letto, i bagni, la cucina e il Grand Atelier dove si dedicava alla pittura, oltre che uno spazio espositivo dedicato invece alla scultura, situato al piano terra. All’esterno, invece, si trova un ampio giardino con antichi ulivi e numerosi alberi d’agrumi.

Il Museo Renoir è l’unica attrattiva degna di essere visitata di Cagnes Ville, la zona più moderna della città. Non essendo troppo lontano dal centro, potete raggiungerlo sia con la macchina o utilizzando il servizio gratuito della Navette de la Plage n. 45, attivo d’estate. In alternativa potete arrivarci anche a piedi perché la casa si trova a 10 minuti dalla stazione degli autobus e a 15 dalla stazione ferroviaria.

Fonte: iStock

Come arrivare a Cagnes-sur-Mer

Cagnes-sur-Mer è situato nel cuore della Costa Azzurra, tra Nizza e Cannes, a 5 minuti dall’aeroporto internazionale di Nizza-Costa Azzurra. Se arrivate con l’aereo, l’ideale è atterrare qui e raggiungere il borgo o con un’auto a noleggio o con i mezzi pubblici. Tra questi consigliamo il treno perché Cagnes-sur-Mer dispone di due stazioni SNCF (Cagnes-sur-Mer e Cros-de-Cagnes), entrambe collegate alle stazioni SNCF di Antibes e Nizza.

Se invece desiderate arrivare in città dall’Italia con la vostra auto, vi basterà seguire l’autostrada Azzurra che dalla Toscana conduce direttamente alla costa francese, mentre da Ventimiglia dista solo 50 chilometri.

Per spostarvi all’interno del borgo, il comune ha messo a disposizione dei turisti una comoda navetta gratuita che, a differenza della n.45 (quella che vi porta al Museo Renoir, attiva solo d’estate) è disponibile tutto l’anno. La navetta vi permetterà di accedere facilmente al borgo medievale, ai suoi ristoranti e al Castello-Museo Grimaldi.