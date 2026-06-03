Vacanze estive con i bambini: la valigia perfetta non dimentica l’inglese

Novakid Imparare l'inglese in vacanza con Novakid

Le valigie sono quasi pronte. Tra un costume e una crema solare, però, c’è qualcosa che rischia di restare a casa: i mesi di inglese faticosamente costruiti durante l’anno scolastico. Il fenomeno ha un nome preciso – Summer Learning Loss – e riguarda milioni di bambini ogni estate.

Cos’è il Summer Learning Loss e perché colpisce soprattutto le lingue

Studi pedagogici internazionali lo documentano da decenni: la pausa estiva interrompe il processo di consolidamento delle competenze acquisite a scuola. Se per alcune materie il rallentamento è contenuto, per le lingue straniere l’impatto è più significativo. L’apprendimento linguistico, infatti, si fonda sulla continuità: senza pratica regolare, il cervello – e quello dei bambini in particolare – tende a “dimenticare” più rapidamente di quanto non si pensi.

A confermarlo è Adrienne Landry, esperta di metodologia didattica e consulente di Novakid, che da anni lavora sul rapporto tra interruzione scolastica e sviluppo delle competenze linguistiche nei più piccoli. Il suo invito ai genitori non è rinunciare alle vacanze, ma ripensare il modo in cui ci si approccia alla pratica dell’inglese fuori dal contesto scolastico applicando meno pressione ma più continuità.

Novakid: lezioni da 25 minuti, ovunque ci si trovi

Tra le realtà che hanno risposto a questa esigenza c’è proprio Novakid, piattaforma online per l’apprendimento dell’inglese dedicata ai bambini dai 2 ai 14 anni, oggi prima in Europa e Medio Oriente nel suo settore. I numeri parlano di 100000 studenti attivi in più di 50 Paesi, una rete di 3700 insegnanti certificati e un curriculum proprietario con un tasso di efficacia dichiarato del 96%. Dati che si riflettono anche sui risultati economici, con una piattaforma ha superato i 100 milioni di dollari di ricavi annuali ricorrenti, confermandosi uno dei progetti EdTech più solidi a livello globale.

Il modello didattico è pensato per adattarsi alla vita reale, vacanze comprese. Le sessioni con gli insegnanti madrelingua durano 25 minuti, un tempo sufficiente per lavorare in modo efficace, senza sottrarre spazio al resto della giornata. Le lezioni sono individuali, si svolgono in videocall e si prenotano con la flessibilità necessaria per conciliarle con escursioni, pranzi in famiglia e lunghi pomeriggi in spiaggia.

A integrare le lezioni c’è il Tutor AI di Novakid: un assistente intelligente che segue il bambino nella pratica autonoma tra una sessione e l’altra, proponendo esercizi calibrati sul suo livello e sui suoi progressi. L’obiettivo è mantenere attiva la lingua anche nei giorni senza lezione, senza trasformare lo studio in un peso.

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I consigli dell’esperta, piccole abitudini che fanno la differenza

Tenere vivo l’inglese durante l’estate non significa replicare la scuola sotto l’ombrellone ma trovare il modo di utilizzare la lingua alle attività quotidiane, in modo naturale e – quando possibile – divertente.

Adrienne Landry suggerisce di partire da ciò che i bambini amano già fare. Le fiabe, per esempio: ascoltare o guardare una storia in inglese stimola la concentrazione e la creatività, e titoli meno conosciuti – come quelli provenienti da tradizioni folkloristiche africane o australiane – hanno il vantaggio di ampliare anche gli orizzonti culturali.

Anche il viaggio stesso può diventare un’aula a cielo aperto. Preparare insieme la valigia nominando vestiti e accessori in inglese, costruire un piccolo dizionario tematico prima di visitare uno zoo o un museo, usare le ore in treno o in auto per imparare qualche frase nuova sono tutti modi concreti per trasformare la vacanza in un contesto di apprendimento senza che il bambino lo percepisca come tale.

Per i giorni più tranquilli, l’esperta consiglia abitudini semplici ma efficaci introducendo la “parola del giorno” da inserire nelle conversazioni, etichettare gli oggetti di casa o della camera d’albergo con il loro nome in inglese, oppure tenere un piccolo diario delle vacanze con una frase o una descrizione scritta ogni sera. E poi i giochi – dal memory con vocaboli inglesi al karaoke con le canzoni preferite – che sfruttano il ritmo e la ripetizione per fissare le parole nella memoria in modo duraturo.

“L’apprendimento dell’inglese dovrebbe essere associato a qualcosa di piacevole”, sottolinea Adrienne Landry. “Grazie a questo, la lingua diventerà uno strumento di espressione personale, non solo una materia scolastica.”

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L’estate può essere un’alleata

I mesi estivi offrono condizioni favorevoli all’apprendimento delle lingue: i bambini sono più rilassati, meno appesantiti dalle incombenze scolastiche e spesso più curiosi. Quello che manca, di solito, non è la voglia ma una struttura che renda la pratica possibile anche fuori da casa.

Ed è qui che la didattica online cambia le carte in tavola. A differenza dei corsi tradizionali, legati a sedi fisiche e calendari rigidi, una piattaforma digitale viaggia con la famiglia. Che si tratti del lungomare, di un rifugio in montagna, di un vagone ferroviario o di una camera d’albergo, basta un tablet o un PC e una connessione a internet.

Venticinque minuti al giorno, abbastanza per non perdere terreno

Non serve costruire un’aula studio sotto l’ombrellone. Bastano venticinque minuti mentre gli adulti leggono, durante il viaggio in treno verso la meta, nel dopocena in campeggio per garantire ai bambini la continuità di cui hanno bisogno.

Il Summer Learning Loss non è inevitabile. Con gli strumenti giusti, e la giusta flessibilità, settembre può arrivare senza brutte sorprese e magari con qualche progresso in più rispetto a giugno.