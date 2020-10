Alla scoperta della Greenway delle Valli Resilienti

editato in: da

Un bellissimo itinerario da percorrere in bicicletta collega la città di Brescia con la Valle Trompia, la più piccola delle tre valli della provincia bresciana. È la Greenway delle Valli Resilienti, un percorso inaugurato nel 2019 allo scopo di promuovere un turismo lento ed ecosostenibile in una zona poco conosciuta e anche poco turistica che comprende 25 Comuni tra la Valle Trompia e la Valle Sabbia.

Tantissimi i percorsi che ne fanno parte, adatti a tutti i tipi di ciclisti e portano alla scoperta delle Prealpi bresciane, dei loro tesori (come la Rocca d’Anfo, un complesso di fortificazioni a strapiombo sul Lago d’Idro), dei borghi e dei siti storici e culturali che questa valle segretamente custodisce.

La Greenway è molto più di una semplice ciclabile. Grazie al Programma AttivAree di Fondazione Cariplo che l’ha completamente messa a nuovo, è un percorso che segue e risale il corso del fiume Mella, partendo da Brescia fino a Bovegno, nell’alta valle, consentendo al cicloturista di poter godere di 40 chilometri di pedalate nel verde. E di essere ospitato in strutture gestite dai locali, all’insegna della tradizione ma con un occhio di riguardo alle due ruote.

Sono ben 74 i percorsi che si possono seguire lungo la Greenway. Tra i più suggestivi ci sono “il crinale”, un itinerario mozzafiato lungo 70 km a 1.600 metri d’altezza, e “l’anello”, un percorso su strada lungo 140 km. Lungo la Greenway si possono trovare 11 strutture ricettive bike-friendly confederate AlbergaBici, che offrono ai cicloturisti vari servizi di supporto, dal noleggio delle biciclette, al riparo e alla cura della bici, alla riparazione e assistenza, al trasporto e ai menu adatti ai ciclisti (come quello del Bistrot Curtense, sorto in una ex caserma della guardia forestale totalmente ristrutturata), all’attenzione per accompagnatori e guide turistiche.

A poca distanza dalle principali città della Lombardia, questa strada verde è ideale per un weekend su due ruote adatto a tutti, dai patiti dell’adrenalina alle famiglie con bambini. Il percorso, infatti, si snoda attraverso boschi, prati e borghi antichi e permette una godibilità a 360 gradi del territorio. Annovera nove tour specifici (sul sito ufficiale trovate tutte le informazioni dettagliate), differenziati per target e difficoltà, pensati per essere vissuti in 1, 2 e 3 giorni e godere delle bellezze del territorio fra le quali il maestoso Monte Maniva.

Di recente sono stati completati i tratti tra Collio e S. Colombano e creata la passerella nella località di Poia, mentre tra le prossime iniziative è prevista la costruzione di un ponte ciclopedonale ad Aiale di Pezzaze.

La Greenway delle Valli Resilienti è affiancata dal progetto Valle Trompia by Bike, un progetto nato in collaborazione con InLombardia per raccogliere sotto un’unica bandiera i tanti percorsi ciclabili della valle, creando un simbolico “ponte” con Brescia e promuovendo una mobilità e un turismo sempre più sostenibili.