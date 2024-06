Adults only: al Falkensteiner Hotel Antholz per una vacanza romantica

Fonte: Falkensteiner Hotel Antholz Falkensteiner Hotel Antholz, per una vacanza romantica

Nascosto tra i boschi incontaminati del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina, il Falkensteiner Hotel Antholz è riservato a chi desidera una vacanza romantica all’insegna del relax e della natura. Un ambiente esclusivo per soli adulti, perfetto per staccare la spina dalla routine e riconnettersi con la propria metà. Panorama mozzafiato e cielo stellato fanno da cornice a questo idilliaco rifugio immerso in un parco di 12.000 mq: l’hotel, con camere e suite arredate con gusto e raffinatezza in stile alpino moderno, offre una vista spettacolare sulle montagne circostanti.

Esperienze nella natura per rigenerarsi

Il Falkensteiner Hotel Antholz offre un’ampia gamma di attività per immergersi nella natura e nella bellezza del paesaggio circostante, in coppia ma non solo. Escursioni guidate e trekking tra sentieri fioriti e boschi profumati, percorsi in mountain bike per i più sportivi, passeggiate romantiche al chiaro di luna e pic-nic gourmet in luoghi suggestivi sono solo alcune delle proposte. E si parte senza pensieri perché qualsiasi tipo di attrezzatura e supporto, dalle bici agli zaini, ai bastoncini da trekking, possono essere noleggiati comodamente in hotel.

Tante le destinazioni raggiungibili a piedi dalla struttura, come il Lago di Anterselva o quello di Braies, a circa un’ora di cammino. E ancora, il Falkensteiner Hotel Antholz propone due momenti particolarmente romantici e speciali, davvero per tutti: una passeggiata di pochi minuti per un pic-nic esclusivo nel bosco di Anterselva immediatamente accanto all’hotel, dove si trovano due capanne rustiche in legno; e un’escursione in Vespa al Passo Stalle, per raggiungere la tipica e tradizionale locanda alpina Stalleralm. Da vivere in coppia o in solitaria, per un benessere profondo, il Forest Bathing nel bosco accanto all’hotel, consente di rigenerarsi e ridurre lo stress grazie agli effetti positivi e benefici del verde, degli alberi e dell’aria di montagna.

Fonte: Falkensteiner Hotel Antholz

Acquapura Spa: coccole per il corpo e per l’anima

Benessere per il corpo e per l’anima grazie al tepore e ai profumi della Acquapura Spa, 1.000 mq di puro relax per un’esperienza altamente rigenerante. Una piscina interna e una esterna con lettini a bolle e doccia a cascata, sauna a vapore, sauna biologica, giardino con sauna finlandese, vasca Kneipp e una private SPA offrono un rifugio impareggiabile. Questo è il luogo ideale per abbandonarsi alle mani esperte dei massaggiatori qualificati, che sapranno sciogliere le tensioni e donare armonia a corpo e mente. Un’ampia gamma di trattamenti e rituali di bellezza completa l’offerta, per un’esperienza personalizzata e indimenticabile.

Un viaggio nei sapori della tradizione altoatesina

Il ristorante gourmet del Falkensteiner Hotel Antholz propone un viaggio culinario all’insegna del gusto e della qualità. La cucina, sapientemente curata dallo chef, reinterpreta i piatti della tradizione altoatesina con un tocco di modernità, utilizzando prodotti freschi e genuini provenienti dal territorio. Ogni portata è un’opera d’arte, un trionfo di sapori e profumi che conquisterà il palato anche dei palati più esigenti. Oltre alla colazione e alla cena, viene offerta agli ospiti la tradizionale Marende Gourmet: una selezione di assaggi salati e dolci, confezionati in una speciale scatola di legno. La carta dei vini vanta una selezione pregiata di etichette locali e nazionali, per accompagnare al meglio ogni menu.

Fonte: Falkensteiner Hotel Antholz

Offerte imperdibili per una vacanza da sogno

Il Falkensteiner Hotel Antholz propone diverse offerte vantaggiose per rendere il soggiorno ancora più speciale. Tra queste, la proposta Summer Special, prenotabile fino al 27/07/2024 per soggiorni di almeno 5 notti, include un soggiorno in una delle raffinate camere matrimoniali con pensione 3/4 con uno sconto fino al 20%. Il pacchetto prevede l’ingresso giornaliero alla Acquapura Spa, attività ed escursioni guidate e tante altre coccole per la coppia! Tre motivi per scegliere un soggiorno al Falkensteiner Hotel Antholz? Per la sua posizione esclusiva nella natura incontaminata del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina, l’atmosfera romantica ideale per una fuga di coppia all’insegna del relax e della privacy, per i servizi eccellenti di accoglienza e per il tempo libero.