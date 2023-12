La strana vasca da bagno di un hotel che ti porta dove vuoi

Questo hotel in Svizzera è diventato un'attrazione turistica senza eguali. Il motivo? In una stanza c'è una vasca da bagno che ti porta dove vuoi

In questo hotel in Svizzera c'è una vasca da bagno che ti porta dove vuoi

Organizzare un viaggio in Svizzera è sempre una buona idea, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni. Il Paese montuoso dell’Europa Centrale, conosciuto per i suoi paesaggi mozzafiato dove la natura regna sovrana, è una destinazione che ha tanto da offrire.

Da una parte i picchi maestosi delle Alpi che si alternano ai laghi e ai paesini, dall’altra i centri storici medievali che ospitano monumenti incredibili come la Torre dell’Orologio di Berna e il ponte pedonale in legno di Lucerna. Ma le cose da fare, da vedere e da gustare (il cioccolato svizzero è tra i più famosi in tutto il mondo) sono così tante che è impossibile elencarle in un solo articolo.

Quello che possiamo fare, però, è spiegarvi come rendere la vostra vacanza in Svizzera davvero unica e indimenticabile. A Granges-Paccot, nel Canton Friburgo, esiste una struttura ricettiva che entra di diritto negli hotel più strani e bizzarri del mondo. All’interno di una delle sue stanze, infatti, esiste una vasca da bagno che corre sui binari e porta gli ospiti dove vogliono, anche fuori al balcone.

L’esperienza più bizzarra del mondo si vive in Svizzera

Il nostro viaggio di oggi ci conduce nel Canton Friburgo, e più precisamente nel distretto della Sarine. È qui che possiamo visitare il delizioso e tranquillo comune svizzero di Granges-Paccot dove vivono poco più di 3.000 persone. Estranea ai radar turistici e posta all’ombra dei luoghi più frequentati dai viaggiatori che giungono in Svizzera, questa cittadina sa davvero come sorprendere tutte le persone che scelgono di alloggiare qui.

In città, infatti, esiste una struttura ricettiva davvero particolare che ospita una stanza che, siamo certi, non è uguale a nessun’altra. E se è vero che gli alloggi sono diventati ormai parte integrante e caratterizzante delle avventure di viaggio, siamo certi che l’esperienza offerta dall’hotel Auberge Aux 4 Vents rimarrà per sempre impressa nei vostri ricordi.

All’interno della stanza che prende il nome di Cupidon, infatti, esiste una vasca da bagno unica al mondo. Posizionata sui binari, questa, vi porterà ovunque voi vogliate, anche fuori dall’alloggio!

Lo strano caso della vasca da bagno dell’Auberge Aux 4 Vents

I proprietari dell’hotel descrivono la stanza Cupidon come un sogno a occhi aperti, chi invece ha alloggiato qui parla di una delle esperienze più particolari e stravaganti di una vita intera con un tocco di romanticismo che piace particolarmente alle coppie.

All’interno della stanza, infatti, esiste una vasca da bagno su ruote che, posizionata su dei binari, si muove nella camera fino a raggiungere il balcone. Da qui, ricoperti da uno strato di acqua e di bolle di sapone, gli ospiti possono avere un accesso privilegiato al panorama circostante di giorno e al cielo stellato di notte. L’hotel, infatti, è situato ai margini della foresta, in un luogo tranquillo e solitario che offre un paesaggio davvero suggestivo.

Così a bordo di questa vasca su ruote, che è già diventata una star sui social network, gli ospiti possono bere champagne, ascoltare musica e godere dello spettacolo dei pianeti e delle stelle tra le mille bolle blu.