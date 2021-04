Dormire tra gli elefanti e la natura selvaggia: il safari lodge dei desideri

editato in: da

Chiudete gli occhi e immaginate di trovarvi nel bel mezzo di un luogo autentico e incontaminato popolato solo da branchi di elefanti e fauna selvatica. Sopra di voi il cielo e le brillanti stelle che illuminano il panorama che vi circonda tutto intorno. Ora apriteli: benvenuti nella Linyanti Wilderness Reserve del nord del Botswana.

Sulla riva meridionale del fiume Linyanti, che delinea il confine naturale tra Nambia e Botswana, si trova questa splendida riserva caratterizzata da praterie incontaminate, foreste fluviali e lagune che serpeggiano l’area circostante. Grazie alla sua posizione remota, ogni angolo di questo santuario protetto è popolato da una ricca fauna selvatica, compresi i branchi di elefanti per i quali è particolarmente celebre la regione di Linyanti.

Ed è qui, tra le bellezze paesaggistiche e l’armonia naturale che si trova il safari lodge dei nostri sogni. Un luogo completamente immerso nella natura selvaggia, per rigenerarsi, per rilassarsi, per staccare la spina da tutto e da tutti, per ricominciare all’insegna di un turismo conservativo e sostenibile.

Con una vista sulla Laguna di Osprey, il campo DumaTau, offre ai viaggiatori un’esperienza incredibile. Diversi sono i lodge creati per ospitare i viaggiatori in una delle più importanti aree di conservazione per la biodiversità: habitat vari, fauna selvatica e paesaggi meravigliosi accolgono le persone in uno spazio isolato e straordinario.

A tutto questo si aggiunge un offerta turistica completamente basata sulla conservazione sostenibile: l’offerta di cibo del campo si basa su ingredienti stagionali e coltivati localmente per sostenere le piccole imprese territoriali. A questo si aggiunge l’arredamento, per il quale sono stati scelti elementi di artigianato locale per conferire autenticità all’aspetto dei lodge, ma soprattutto per incoraggiare e sostenere la crescita dell’economia locale.

Inoltre, il campo ha lavorato per ridurre al minimo qualsiasi impatto negativo sull’ambiente come dimostra l’installazione del più grande sistema a energia solare del territorio e il sistema di filtrazione a bassa pressione per tutta l’acqua potabile.

L’obiettivo del DumaTau è quello di diventare un vero e proprio punto di riferimento per i viaggiatori che cercano una vacanza all’insegna della sostenibilità tra la natura selvaggia e incontaminata di luoghi come la Riserva di Linyanti.

A tutto questo si aggiunge la spettacolare presenza dei branchi di elefanti che possono essere osservati dal proprio lodge, di giorno e di notte, mentre percorrono i loro antichi sentieri.