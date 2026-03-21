Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Una ricerca svela quali sono gli oggetti che si perdono più spesso in aereo

C’è chi perde una maglietta, chi dimentica il telefono e poi c’è chi lascia in valigia un ginocchio bionico o una barra d’oro. Succede davvero quasi ogni giorno. La terza e nuova edizione di Found Report di UnclaimedBaggage racconta cosa finisce nei bagagli smarriti negli Stati Uniti.

Nel 2025 quasi un miliardo di passeggeri ha volato negli USA, circa dieci miliardi nel mondo. Con numeri così, qualche errore è inevitabile. I sistemi funzionano (oltre il 99,9% dei bagagli torna al proprietario) ma una piccola parte resta smarrita e quando succede, le valigie finiscono in Alabama, a Scottsboro dove vengono aperte per raccontare storie.

Gli oggetti più dimenticati a bordo

In cima alla lista ci sono soprattutto oggetti di uso quotidiano. Vestiti e scarpe, per esempio, lasciati magari nel bagaglio a mano o infilati sotto il sedile. Poi gioielli e ancora caricabatterie, uno degli oggetti più “sacrificati” in assoluto: si usano fino all’ultimo minuto e poi restano attaccati alla presa.

Viene notato poi che la zona sotto il sedile raccoglie spesso numerosi gadget che ci si dimentica con facilità nella fretta di scendere. Libri, auricolari e cavi sono tra le vittime più frequenti proprio per questo motivo.

Il meccanismo è sempre lo stesso. Dopo ore di viaggio, tra coincidenze e controlli, si scende dall’aereo con la testa già altrove. Si pensa al ritiro bagagli, al trasferimento, all’hotel. Il resto passa in secondo piano. E infatti, nella maggior parte dei casi, non si tratta di oggetti dal basso valore economico. Sono cose utili, spesso anche costose, ma che diventano invisibili nel momento in cui il viaggio finisce.

Non tutti però spariscono per sempre. Molti passeggeri contattano la compagnia aerea e riescono a recuperare ciò che hanno perso. Altri oggetti, invece, restano senza proprietario. Ed è lì che entrano in gioco realtà come l’Unclaimed Baggage Center, che si occupano di raccogliere, catalogare e rivendere ciò che nessuno è venuto a riprendersi.

Gli oggetti abbandonati più frequentemente

Tra gli oggetti ritrovati più spesso c’è l’abbigliamento. Le magliette guidano la classifica: oltre 200 mila pezzi recuperati. Subito dietro pantaloni, poi gioielli (spesso bigiotteria), telefoni e scarpe. Non è solo distrazione ma abitudine. Si viaggia leggeri, si cambia spesso, si accumula. E qualcosa resta indietro. Curioso però il dettaglio: le scarpe più trovate sono quelle sportive, segno che si privilegia la comodità, anche in viaggio. E gli smartphone? Tantissimi arrivano già inutilizzabili, bloccati o danneggiati. Ma continuano a comparire ovunque.

Gli oggetti più costosi ritrovati

Alcuni oggetti ritrovati fanno girare la testa per il loro valore. Qualche esempio? Orecchini con diamanti che superano i 40.000 dollari o un orologio in acciaio e oro con quadrante incastonato da oltre 30.000 dollari. Strumenti musicali professionali, capi firmati, borse di lusso. Nel 2025 c’è stato persino un computer professionale configurato al massimo, valutato oltre 7 mila dollari. E una telecamera termica professionale.

Gli oggetti più strani in assoluto

A incuriosire è anche la lista degli oggetti più strani in assoluto. C’è chi all’interno del proprio bagaglio aveva inserito una struttura tassidermica di cervo, una persona aveva una borsa a forma di rana ed è stata trovata persino una baionetta militare americana appartenente al periodo della Prima Guerra Mondiale. Altrettanto curioso uno scheletro finto e una valigia piena di veleno per topi… le persone perdono davvero di tutto!