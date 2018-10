La vasca da bagno più bella del mondo si trova su un albero, nel cuore del Texas

editato in: da

Un bel bagno caldo, in una vasca accogliente, è già di per sé un lusso. Ma vogliamo mettere quanto rilassante e quanto spettacolare sia, su di una casa sull’albero nel cuore della foresta?

È decisamente la vasca da bagno più bella del mondo, quella in cui ci si può immergere poco fuori da Austin, in Texas. Il panorama è quello – da favola – della Cypress Valley: qui, ArtisTree ha realizzato il primo resort sugli alberi del Paese. Un resort che è un po’ la realizzazione di un sogno infantile: avere una casetta sull’albero in cui rifugiarsi, al riparo dal mondo ma su questo affacciati.

Al resort, oggi, sono state aggiunte nuove case. Vere e proprie micro-abitazioni di lusso, tra cui spicca la Yoki House. Costruita tra due cipressi, questa casetta ecologica e moderna ha un design minimalista, che vede l’impiego di materiali locali e sostenibili come il legno d’olmo, di cipresso e di abete rosso, ed è sospesa sopra un piccolo torrente.

Per accedere alla Yoki House, gli ospiti passano da una terrazza d’osservazione affacciata sulla foresta e, attraverso una scala a spirale, raggiungono il piccolo patio, perfetto per rilassarsi e per fare bird-watching. All’interno, una serie di gigantesche finestre permette di godersi il panorama, giorno e notte. Anche dalla grande vasca da bagno in stile onsen giapponese che, così, diventa una tra le più belle al mondo. Immergersi nell’acqua, qui, regala l’illusione di nuotare tra gli alberi, e l’effetto è davvero magico.

“Yoki House permette agli scrittori di riordinare le loro idee, agli imprenditori di pensare liberamente, agli artisti di esprimersi in modo audace“, spiega ArtistTree. Ma è perfetta anche per chi intende “solamente” regalarsi un’indimenticabile vacanza. Come prenotarla? Basta collegarsi al sito, avendo cura di pensarci con abbondante anticipo.

Una volta prenotato il proprio soggiorno in questa straordinaria casa sull’albero, ci si potrà poi concentrare sulle tante attività proposte da Cypress Valley Canopy Tours. Che non solo offre alloggi nel cuore della natura – tutti progettati da ArtisTree – ma permette anche di cimentarsi in adrenaliniche esperienze come le zip line e i percorsi avventura. Per giornate intense, prima di rilassarsi – e di rigenerarsi – in quella vasca da bagno tanto straordinaria.