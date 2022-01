Kiss Please: le strade degli innamorati in Italia

Sono tanti i viaggi e le esperienze che tutti gli innamorati possono fare in giro per il mondo. A partire dalla visita di tutte quelle città universalmente riconosciute come romantiche, la cui capolista è Parigi, seguita poi da Verona, Venezia, Praga e Roma, per continuare poi con le avventure di coppia, quelle selvagge e a contatto con la natura primordiale e selvaggia, passando poi per i viaggi panoramici on the road.

E poi ci sono le strade, quelle da percorrere a suon di baci, quelle dove fermarsi e stringere il proprio partner è un obbligo. Quelle che si riconoscono dai Kiss please, i cartelli stradali che celebrano l’amore attraverso l’invito di darsi un bacio davanti al mare, o al lago, sotto il sole o la pioggia.

I luoghi dove baciarsi è un “obbligo” in Italia

Hanno la forma e le sembianze di cartelli stradali, quelli blu e rotondi che impongono un obbligo. Ma la loro indicazione, sicuramente inusuale, è molto più di quello che sembra. Le sagome di due persone che si stringono in un bacio sono eloquenti: davanti a questo cartello ci si deve baciare.

L’invito è chiaro e non lascia spazio a fraintendimenti: Kiss please. Un suggerimento, più che un obbligo, che è difficile da non cogliere soprattutto se si è in compagnia della propria dolce metà. I cartelli del bacio sono spesso posti su terrazze con vista mare, strade panoramiche e luoghi affascinanti e suggestivi dove, suggellare l’amore con un bacio, sembra quasi un obbligo. E voi ne avete mai visto uno?

Baciarsi a Trentinara

L’iniziativa dei Kiss please si è diffusa velocemente nel nostro Paese, complici le immagini dei cartelli che hanno fatto il giro del web e che hanno trasformato i luoghi che lo ospitano in vere e proprie destinazioni romantiche. Ma dove si trovato i cartelli del bacio?

Uno è stato posto nel meraviglioso territorio del Cilento e più precisamente del suggestivo borgo di Trentinara. Qualche anno fa, infatti, sul magnifico belvedere del paesino è apparso un cartello stradale che non impone divieti o obblighi, ma invita le persone a baciarsi davanti a quel panorama straordinario.

Le due sagome che compaiono sul cartello sono state identificate dagli abitanti in Saul e Isabella, due personaggi molto cari a tutto il territorio. Secondo la leggenda locale, infatti, i due innamorati con la promessa di restare insieme per l’eternità si gettarono proprio da quella terrazza, rinchiusi in un abbraccio senza fine.

A fare da sfondo al romantico bacio di tutti gli innamorati che passano per Trentinara c’è lo splendido golfo di Salerno con l’Isola di Capri e la Costiera Amalfitana che si intravedono in lontananza.

Sirmione: il monumento al bacio

Ci spostiamo ora a Sirmione, la gemma più preziosa del Lago di Garda, nonché località rinomata e apprezzata dai viaggiatori di tutto il mondo. È qui che, sulla passeggiata più romantica del borgo, è stato posto il cartello che invita tutte le coppie a baciarsi davanti alla scenografia naturale offerta da Madre Natura. A realizzare il Kiss Please è stato l’artista Lillo Marciano, un monumento al bacio che invita a celebrare l’amore sul lago.

Baciarsi ovunque a Tortoreto

Non uno, non due, ma ben quattro cartelli che invitano cittadini e viaggiatori a baciarsi nel comune di Tortoreto. L’iniziativa, promossa dal comune nell’estate del 2021, ha visto l’installazione di 4 cartelli riportanti l’iconica scritta Kiss Please. Anche in questo caso, per celebrare l’amore, sono stati scelti dei punti panoramici molto cari agli innamorati.

Il lungo mare, perché nulla è più romantico della visione del cielo e del mare che si fondono all’orizzonte, e altri luoghi iconici della città come i giardini di Piazza Campo della Fiera e i giardini Gaetano Ruggieri del Belvedere.