Nascoste tra le montagne cinesi, le terme da favola che cambiano colore in ogni stagione

Accade qualcosa di magico ogni volta che ci immergiamo in una sorgente termale: come una pozione, cura e allevia ogni dolore fisico e mentale, rendendoci subito più rilassati e sereni.

In Cina c’è una stazione termale molto particolare formata da una schiera di vasche “terrazzate” di acqua calda, nascoste e incastonate tra le montagne, nella Huanglong Valley. Il percorso per raggiungerla è difficile, ma i viaggiatori che riescono a scovarla ne rimangono esterrefatti e, in un attimo, tutta la fatica sparisce per fare spazio solo alla meraviglia e al relax.

La stazione termale si trova a Huanglong, un’area di interesse storico e paesaggistico nella Contea di Songpan, nella provincia del Sichuan. L’area si trova nella parte meridionale della catena montuosa del Minshan, 150 chilometri a nordovest di Chengdu, nella Cina centrale.

Le sorgenti sono nate in maniera del tutto naturale grazie a dei depositi minerari. Una delle loro particolarità è la forma, un vero e proprio serpente che si snoda tra le montagne tanto da guadagnare il soprannome di “Yellow Dragon“. Questo sito fa parte della Riserva naturale di Huanglong ed è situato nel suo Parco Nazionale, patrimonio mondiale UNESCO.

La vera magia di questo posto risiede nel colore cangiante delle acque delle vasche che cambia con il passare delle stagioni: provate a visitare più volte questo luogo e rimarrete affascinati dalla sua mutazione che segue e si adatta alla natura circostante e al suo andamento lento.

Inoltre, dal punto di vista faunistico questa zona è molto ricca: ospita infatti specie animali quali le scimmie Rhinopithecus dal naso dorato e i panda giganti, che vivono tranquilli nelle foreste che circondano le sorgenti termali. Nell’acqua, invece, è possibile trovare rare creature marine conosciute solo in Cina. Un vero e proprio paradiso terrestre, soprannominato “Fairy Land on Earth“, che sembra essere uscito da un libro di fiabe.

Le vasche terrazzate partono da un antico tempio e si estendono per più di 2 miglia, tutte panoramiche, che culminano nel gran finale: la caverna Xishen e le sue cascate. L’ingresso nella Riserva costa poco più di 20€ a persona in alta stagione (1 aprile – 15 novembre) e meno di 8€ in bassa stagione (16 novembre – 31 marzo).