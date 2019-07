In Belgio, si pedala tra gli alberi delle Fiandre su di una pista sopraelevata

editato in: da

Se pensate che non sia possibile pedalare sugli alberi, vi sbagliate.

In Belgio, a Hechtel-Eksel nel distretto di Limburg, andare in bicicletta sulle cime degli alberi è realtà.

Come? Grazie ad un’incredibile pista ciclabile sopraelevata immersa nei suggestivi boschi di conifere di Pijnven dove, all’inizio del secolo scorso, prosperava l’industria mineraria e gli alberi servivano per il legname. Nonostante la chiusura delle miniere, gli alberi fortunatamente non sono stati abbattuti e ora sono rilassante e inedito sfondo di un percorso imperdibile per gli amanti del cicloturismo.

Il suggestivo percorso si snoda tra gli alberi per 700 metri e, nel suo punto più alto, raggiunge i 10 metri d’altezza, permettendo di vivere un’esperienza unica in cui respirare a pieni polmoni il profumo dei pini e ammirare l’ambiente circostante come se, davvero, si sorvolasse il bosco. Un altro aspetto fondamentale riguarda la perfetta integrazione della pista nella natura grazie alle solide colonne in acciaio che simulano i tronchi degli alberi: sicurezza per i ciclisti e rispetto per l’ambiente.

Del resto, le Fiandre promuovono da tempo il cicloturismo a contatto con la natura. Infatti, oltre a questo nuovo spettacolare sentiero sugli alberi, offrono una rete di percorsi ciclabili che attraversano la Riserva Naturale De Wijers, incantevole zona ricca di punti di interesse naturalistico e storico. Come non nominare, ad esempio, l’incredibile Fietsen door het water, il percorso che regala l’emozione unica di pedalare sull’acqua a 212 metri di altezza?

Il Cycling through the Trees si inserisce, quindi, in una vasta offerta di esperienza incredibili per tutti gli amanti delle due ruote e promette di regalare attimi speciali per tutti i sensi.Il percorso a doppio cerchio che sale in mezzo alle conifere appaga la vista per la bellezza della natura, l’olfatto per il profumo di bosco e soddisfa per l’adrenalina dell’attività sportiva.

La nuova pista sopraelevata tra le fronde degli alberi vi aspetta a Hechtel-Eksel, a Pijnven, nella foresta del Bosland. Accanto all’ingresso è presente un pittoresco padiglione, costituito da due telai in acciaio con tronchi accatastati tutt’intorno, che funge da punto informazioni e di sosta per i ciclisti e i pedoni.

Pronti per pedalare dove non l’avreste mai creduto possibile?