Luoghi vietati e off limits: ecco i posti che non si possono visitare

Posti top secret e pericolosi, dall'Area 51 alla Snake Island, 10 mete dove non si può andare ma che continuano ad affascinare per il loro mistero e la loro segretezza.

Fonte: iStock La città di Pripyat, nei pressi di Chernobyl

I viaggiatori conoscono i posti più belli che meritano di essere visitati almeno una volta nella vita, dalle grandi metropoli alle attrazioni naturalistiche più incredibili del nostro pianeta. Eppure, esistono luoghi altrettanto famosi che non possono essere visitati, ma che proprio per questo sono punti di interesse per via della loro inaccessibilità.

Oggi vi parliamo proprio di alcuni dei luoghi off limits più famosi al mondo: infatti, il fascino dei luoghi proibiti è una costante che attraversa la storia dell’umanità. Più un luogo è inaccessibile, più suscita curiosità e desiderio di scoperta. Tuttavia, ci sono posti che, per motivi di sicurezza, segretezza o protezione della natura e del patrimonio culturale, rimangono fuori dalla portata della maggior parte dei viaggiatori. Anche se la tentazione di visitarli è forte, è meglio evitare alcuni di questi luoghi proibiti per ragioni molto valide: ecco i 10 luoghi proibiti più famosi.

L’isola di North Sentinel

Uno dei luoghi più famigerati è l’Isola di North Sentinel, parte delle Isole Andamane. Quest’isola è abitata da una tribù indigena, i Sentinelesi, noti per la loro ostilità verso i visitatori e chiunque sia estraneo alla tribù. La loro cultura è rimasta intatta per migliaia di anni, e ogni tentativo di avvicinamento da parte di estranei è stato respinto con violenza. Il governo indiano ha vietato rigorosamente l’accesso per proteggere sia i Sentinelesi che i visitatori, data la loro vulnerabilità alle malattie esterne e la natura pericolosa dei contatti da parte dei locali.

La Fossa delle Marianne

Un altro luogo tanto affascinante quanto inaccessibile è la Fossa delle Marianne, nell’Oceano Pacifico, il punto più profondo della Terra. Nonostante non esista un vero divieto, la profondità della fossa e le condizioni estreme rendono quasi impossibile per la maggior parte delle persone raggiungerlo. Solo tre persone sono riuscite a esplorare questa zona, ma le difficoltà logistiche e tecnologiche fanno sì che per molti rimanga un sogno irraggiungibile.

Gli Archivi Segreti del Vaticano

Questo è un altro esempio di luogo vietato che è però in grado di stimolare l’immaginazione. Sebbene sia possibile consultare documenti più vecchi di 75 anni con permessi speciali, l’accesso alla parte più riservata degli archivi è precluso ai non addetti ai lavori. La vastità e l’importanza storica di questi documenti, che comprendono manoscritti antichissimi e testi rarissimi, contribuiscono al fascino misterioso di questo luogo.

La RAF Menwith Hill

In Gran Bretagna, una delle strutture più protette è la RAF Menwith Hill, un’enorme stazione di intercettazione gestita dalla Royal Air Force in collaborazione con la National Security Agency (NSA) degli Stati Uniti. Le sue gigantesche cupole bianche custodiscono al loro interno sistemi di sorveglianza avanzati, così che la natura top secret delle sue operazioni ha alimentato numerose teorie del complotto.

L’Area 51

Non si può parlare di luoghi proibiti senza menzionare la famigerata Area 51, nel deserto del Nevada. Circondata da un alone di segretezza e mistero, questa base militare è associata a numerose teorie sugli UFO e a operazioni segrete del governo degli Stati Uniti.

Snake Island

Un luogo di tutt’altro genere ma altrettanto inaccessibile è Snake Island, in Brasile. L’isola, ufficialmente chiamata Ilha da Queimada Grande, è infestata da un’enorme popolazione di serpenti velenosissimi, tra cui il temibile ferro di lancia dorato. Per proteggere sia gli umani che l’ecosistema dell’isola, il governo brasiliano ha vietato l’accesso al pubblico.

La città ucraina di Pripyat

La città di Pripyat, in Ucraina, teatro del disastro nucleare di Chernobyl, è un altro luogo proibito che suscita un interesse macabro. Sebbene oggi sia possibile visitare alcune aree con tour guidati e sotto stretta sorveglianza, Pripyat rimane uno dei luoghi più radioattivi della Terra.

La Tomba di Qin Shi Huang in Cina

In Cina, la Tomba di Qin Shi Huang, primo imperatore della Cina, è famosa per l’Esercito di terracotta, una delle scoperte archeologiche più straordinarie al mondo. Tuttavia, la tomba stessa rimane sigillata, e il governo cinese ha vietato qualsiasi tentativo di scavo per preservarne l’integrità.

Fonte: iStock

Il Caveau della Banca d’Inghilterra

Anche le banche possono nascondere segreti inaccessibili. Il Caveau della Banca d’Inghilterra è uno dei luoghi più sicuri e protetti al mondo. Con una chiave di quasi un metro di lunghezza necessaria per accedere, l’entrata è riservata a pochi eletti.

Pine Gap in Australia

Infine, Pine Gap è un centro di sorveglianza satellitare gestito congiuntamente dai governi di Australia e Stati Uniti. Situato in una zona remota dell’entroterra australiano, Pine Gap è al centro di operazioni di spionaggio e monitoraggio globale.