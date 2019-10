Il più grande parco divertimenti Legoland sta per aprire

editato in: da

Siete amanti della Lego e, per voi, ogni momento è buono per visitare uno dei tanti Legoland sparsi per il mondo? Allora preparatevi a metter mano al portafogli, perché presto ne apriranno altri due.

Merlin Entertainments, la società britannica specializzata in parchi giochi che (tra le altre cose) detiene lo sfruttamento dei diritti del marchio “Legoland”, ha annunciato che nel 2020 e nel 2023 apriranno i battenti due nuovi Legoland Resort. Il primo sarà a circa 80 chilometri da New York ed è annunciato come il più grande parco a tema Lego mai realizzato sinora; il secondo nella provincia cinese del Sichuan, in una regione in forte sviluppo economico e turistico.

Il parco newyorchese, che sorge nel territorio comunale di Goshen (Orange County), avrà un’estensione di oltre 600 mila metri quadrati, all’interno dei quali ci saranno più di 15 mila modellini Lego appositamente progettati e realizzati e 50 tra attrazioni e show suddivise in 7 “Terre”. All’interno dell’area del parco, ovviamente, sorgerà anche un hotel a tema, con più di 250 stanze pronte a ospitare i visitatori in arrivo da ogni parte del mondo.

Se avete intenzione di visitarlo, allora è il caso che iniziate a dare un’occhiata ai voli per New York. Merlin Entertainments, infatti, ha annunciato che il parco aprirà le porte il 4 luglio 2020 (giorno in cui si celebra l’Indipendence Day) con una cerimonia di inaugurazione che si preannuncia grandiosa.

Il Legoland Resort di New York, però, non manterrà a lungo la palma di più grande al mondo. Per la precisione, potrà vantarsi di questo record per circa tre anni. La stessa Merlin Entertainments, infatti, ha annunciato di aver siglato un accordo con Global Zhongjun Cultural Tourism Development Co. per realizzare un nuovo parco giochi – con annessi hotel e servizi vari – nella Provincia del Sichuan, nell’ovest della Cina. Il resort aprirà i battenti nel 2023 e, come si legge nel comunicato di Merlin Entertainments, sarà il più grande al mondo una volta completato.

Il parco giochi tematico verrà realizzato a circa 60 chilometri da Chengdu, la più grade città della zona con i suoi 1,5 milioni di abitanti. Il nuovo Legoland Sichuan, però, sarà posizionato in un’area strategica, al centro di varie vie di comunicazione e vicino uno dei maggiori aeroporti cinesi. In questo modo, il bacino d’utenza del parco tematico si attesta attorno ai 30 milioni di possibili visitatori. Ai quali dovranno essere aggiunti i tanti turisti che arrivano ogni anno in questa regione della Cina.

Al momento non è dato sapere quali saranno le attrazioni che verranno realizzate nel Legoland resort cinese, ma si sa già che ci saranno due hotel con un totale di 500 stanze e spazio a sufficienza per ampliare l’area giochi anche negli anni a venire.