Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: Gardaland Resort Gardaland hotel per prolungare la magia oltre l’orario di chiusura

I parchi divertimento permettono di fare grandi viaggi, lunghi e lontani, di fantasia e adrenalinici, anche a poca distanza da casa. Ma non solo giostre e avventure di giorno: sono sempre di più i parchi che includono hotel a tema, con castelli incantati, stanze da fiaba e ambienti che danno la sensazione di stare dentro a un cartone animato. Ecco alcuni hotel interni ai parchi divertimento, in Italia e all’estero, per prolungare la magia oltre l’orario di chiusura e immergersi in un mondo di fantasia senza interruzioni.

Parchi divertimento con hotel in Italia

Tutti gli hotel di Gardaland

A Castelnuovo del Garda, Gardaland accoglie famiglie, coppie e gruppi con tre hotel tematici, tutti a pochi minuti a piedi dal parco e con accesso diretto alle attrazioni. Il Gardaland Adventure Hotel conta 100 camere interamente tematizzate, ideali per chi desidera vivere un’esperienza immersiva tra la Jungle Adventure, i ghiacci dell’Artic Adventure, le atmosfere arabeggianti e il fascino del selvaggio West. Ogni ambientazione è pensata proprio per proseguire l’avventura anche dopo la chiusura del parco. Il Gardaland Magic Hotel invita a scoprire tre mondi incantati – la Foresta Incantata, il Cristallo Magico e la dimora del Grande Mago – con 128 camere che fanno vivere un soggiorno fiabesco a grandi e piccoli. Il Gardaland Hotel, in stile New England, vanta 247 camere dedicate ai sogni e alla fantasia, tra cui 36 stanze tematizzate ispirate a celebri mondi come Jumanji e Peppa Pig.

Fantasia anche per il food, con i ristoranti tematizzati: La Quercia Magica per una colazione immersiva tra piante rampicanti e atmosfere da foresta, e il Tutankhamon Restaurant, dove si può cenare in un tempio faraonico. Benvenuti anche gli amici a quattro zampe, perché il Gardaland Resort è pet-friendly e mette a disposizione cucce, ciotole e aree verdi attrezzate.

Fonte: Gardaland Resort

Le nuove camere a tema di Leolandia

A Capriate San Gervasio, Leolandia si conferma come uno dei parchi a misura di famiglia più amati in Italia, con attrazioni, spettacoli e aree tematiche pensate per il divertimento dei più piccoli. Per prolungare l’esperienza anche dopo la chiusura delle attrazioni, il parco ha inaugurato le prime camere a tema Leolandia, colorate e curate nei minimi dettagli. Gli ospiti possono scegliere di dormire tra pirati, cowboy, terre di Draghi e Leggende. Le camere sono family room composte da due ambienti comunicanti: uno per adulti e uno per bambini. Tra le due camere c’è un’area relax attrezzata con tappeti morbidi, tavolini, sedie e giochi; mentre il bagno, con servizi a misura sia di adulto che di bambino, è progettato per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Il risultato? Un sogno!

Fonte: Leolandia

Roma World: un tuffo nell’antica Roma

Accanto al parco Cinecittà World, Roma World promette un’esperienza immersiva che riporta indietro nel tempo di duemila anni. Il parco si estende su circa cinque ettari e ricostruisce un accampamento tipico dei legionari, con un calendario di attività all’aria aperta per chi ama la natura e desidera vivere una giornata o un weekend fuori dal tempo. Per chi vuole prolungare con un viaggio nel viaggio, è possibile pernottare direttamente nell’accampamento scegliendo il biglietto Parco + Notte in tenda (per chi preferisce maggiore comfort, è disponibile anche il pacchetto Parchi + Hotel). Le tende, arredate in stile romano, possono ospitare due, tre o quattro persone e sono fornite di letti, lenzuola e coperte. I servizi igienici, con bagni, lavandini e docce, sono comuni. L’area è priva di elettricità, e invita a staccare davvero dalla quotidianità.

Dormire al bioparco: il glamping di Zoom Torino

Zoom Torino, a Cumiana, poco lontano da Torino, ospita un glamping all’interno del bioparco, per permettere agli ospiti di immergersi completamente nella natura. Le soluzioni del Lake Eyasi Resort si adattano a diverse esigenze e garantiscono comfort e servizi di qualità. Il Datoga Camp è composto da tende eleganti, pensate per ospitare fino a quattro persone, con due camere, bagno privato e un’ampia area lounge esterna. Nel Water Camp sono disponibili tende sospese sull’acqua, ideali per due persone, complete di bagno e aria condizionata. Anche il Nature Camp è progettato per due ospiti, con camera matrimoniale, veranda privata, servizi e aria condizionata. Le famiglie più numerose possono scegliere la Villa Tribal House, una struttura con due camere da letto, ampia veranda affacciata sul lago e spazio per ospitare fino a cinque persone. Il soggiorno include l’accesso al parco per due giorni consecutivi, con la possibilità di partecipare a esperienze esclusive come la colazione sulla Savana Terrace con vista sulle giraffe e visite guidate prima dell’apertura al pubblico, al risveglio degli animali. Recentemente è stata inaugurata una nuova area per i camper, dotata di tutti i servizi necessari.

Fonte: Ufficio Stampa

Parchi divertimento con hotel in Europa

PortAventura World – Salou, Spagna

In Catalogna, a circa 100 chilometri a sud di Barcellona e a 10 chilometri da Tarragona, PortAventura World è uno dei principali resort di intrattenimento d’Europa, e celebra nel 2025 il suo 30° anniversario. Il complesso ospita tre parchi tematici – PortAventura Park, Ferrari Land e Caribe Aquatic Park – con oltre 70 attrazioni per tutte le età. Dieci gli hotel a disposizione degli ospiti, sei dei quali si trovano all’interno del resort e sono interamente tematizzati. Gli hotel con accesso diretto ai parchi sono:

Hotel PortAventura (4 stelle), ispirato a un villaggio di pescatori del Mediterraneo, dove gli ospiti possono passeggiare per strade circondate da laghi, cascate e una rigogliosa vegetazione, godendo della tranquillità tipica del Mediterraneo.

(4 stelle), ispirato a un villaggio di pescatori del Mediterraneo, dove gli ospiti possono passeggiare per strade circondate da laghi, cascate e una rigogliosa vegetazione, godendo della tranquillità tipica del Mediterraneo. Hotel Gold River (4 stelle), una straordinaria ricostruzione di un villaggio dell’ovest americano, che riporta i visitatori indietro nel tempo, nel cuore della tradizione western.

(4 stelle), una straordinaria ricostruzione di un villaggio dell’ovest americano, che riporta i visitatori indietro nel tempo, nel cuore della tradizione western. Hotel Colorado Creek (4 stelle), che evoca l’eleganza del Far West durante la corsa all’oro americana, con ambienti ricchi di fascino e storia.

(4 stelle), che evoca l’eleganza del Far West durante la corsa all’oro americana, con ambienti ricchi di fascino e storia. Hotel Mansión de Lucy (5 stelle), il più esclusivo del resort, ambientato in una lussuosa villa americana del XIX secolo, per un soggiorno di classe superiore.

A soli 5 minuti a piedi dall’ingresso dei parchi ma con accesso diretto si trovano:

Hotel El Paso (4 stelle), che riprende il fascino di una hacienda messicana circondata da una vegetazione esotica.

(4 stelle), che riprende il fascino di una hacienda messicana circondata da una vegetazione esotica. Hotel Caribe (4 stelle), che ricrea l’atmosfera di un’oasi tropicale nel cuore dei Caraibi, dove il relax e la bellezza naturale si uniscono perfettamente.

Gli ospiti di questi hotel beneficiano di vantaggi esclusivi, come l’accesso illimitato a PortAventura Park, un giorno a Ferrari Land e sconti per Caribe Aquatic Park durante i periodi di apertura del parco: la magia del resort 24 ore su 24.

Fonte: PortAventura World

Disneyland Paris – Marne-la-vallée, Francia

E poi c’è Disneyland Paris, un sogno da vivere almeno una volta nella vita. Il Disneyland Hotel di Parigi, all’ingresso del parco (che si trova a Marne-la-vallée, a circa 32 km ad est di Parigi), è la punta di diamante del resort, per un’esperienza regale in un ambiente ispirato in tutto e per tutto alle fiabe Disney. Dopo una ristrutturazione completa, riaperto nel gennaio 2024, l’hotel 5 stelle presenta una facciata elegante in stile vittoriano e interni lussuosi che celebrano le storie magiche dei personaggi Disney. Con 487 camere e suite, tra cui le Camere Superior, Deluxe, il Castle Club e le suite tematiche, gli ospiti possono vivere un soggiorno unico, immersi in ambienti che richiamano grandi classici come La Bella Addormentata, Frozen e Cenerentola. Anche per quanto riguarda la ristorazione l’hotel offre esperienze culinarie uniche. Il Royal Banquet è un buffet dove i personaggi Disney si presentano in costumi regali; mentre La Table de Lumière propone una cucina francese contemporanea in ambienti ispirati alla sala da ballo de La Bella e la Bestia.

Fonte: iStock

Europa-Park – Rust, Germania

Europa-Park è il parco tematico più grande della Germania, e si trova a Rust, una piccola località nel sud-ovest del paese, vicino alla città di Freiburg e al confine con la Francia. Con oltre 100 attrazioni suddivise in 15 aree tematiche, è una delle principali destinazioni turistiche europee per gli amanti del divertimento e dell’avventura. Il resort include anche sei hotel tematici per un pernottamento a dir poco immersivo. Tra questi, il Bell Rock, ispirato al New England; il Colosseo, con la sua atmosfera tutta italiana; e al Santa Isabel sembra di stare in un monastero portoghese. Il Castillo Alcazar richiama l’architettura medievale; l’El Andaluz evoca il fascino di una finca spagnola; mentre il Krønasår è un museo nordico che unisce cultura e svago. Oltre agli hotel, il resort vanta anche il parco acquatico Rulantica, un’ulteriore attrazione che rende la visita ancora più completa. Gli ospiti degli hotel godono di vantaggi esclusivi, come l’accesso anticipato alle attrazioni, per vivere al meglio la magia di Europa-Park.

Nel mondo

I resort negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti ospitano alcuni dei parchi tematici più famosi al mondo, ciascuno con una vasta scelta di hotel a tema e servizi pensati per tutta la famiglia.

Il celebre Walt Disney World Resort, a Orlando in Florida, è il più grande complesso Disney al mondo, un autentico universo di divertimento che comprende quattro parchi tematici e oltre 25 hotel a tema. Ogni hotel è pensato per far vivere un’esperienza da sogno, come l’iconico Disney’s Grand Floridian Resort & Spa, un lussuoso hotel a tema vittoriano dall’atmosfera elegante e sofisticata; o il Disney’s Polynesian Village Resort, che trasporta gli ospiti nelle isole del Pacifico con bungalow sulla spiaggia e ritmi tropicali. Il Disney’s Contemporary Resort ha camere moderne dal design futuristico; e l’Art of Animation Resort celebra l’animazione Disney con stanze a tema dei film più amati di sempre. Gli ospiti di questi hotel possono approfittare di diversi vantaggi riservati, come l’accesso diretto ai parchi, l’ingresso anticipato alle attrazioni e la possibilità di incontrare personaggi Disney senza fare lunghe code.

L’Universal Orlando Resort, sempre a Orlando, è un altro gigante del divertimento che comprende tre parchi tematici: Universal Studios Florida, Islands of Adventure e l’Epic Universe. Tra gli hotel di questo resort, uno dei più spettacolari è il Hard Rock Hotel, a tema musicale con arredamenti ispirati al rock e piscine da film. Un’altra opzione è il Loews Sapphire Falls Resort, che evoca l’atmosfera dei Caraibi con palme e acque cristalline, perfetta per famiglie e coppie. Il Dockside Inn and Suites è un’alternativa più economica, ma non per questo meno spettacolare, con camere spaziose e un ambiente altrettanto divertente e rilassante. Gli ospiti possono anche godere di vantaggi esclusivi, come l’ingresso anticipato alle attrazioni.

Legoland California Resort, situato a Carlsbad, in California, è un altro punto di riferimento per le famiglie, specialmente quelle con bambini. Il resort offre due hotel tematici che sono perfetti per un soggiorno immersivo: Legoland Hotel, che dispone di camere a tema Lego, come quelle ispirate ai pirati, ai castelli o ai kingdom dei sogni, e Legoland Castle Hotel, di ispirazione medievale unica con stanze tematiche di castelli e cavalieri. Entrambi gli hotel offrono accesso diretto al parco e vantano numerose attività pensate per i più piccoli, come la costruzione di Lego e spettacoli interattivi e coinvolgenti.

Fonte: iStock

In Asia

Anche in Asia il divertimento non ha limiti di tempo, e sono diversi i parchi tematici dove divertimento, magia e cultura si incontrano in resort straordinari. Tre esempi?

Il Tokyo Disney Resort – A Urayasu, in Giappone, questo famoso resort comprende due parchi tematici: Tokyo Disneyland e Tokyo DisneySea. Gli ospiti possono scegliere tra sei hotel Disney, tra cui il lussuoso Tokyo Disneyland Hotel e il Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta, in tipico stile Disney, con accesso diretto ai parchi e vantaggi esclusivi come l’ingresso anticipato.

Il Chimelong Tourist Resort – Guangzhou, in Cina, ospita un immenso complesso di intrattenimento che include il parco tematico Chimelong Paradise, un safari park, un parco acquatico e tre hotel tematici, tra cui il Chimelong Hotel e il Chimelong Panda Hotel. Gli ospiti possono godere di un’esperienza unica all’interno del resort, con accesso diretto a tutte le attrazioni e un’ampia scelta di servizi.

Universal Studios Singapore – Sentosa Island, Singapore. È parte del grande complesso turistico Resorts World Sentosa e si tratta di un parco tematico dedicato al cinema e all’intrattenimento, con attrazioni ispirate a film e serie famose. All’interno del resort è possibile soggiornare in hotel come l’Hard Rock Hotel Singapore, dallo stile moderno e dinamico, o il Festive Hotel, particolarmente adatto alle famiglie. Gli ospiti possono accedere facilmente non solo al parco, ma anche ad altre attrazioni di Sentosa, come l’Adventure Cove Waterpark, dedicato agli amanti degli scivoli e delle piscine, e l’S.E.A. Aquarium, uno degli acquari più grandi e spettacolari al mondo.