La natura incontaminata della Basilicata, regione dalle mille sfaccettature

Una regione che ha moltissimo da offrire ai propri ospiti è senza dubbio la Basilicata . Un lembo di terra italiano il cui passato affonda le radici in epoche preistoriche e in cui si susseguonoe mare turchese, borghi scavati nelle rocce, castelli arroccati in cima a silenziose montagne e, soprattutto,realmente incontaminata. Andiamo a scoprire insieme i luoghi naturali più straordinari di questa regione.