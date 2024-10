Fonte: iStock Newcastle, la magica città del Nord dell’Inghilterra

Quando parliamo di Newcastle, ci riferiamo a Newcastle upon Tyne, situata nel nord-est dell’Inghilterra, a nord di York. Da non confondere con altre Newcastle sparse per il mondo, come quelle in Australia, Stati Uniti o Canada, la città è conosciuta per il suo passato industriale, legato ai cantieri navali e all’esportazione di carbone, ed è situata sulle rive del fiume Tyne. Le sue origini risalgono all’epoca romana e la rendono un luogo ricco di storia.

Nonostante si trovi nel Regno Unito, Newcastle è sorprendentemente la città meno piovosa del Paese, caratterizzata da un clima temperato che la rende piacevole da visitare tutto l’anno.

Dove soggiornare e mangiare

Newcastle offre numerose opzioni di alloggio, adatte a ogni tipo di viaggiatore, dalle pensioni agli hotel, fino ai Bed & Breakfast.

Se preferite scoprire la cucina locale, potrete gustare piatti tipici del nord dell’Inghilterra, come il tradizionale pudding, oppure optare per uno dei tanti ristoranti etnici, tra cui spiccano quelli indiani e turchi.

Vita notturna e intrattenimento: cosa fare la sera a Newcastle

Se desiderate trascorrere una serata speciale, il Theatre Royal è una tappa imperdibile, dove la prestigiosa Royal Shakespeare Company mette in scena opere classiche e moderne. Per un pubblico più giovane e amante della musica elettronica, non manca un’ampia scelta di locali underground, dove si esibiscono alcuni dei DJ più famosi d’Europa.

Newcastle è una città vivace, perfetta per viaggiatori di tutte le età.

Cosa vedere a Newcastle: le attrazioni principali

Fonte: iStock

Newcastle sorprende per la varietà delle sue attrazioni. Tra i luoghi più affascinanti troviamo il Castello, un’antica fortezza normanna risalente al 1100 e trasformata in castello medievale, dal quale la città prende il nome. Edificio misterioso e imponente, racconta secoli di storia e offre una vista spettacolare sullo skyline.

Uno dei simboli più riconoscibili è senza dubbio il Millennium Bridge, un’icona moderna che collega la città con Gateshead, sull’altra sponda del fiume Tyne. Il ponte, con il suo inconfondibile design inclinabile, dona viste mozzafiato sia di giorno che di notte. Di grande interesse è anche The Quayside, zona che in passato ospitava un fiorente porto romano e che oggi è diventata uno dei punti più frequentati della città, grazie ai numerosi locali, bar e ristoranti che si affacciano sul fiume e danno vita a un’atmosfera vivace.

Per chi desidera immergersi nella natura, Newcastle offre il Saltwell Park, meraviglioso parco vittoriano che sembra uscito da un dipinto. Con i suoi giardini ben curati, boschetti, un tranquillo laghetto e persino un labirinto di siepi, è un vero rifugio di pace, ideale per una giornata all’aperto. Ma non è l’unico: altrettanto sorprendente è il Jesmond Dene, parco naturale che segue il corso di un fiume e propone una rete di sentieri immersi nel verde. Con le sue cascate e ponti pittoreschi, è perfetto per chi desidera staccare dalla frenesia cittadina e godersi una passeggiata rilassante in un contesto idilliaco.

Passiamo poi allo Grey Street, considerato una delle strade pedonali più belle d’Inghilterra, ombreggiata da splendidi edifici georgiani: qui si trova anche il Grey’s Monument, una maestosa colonna dedicata a Charles Grey, il secondo conte di Grey, che si staglia al centro della piazza.

Fonte: Ph @Duncan_Andison - iStock

Ancora, per gli amanti dell’arte e dell’artigianato, una visita alla Biscuit Factory è d’obbligo. Si tratta di una grande galleria commerciale, dove ammirare e acquistare opere d’arte e oggetti realizzati da artisti e artigiani locali. È uno spazio unico, che celebra la creatività e il talento della scena artistica contemporanea. E che dire, poi, della prestigiosa Laing Art Gallery, museo che custodisce una collezione eccezionale di dipinti, sculture e arte decorativa? Dalle opere dei Preraffaelliti agli impressionisti, ogni sala racconta una storia differente e consente di compiere un viaggio nell’arte britannica e internazionale. Accanto, non si può non citare il BALTIC Centre for Contemporary Art, a Gateshead, sulla riva opposta del fiume. Spazio espositivo all’interno di un ex mulino, è un tempio dell’arte contemporanea, con mostre che spaziano dalle arti visive all’installazione multimediale, attirando artisti da tutto il mondo.

Un’altra tappa da non perdere è il Discovery Museum, per conoscere più a fondo la storia di Newcastle e della sua trasformazione industriale: le mostre raccontano la vita quotidiana, le invenzioni e le scoperte che hanno plasmato la città, rendendola un importante centro di innovazione nel corso dei secoli. Fiore all’occhiello del museo è la Turbinia, la nave a vapore più veloce della sua epoca, simbolo dell’ingegno e della potenza industriale.

Siete affascinati dalla scienza e dalla tecnologia? Allora fa per voi una visita al Life Science Centre, centro interattivo dedicato alla scoperta scientifica, con esposizioni che vanno dallo spazio alla biologia, con attività pratiche e coinvolgenti per visitatori di tutte le età. Il punto forte è il Planetario, che con le proiezioni affascinanti porta i visitatori in un “viaggio tra le stelle”.

Infine, impossibile non citare la Cattedrale di San Nicola, splendido edificio gotico che si erge fiero nel cuore di Newscastle e che, con la sua guglia alta e slanciata, è uno degli esempi più emblematici di architettura ecclesiastica del nord-est: gli interni, dalle vetrate colorate e dai dettagli scolpiti, rappresentano un autentico tesoro spirituale.