In questo lodge puoi fare colazione con vista sui Big Five

I viaggiatori la chiamano “mal d’Africa”, ed è quella sensazione nostalgica che invade e pervade il cuore tutte le volte che si lascia il territorio con l’unico desiderio di tornarci, e di farlo ancora. Del resto non potrebbe essere altrimenti, il continente in questione ospita meraviglie incredibili che variano per climi e ambienti, che comprendono deserti, savane e foreste pluviali.

Tantissimi sono i parchi nazionali, quelli da scoprire attraverso safari delle meraviglie che consentono di toccare con mano il grande patrimonio naturalistico, paesaggistico e faunistico che appartiene al continente. Tra i più celebri c’è sicuramente il Parco Nazionale Kruger situato a nord est del Sudafrica. Si tratta di una delle riserve faunistiche più grandi di tutto il continente che ospita tantissimi animali selvatici. Una meta imprescindibile, questa, che da sempre popola le travel wish list dei viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

Ed è proprio all’interno di questo parco delle meraviglie che vogliamo portarvi oggi, per raccontarvi di un’esperienza unica ed emozionante da vivere e condividere almeno una volta nella vita. Sì perché all’interno del Parco Nazionale Kruger è possibile soggiornare in un lodge che consente di fare colazione con vista sui Big Five.

L’esperienza più bella di una vita intera

Il nostro viaggio di oggi ci conduce all’interno di una delle riserve faunistiche più celebri e più grandi di tutta l’Africa. Il Parco Nazionale Kruger, infatti, è una meta imprescindibile per tutti gli amanti della natura e degli animali. Qui è possibile avvistare i celebri Big Five: leoni, leopardi, rinoceronti, bufali ed elefanti. Insieme a loro convivono centinaia di altre specie che si muovono e si nascondono tra montagne, arbusti e foreste tropicali che caratterizzano un paesaggio suggestivo e mozzafiato.

Il parco è una delle principali destinazioni dei safari d’Africa e i motivi sono facilmente intuibili. Ma c’è un motivo in più per raggiungere la riserva sudafricana ed è un’esperienza che non potete vivere in nessun’altra parte del mondo.

Qui, infatti, esiste un eco-lodge davvero affascinante. Una piccola struttura di legno, con tetti in paglia, che si affaccia sul fiume Sabie e che offre agli ospiti la possibilità di osservare la fauna selvatica da una posizione privilegiata. Le 9 suite che compongono la struttura, infatti, sono tutte dotate di un balcone privato. È qui che è possibile fare colazione all’alba con vista sui Big Five.

Risvegliarsi nella fauna selvatica: un’avventura mozzafiato

Situato sulle sponde del fiume Sabie, il Lion Sands Tinga Lodge, è l’alloggio perfetto per vivere esperienze indimenticabili in Sudafrica. Questa piccola struttura ricettiva ed ecologica, infatti, gode di una posizione privilegiata all’interno del Parco Nazionale Kruger essendo situata nell’area con la più alta concentrazione di leopardi dell’interno territorio.

Circondati da un paesaggio d’eccezione, che incanta ed emoziona a ogni ora del giorno, gli ospiti del lodge potranno avvistare la fauna selvatica direttamente dalle loro stanze, o meglio dalle terrazze private collegate alle singole suite. Gli spazi esterni affacciano tutti sulla riva del fiume Sabie, ed è lì che consigliamo dsabinai tenere lo sguardo fisso a ogni ora del giorno e della notte per avvistare i Grandi Cinque della savana africana.