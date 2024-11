Casa Cortiana: cucina e natura nelle Valli del Pasubio

Fonte: Casa Cortiana Il panorama che circonda Casa Cortiana

Immaginate un piccolo angolo di paradiso tra le montagne, dove la natura incontaminata incontra la tradizione gastronomica di un territorio ricco di storia e sapori unici. Casa Cortiana nasce nel 1979 con il nome di “Bella Vista“, grazie all’intuizione e alla passione di Luciano e Graziella Trentin. Il loro sogno era quello di creare un ristorante che rispecchiasse l’amore per il buon cibo e per la bellezza del paesaggio che li circondava. Dopo trent’anni di inattività, nel 2019, il figlio Ivan Trentin ha deciso di dare una nuova vita al progetto di famiglia, riaperto con il nome di Casa Cortiana.

Il ristorante

Situato a 750 metri di altitudine, nel piccolo borgo di Contrada Cortiana, ai piedi del maestoso Monte Pasubio, il ristorante non è solo un rifugio per gli amanti della buona cucina, ma anche un angolo di tranquillità immerso nel verde, ideale per chi cerca una fuga dalla frenesia della vita quotidiana. Appena arrivati a Casa Cortiana, gli ospiti sono accolti da un panorama impagabile: una vista spettacolare che spazia sulla corona delle Piccole Dolomiti vicentine, un vero spettacolo per gli occhi. L’atmosfera del ristorante è calda e familiare, un ambiente che invita alla convivialità e al relax. L’arredamento, semplice ma elegante, crea l’ideale punto di incontro tra la tradizione rustica montana e un tocco di modernità. Questo è il luogo perfetto per un pranzo in famiglia o una cena romantica, dove la bellezza del paesaggio e il profumo dei piatti appena sfornati completano l’esperienza. Il cuore pulsante di Casa Cortiana è la sua cucina, che propone piatti tipici delle Valli del Pasubio ma rivisitati in chiave moderna.

Fonte: Casa Cortiana

Alla scoperta del menù

Il menù, che cambia ogni mese in base ai prodotti stagionali, è un omaggio alla tradizione gastronomica locale. Le materie prime sono selezionate con cura e provengono per lo più dal territorio circostante, ma non mancano influenze più lontane, che arricchiscono la proposta culinaria e la rendono originale. In ogni piatto, Casa Cortiana riesce a unire la rusticità della tradizione montana con la raffinatezza della cucina moderna, creando un equilibrio perfetto tra semplicità e originalità. Ogni mese, il menù degustazione propone nuove prelibatezze che riflettono i sapori della stagione: funghi, formaggi, carne e pesce freschi, tutti ingredienti che raccontano il territorio e il suo legame profondo con la natura.

Fonte: Casa Cortiana

Il territorio

La posizione di Casa Cortiana non è solo privilegiata dal punto di vista gastronomico, ma anche naturalistico. Le Valli del Pasubio, infatti, offrono un paesaggio incontaminato, dove la natura è la vera protagonista. L’area è perfetta per gli amanti delle escursioni, delle passeggiate nei boschi e delle attività all’aria aperta. Qui, ogni stagione regala un’ambientazione diversa: dalla neve che avvolge le montagne in inverno, ai sentieri fioriti in primavera, fino al fogliame autunnale che dipinge il paesaggio di colori caldi e vibranti. Un viaggio gastronomico a Casa Cortiana non è solo un’esperienza culinaria, ma anche un’opportunità per scoprire una delle zone più belle e autentiche del Vicentino. La tranquillità di questo luogo, unita alla possibilità di esplorare il territorio circostante, la rende la meta ideale per chi cerca una pausa rigenerante, all’insegna della buona tavola e della natura.

Fonte: Casa Cortiana

Come raggiungere Casa Cortiana

Raggiungere Casa Cortiana è un’esperienza che vi farà immergere subito nella bellezza del paesaggio montano. Il ristorante si trova in Contrada Cortiana, a circa 750 metri di altitudine, ai piedi del Monte Pasubio, e può essere facilmente raggiunto in auto partendo da Vicenza. Grazie alla sua posizione panoramica, il ristorante è anche un ottimo punto di partenza per escursioni e passeggiate nelle Valli del Pasubio. Una volta arrivati, l’accoglienza calorosa di Ivan e del suo team renderà il vostro soggiorno ancora più speciale. Casa Cortiana non è solo un ristorante: è un vero e proprio viaggio sensoriale che unisce i piaceri della buona cucina alla bellezza mozzafiato delle Valli del Pasubio. Un’esperienza che saprà conquistarvi con la sua proposta gastronomica raffinata e autentica, il panorama incantevole e l’atmosfera accogliente. Perfetta per famiglie, coppie e gruppi di amici, Casa Cortiana è quindi la destinazione ideale per chi vuole scoprire il meglio della cucina locale e godere della serenità di un angolo di natura incontaminata.