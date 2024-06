Spiagge per cani (dog friendly) a Orbetello

Le spiagge per i cani a Orbetello renderanno la vacanza con il proprio amico peloso indimenticabile. Ecco i migliori lidi presenti in questa perla della Maremma

Fonte: iStock Un bellissimo cane che si gode il mare

Orbetello, perla della provincia di Grosseto e della Maremma Toscana, sorge in uno stretto istmo di terra ed è circondata da una romantica laguna, a sua volta impreziosita da due meravigliose spiagge, la Giannella e la Feniglia, lambite da un limpido Mar Tirreno. Siamo presso quello che potremmo definire l’ingresso dell’altrettanto straordinario Monte Argentario, che è anche la culla di alcune delle calette più suggestive di tutta la regione. Immersa nella natura più autentica e selvaggia, Orbetello è anche una località ideale per andare in vacanza con i propri amici a quattro zampe, grazie a una serie di spiagge che sviluppano nei suoi dintorni in cui i pelosetti possono soggiornare e fare il bagno insieme a noi.

Con il cane sulle spiagge di Orbetello

Nella zona di Orbetello i cani possono razzolare su alcuni tratti di spiagge libere e/o private. Tuttavia, è fondamentale che vengano rispettate alcune regole. Le aree per i nostri amici a quatto zampe, infatti, sono ben circoscritte e delimitate da paletti, cordami e cartelli segnalatori e sono fruibili dalle 8.30 alle 20.00.

I cani da queste parti sono liberi di muoversi, correre e giocare persino senza guinzaglio e museruola, a patto che siano sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei loro accompagnatori.

Possono anche tuffarsi nel limpido mare che bagna questo tratto di costa, purché siano sempre tenuti al guinzaglio. Tuttavia, bisogna fare attenzione alle razze che rientrano nelle categorie dell’Ordinanza del Ministro della Salute Sirchia, per le quali è prevista anche la museruola.

Non è ancora tutto, perché è bene sapere che è permesso un solo animale ad accompagnatore e che è dovere di noi proprietari essere i responsabili del comportamento del nostro amico del cuore, che deve essere registrato all’anagrafe canina e regolarmente vaccinato per le principali malattie infettive.

Le spiagge libere per i cani

Le spiagge libere per i cani nella zona di Orbetello sono diverse e tutte perfettamente attrezzate. Ciò non toglie che sia necessario ricordarsi che non tutte le spiagge nella loro interezza sono indicate per i nostri amici a quattro zampe, ma solo dei tratti ben precisi e che non si possono superare.

La Spiaggia Nera della Torba, così chiamata per la sua sabbia scura e per il mare perfettamente cristallino, è un angolo di paradiso anche per i nostri animali. Le bau beach da questa parti sono due: una nei pressi dello stabilimento “Frigidaire”, l’altra vicino alla spiaggia attrezzata “Le dune”.

Poi ancora La Feniglia, uno dei meravigliosi tomboli che collega la penisola dell’Argentario alla terra ferma, con alle spalle una zona di pini marittimi secolari e un mare sempre basso e dalle incredibili limpidezze. Qui il tratto riservato ai nostri amici a quattro zampe è solo uno, ovvero presso la struttura balneare “Tenda gialla”.

Non è di certo meno suggestiva La Giannella, l’altro tombolo che si sviluppa fra il mare e la laguna di Ponente, che è anche una delle spiagge più facilmente accessibili per tutti. Insieme al proprio cane qui si possono ammirare alcuni dei tramonti più romantici della regione, ma esclusivamente nei due tratti di spiaggia che si trovano nei pressi dell’”Orbetello Camping Village” e nelle vicinanze del “Camping Giannella”.

Albinia offre un mare pulitissimo e molto ampio, ma anche un’ombra piacevole e naturale grazie alla bellissima pineta da cui è abbracciata. Se vogliamo raggiungere questa perla toscana con i nostri amici a quattro zampe, dobbiamo dirigerci in località Torre Saline, a poca distanza dal campeggio “Bocche D’Albegna”.

Ma non è finita qui, perché nella bellissima aera di Orbetello i nostri cani possono giocare con la sabbia dell’affascinante Spiaggia dell’Osa a Fonteblanda, e più precisamente nelle vicinanze del campeggio “Ideal”. Si tratta di una zona tranquilla ma in cui non mancano i servizi necessari a un indimenticabile soggiorno in spiaggia e di fronte a un mare cristallino.

Infine, la straordinaria Spiaggia della Fertilia a Talamone, presso l’International Kitesurf University. Questa, infatti, è la spiaggia d’eccellenza per gli sport velici grazie alla sua particolare conformazione geografica, ma che offre quasi costantemente un mare calmo che si rivela ideale anche per una vacanza con i cani.

Le spiagge a pagamento

Come abbiamo potuto vedere, le spiagge libere per cani nella magnifica zona di Orbetello sono tante e una più bella dell’altra. Ciò non toglie che in questa bella area della Toscana ci siano anche diversi stabilimenti balneari in cui poter soggiornare con il proprio amico del cuore.

Uno si trova in località Osa, meta caratterizzata da una spiaggia molto bella e rilassante bagnata da acqua cristallina. Poi ancora a Principina a Mare, celebre destinazione di vacanza particolarmente amata per il suo bellissimo mare e per la grande pineta che fa da sfondo al litorale. Altri, invece, sono situati proprio nel tratto di costa cittadino.

Insomma, scegliere Orbetello per le proprie vacanza è davvero un’ottima idea: la zona è perfetta anche per i nostri amici a quattro zampe.