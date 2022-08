In questa città esiste un attraversamento pedonale che è un inno all’amore

Fonte: IPA Strisce dell'amore. Huludao, Liaoning, China

Le nostre esperienze di viaggio, tutte, hanno sempre a che fare con l’amore. A volte questo sentimento scoppia nel cuore all’improvviso, proprio quando ci fermiamo a guardare le meraviglie della destinazioni che abbiamo scelto, oppure lo fa quando queste restano nel nostro cuore per non andare via mai più.

Altre volte, invece, l’amore è parte integrante del viaggio stesso perché abbiamo scelto di vivere e condividere quell’avventura con le persone che amiamo. Ed è proprio quando questo accade che le città, i borghi e i Paesi che visitiamo si trasformano nelle scenografie romantiche che fanno da sfondo ai nostri ricordi più belli.

Ed è quello che succede quando si raggiunge la contea di Suizhong, situata nella città-prefettura cinese di Huludao, perché è qui che si trova l’attraversamento pedonale più suggestivo e romantico del mondo intero.

Le strisce pedonali dell’amore

Il rosso, che si sa, è il colore degli affari di cuore domina sull’asfalto di Binhai Avenue catturando l’attenzione dei passanti. È questa nuance che caratterizza quello che è un attraversamento pedonale che non ha nulla a che fare con quelli che già conosciamo perché questo celebra l’amore. Le tradizionali strisce orizzontali, infatti, sono intervallate da cuori di diverse dimensioni all’interno dei quali campeggia la scritta “I love you”.

Per avvistare, fotografare e attraversare queste strisce pedonali dobbiamo recarci nella contea di Suizhong situata nella città di Huludao, proprio quella che conserva i resti del suo straordinario passato tra i monumenti storici situati sulle colline che la circondano, le stesse dalle quali è possibile avvistare il mare.

Ed è questa città, con il suo attraversamento pedonale che celebra l’amore, che merita di diritto un posto in tutti quei luoghi che da sempre consideriamo romantici. Quelli da raggiungere con la propria dolce metà durante un viaggio indimenticabile. Quelli dove scattare selfie suggestivi e fotografie affascinanti destinate a immortalare i momenti più dolci della vita.

I luoghi dell’amore nel mondo

“Le strisce dell’amore” – così ci piace chiamarle – di Binhai Avenue ci hanno letteralmente conquistati per il loro messaggio e, come abbiamo anticipato, entrano di diritto nella lista delle destinazioni e delle esperienze che tutti gli innamorati possono fare in giro per il mondo.

Sono tanti, infatti, i luoghi romantici da raggiungere per chi viaggia in coppia. A volte si tratta di intere città, quelle magiche e suggestive, quelle che incantano e affascinano. Altre volte, invece, si tratta di alloggi intimi e selvaggi, di panorami da ammirare in due e di scorci che lasciano senza fiato.

Ponti, giardini e tunnel, e poi ancora tramonti infuocati sul lago e mari. Se parliamo di intere città, invece, non possiamo non pensare a Venezia e a Parigi, e ancora Verona. Luoghi conosciuti in tutto il mondo per quella allure romantica che da sempre li permea.

Ma non sono di certo gli unici. Basti pensare al tunnel dell’amore nei pressi di Klevan in Ucraina. Quel tratto di ferrovia abbandonato, e caratterizzato da una natura lussureggiante, è considerato uno dei luoghi più romantici del mondo intero. È proprio qui, infatti, che migliaia di innamorati si scambiano promesse ogni giorno.

Esistono, poi, delle vere e proprie strade dedicate agli innamorati che si trovano nel nostro Paese. Quelle le riconoscete subito perché sono segnalate da cartelli stradali – Kiss Please – che non impongono divieti o obblighi, ma invitano le persone a fermarsi davanti al panorama e a baciarsi per celebrare l’amore.