Le più belle gite in bicicletta sulle linee ferroviarie dismesse

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Un ciclista lungo una pista ciclabile

Andare in sella alla bicicletta per sentieri immersi nella natura può essere una delle esperienze di viaggio e di vacanza migliori in assoluto: percorrere sentieri panoramici ed escursionistici in bici è un’attività che mette d’accordo sia i più sportivi che gli amanti della natura allo stato puro.

Di piste ciclabili l’Europa è piena, alcune sono particolarmente suggestive e magari anche meno famose rispetto ad altre, ma assolutamente da non perdere. Un recente studio del sito Buycycle – marketplace leader per bici usate di alta fascia – ha analizzato oltre 167 percorsi ciclabili in tutta l’Europa per offrire nuove ispirazioni di viaggio. Sono emerse 10 spettacolari piste ciclabili lungo antiche linee ferroviarie dismesse: vediamo le più belle della top ten. Nei primi posti si sono classificate le piste ciclabili di Germania, Spagna e Francia.

La Europa-Radbahn Kleve – Kranenburg

La pista ciclabile tedesca ha totalizzato il maggior numero di voti ed è balzata al primo posto in classifica: l’Europa-Radbahn Kleve – Kranenburg è un percorso di difficoltà facile su terreno asfaltato, con una lunghezza di 10,8 km. Questa ex linea ferroviaria si immerge nella natura della riserva naturale di Kranenburger Bruch, regalando panorami e scorci spettacolari. La pista collega la Germania ai Paesi Bassi e permette ai ciclisti di vivere un’esperienza di viaggio slow e sostenibile.

Il Cammino Francese: Pamplona – Puente La Reina

Il tratto del Cammino francese da Pamplona a Puente La Reina è di difficile percorribilità e ha una distanza di ben 23,5 km su terreno misto. Questo percorso tocca anche una parte del Cammino di Santiago e consente di immergersi in paesaggi stupefacenti, ricchi di storia e di cultura. Scoprirete qui l’Alto del Perdón, con le sue affascinanti sculture in ferro dei pellegrini.

L’Itinerario verde Via Alpina

L’itinerario verde di 19,2 km della Via Alpina svizzera va da Grindelwald a Lauterbrunnen: si tratta di un percorso alquanto faticoso e di difficile percorribilità, ma al tempo stesso soddisfacente per le straordinarie viste sul Monte Eiger, sulla Kleine Scheidegg e sul villaggio di Wengen. I paesaggi delle Alpi sono caratterizzati da floride valli e territori con cascate e villaggi montani, tutti da scoprire.

La Wyedale to Coombs Road via Monsal Trail

Ben 15,6 km su terreno sterrato caratterizzano il percorso in Regno Unito, da Wyedale a Coombs Road: qui i ciclisti possono godere della vista sul fiume Wye, attraversando ricchi boschi lungo le antiche gallerie della ferrovia dismessa. Percorrendo questa tratta è possibile anche scoprire le calcaree del Peak District, il viadotto di Monsal Head e altri tunnel ferroviari.

Il Domaine de Saint-Cloud e Bois de Fausses Reposes

Con una distanza di 33,8 km, su terreno misto, questo percorso – di difficoltà moderata – è ideale per chi desidera un mix di cultura, storia e bellezze naturali. Qui scoprirete alcuni luoghi del passato storico del territorio, come il memoriale dell’Escadrille La Fayette, il Domaine de Saint-Cloud con le sue eleganti fontane ornamentali e l’antico palazzo di Saint-Cloud.

Le altre 5 piste ciclabili che chiudono la classifica, invece, sono quelle dell’Anello collinare Börzsöny Kopasz, in Ungheria, l’Arco de Baúlhe – São Gonçalo via Ecopista da Linha do Tâmega (in Portogallo), l’Anillo Verde in Spagna, il Wesport – Mulranny via Great Western Greenway nel cuore della verdissima Irlanda e la Greenway of the lower Scarpe: Douai – Vred, in Francia.