Dormire sotto il cielo stellato, in una giungla, insieme agli elefanti

Esiste un luogo incantato, immerso nella giungla, dove tutto diventa un’esperienza magica e l’atto del dormire, sotto un cielo stellato e una compagnia davvero speciale, assume dei connotati totalmente nuovi. Ci troviamo nella natura Thailandese, qui sorge un resort che invita tutti i vacanzieri a trascorrere la notte insieme agli elefanti.

C’è una bolla trasparente, in mezzo alla foresta, abbigliata da camera da letto, dove gli ospiti del resort possono soggiornare. All’interno di questa si vedono gli elefanti, così vicini che se si lascia la luce accesa, si può giocare con le loro ombre: 22 metri quadri di trasparenza, ad eccezione del bagno, con una camera da letto e una zona living. Queste sono le Jungle Bubble dell’Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort, nel nord della Thailandia.

Dormire all’interno di una bolla trasparente è già, di per sé, un’esperienza unica, ma se a questa si accompagna la presenza di un animale così importante per la storia, la cultura e la regione del popolo thailandese, tutto diventa incredibile.

Le due Jungle Bubble all’interno del resort, sono disposte su ponti di legno rialzati e sono state progettate su misura da Eye In The Sky. Costruite con tessuto in poliestere e alta tecnologia Precontraint Serge Ferrari, questi edifici ospitano un’ambiente estremamente vicino alla natura, come pochi al mondo.

Gli ospiti dell’Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort possono acquistare la notte nella Jungle Bubble come extra del loro soggiorno, per vivere un’avventura nella bolla trasparente in mezzo agli elefanti.

Questa esperienza inedita di glamping avviene nel più totale rispetto degli animali coinvolti. L’Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort, che sorge nella giungla nell’estremo nord della Thailandia, è da sempre infatti impegnato nella salvaguardia e tutela dei pachidermi. In questo triangolo d’oro, ad oggi, vivono circa venti elefanti salvati dalle strade delle città thailandesi in un’area di 65 ettari, insieme ai loro mahout.

Così, sotto il cielo stellato della Thailandia, e la vista sugli elefanti che passeggiano all’interno dell’oasi protetta, si potrà vivere una delle esperienze più belle di tutti i tempi.