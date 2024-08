Problema overtourism, la classifica delle 10 città più sovraffollate in Europa

Quella attuale sarà ricordata come l’estate in cui è esploso il fenomeno dell’overtourism e delle conseguenti proteste dei residenti contro la pacifica invasione dei visitatori. I dati del WTTC, l’Organizzazione mondiale del turismo, indicano un ritorno ai livelli pre-Covid dei flussi turistici, con un recupero del 97% nel primo trimestre del 2024, mentre si stima di superare del 2% i valori pre-pandemia entro fine anno. A quanto pare, però, in certe località si è andato ben oltre. Ma a differenza di quanto si potrebbe pensare, a subire il turismo eccessivo e concentrato in poche località e per brevi periodi, generando quindi crisi e malcontento, non sono soltanto le mete notoriamente più famose e ambite. Come dimostra la classifica della densità turistica stilata nel City Dna Report di City Destinations Alliance e riportata da Il Sole 24 Ore, che misura il rapporto tra pernottamenti e numero di residenti in 117 città europee, nella top ten emergono anche destinazioni insospettabili, o quasi. In testa alla classifica, troviamo la spagnola Lloret de Mar, un tempo pittoresco villaggio della Costa Brava, diventata una delle più affollate mete balneari iberiche, che con un indice di densità turistica (idt) di 128,48 si conferma la regina dell’overtourism.