Una hostess di Ryanair svela le peggiori richieste dei passeggeri

editato in: da

Si chiama Holly Davies ed è un’assistente di volo della compagnia a basso costo Ryanair, una professionista che in un video pubblicato su TikTok e diffuso dal “Sun”, denuncia la cosa peggiore che fanno i passeggeri durante un volo.

Nel suo video, Holly presenta un passeggero che chiede educatamente il permesso di andare in bagno. Fino a qui niente di strano, ad eccezione del fatto che il passeggero, una volta terminati i suoi bisogni, se ne va lasciando spalancata la porta.

Holly poi mostra il suo fastidio, chiudendo la porta da sola. “È lo stesso ogni volta“, ha sottotitolato. Da quando l’ha pubblicato, il suo video è stato visto non meno di 3 milioni di volte.

Del resto, anche se per molti può sembrare un problema da poco a bordo di un aereo, lasciare una porta aperta durante il volo deve essere molto irritante per i membri dell’equipaggio di cabina che devono chiudere la porta dopo di noi più e più volte.

Ma questa non è l’unica cosa a “infastidire” il personale le di bordo. Secondo alcuni assistenti di volo, infatti, tra gli atteggiamenti più fastidiosi dei passeggeri ci sono tante altre cose tra cui quelle che vi stiamo per elencare.

Per esempio, risulta molto fastidioso suonare il campanello per consegnare la spazzatura. Concluso il servizio bevande, gli assistenti di volo passano tra i passeggeri per raccogliere l’immondizia. L’operazione viene fatta spesso e, per questo motivo, quando qualcuno suona il campanello di chiamata per far raccogliere la spazzatura, può accadere che l’equipaggio sia appena stato lì e, soprattutto, in quel momento potrebbe non avere i guanti o un sacchetto per ritirare la spazzatura.

Ma non solo, ad irritare gli equipaggi è anche la contestazione da parte di alcuni passeggeri sull’uso della mascherina anti-coronavirus sugli aerei. In fondo, non rispettare la politica delle compagnie aeree potrebbe tradursi nell’impossibilità di continuare a viaggiare con uno specifico vettore in futuro.

Fastidiosi per gli assistenti di volo sono anche i confronti con le altre compagnie aeree. Riferire al personale di bordo le politiche messe in atto da altre compagnie aeree non modificherà la politica aziendale di quella con la quale si sta viaggiando.

Infine, è scortese sfogare le proprie frustrazioni sugli assistenti di volo. Loro, infatti, rappresentano la compagnia aerea ma non sono responsabili dei problemi che, di volta in volta, potrebbero verificarsi.