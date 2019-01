Scegli una di queste isole e scopri quale pirata del passato ti rappresenta

editato in: da

Se c’è una cosa che ha sempre affascinato, quelli sono i pirati. Ognuno di loro ha una storia a sé, che potrebbe essere anche la tua.

Tortuga, Kingston, Ginostra e North Sentinel. Sono isole molto famose e conosciute per alcune particolarità che le rendono uniche al mondo. Tortuga è famosa per essere stata la base per le operazioni dei Fratelli della Costa, una folta comunità pirata operativa nel 1600. Kingston è l’isola giamaicana patria della musica reggae, nota per aver dato i natali a personaggi del calibro di Bob Marley. Ginostra è un piccolo villaggio che si trova nell’isola di Stromboli: anche conosciuto come “isola delle donne”, contiene solo 27 abitanti. North Sentinel è invece l’isola delle Andamane balzata ultimamente agli onori delle cronache, dopo l’uccisione del missionario da parte della tribù indigena dei Sentinelesi. Quale di queste isole vi attira di più? È ora di scoprire qual è il pirata associato a ognuna di esse.

Se avete scelto Tortuga

Se avete scelto la meravigliosa isola di Tortuga, allora il pirata che più vi rappresenta è Black Sam Bellamy. Conosciuto anche come “Pirata Robin Hood” o il “Principe dei Pirati”, era un ragazzo molto gentile che in un solo anno di attività ha catturato ben 53 navi. Nel suo equipaggio c’erano soprattutto ex schiavi neri, a cui Black Sam aveva voluto ridare la libertà.

Se avete scelto Kingston

Se avete scelto Kingston, allora il pirata che più vi rappresenta è John Rackham, conosciuto anche come Calico Jack per gli abiti eccentrici e lussuosi che indossava. È stato uno dei pirati più noti della sua epoca, dato che nella sua ciurma ha avuto le due piratesse donne più famose della storia: Anne Bonny e Mary Read.

Se avete scelto Ginostra

Se avete scelto Ginostra, il pirata che più vi rappresenta è Anne Bonny. Si tratta di una delle uniche due donne – insieme a Mary Read – di cui si ha testimonianza storica all’epoca della pirateria. Anne Bonny guidava gli uomini negli assalti alle navi mercantili e si dice che fosse molto più forte e cruenta dei suoi colleghi maschi.

Se avete scelto North Sentinel

Se avete scelto North Sentinel, il pirata che più vi rappresenta è Edward Teach, detto anche Barbanera. Il suo nome è entrato nella leggenda per i numerosi attacchi condotti nel corso della sua carriera: la sua flotta pirata era una delle più grandi mai viste. È morto a soli 38 anni e non prima di aver subito 25 ferite e tre giri di chiglia. Ha catturato 140 navi.