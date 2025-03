Siete pronti a regalarvi una giornata senza pensieri? I parchi divertimento più belli d'Italia stanno per riaprire: ecco le date e le novità da non perdere

Fonte: Ufficio Stampa L'ingresso al parco di Mirabilandia

I parchi divertimento hanno sempre qualcosa per tutti: dalle coppie in cerca di una giornata da trascorrere in modo diverso ai gruppi di amici, fino alle famiglie con bambini desiderose di trascorrere dei momenti magici e divertenti tutti insieme. In Italia, di parchi divertimento ne abbiamo diversi e stanno per riaprire con tante novità pazzesche, pronti a stupirvi con esperienze adrenaliniche, grandi show dal vivo e mondi sotterranei abitati da personaggi straordinari.

Da Gardaland, che quest’anno compie 50 anni, a Cinecittà World, che invece ne festeggia 10, fino a Mirabilandia e Leolandia: qui le date di riapertura dei parchi divertimento più amati d’Italia e le novità incredibili che vi aspettano una volta varcati i loro ingressi.

Gardaland: data di riapertura e novità

Gardaland riaprirà il 5 aprile dando inizio ai festeggiamenti per i suoi 50 anni, anche se il compleanno vero e proprio sarà solo il 19 luglio. Il parco di Prezzemolo accoglierà i visitatori con tante novità, una su tutte l’esperienza immersiva dedicata ad Animal Treasure Island che verrà presentata in anteprima mondiale. Curata dal team creativo Merlin Magic Making, quest’area sotterranea immerge adulti e bambini in un mondo coinvolgente abitato da personaggi unici in cui immedesimarsi, ognuno caratterizzato dalla propria storia. Durante quest’avventura è possibile seguire un percorso attraverso una mappa che vi aiuterà a svelare i segreti dell’isola, mentre in sottofondo risuona una colonna sonora creata su misura per ogni scena.

Un’altra novità è rappresentata da Dragon Empire: qui, dopo aver attraversato il maestoso ingresso adornato da lanterne rosse e ventagli, vi ritroverete a vivere un viaggio attraverso le millenarie tradizioni del mondo orientale, tra colori vibranti e musiche avvolgenti che animeranno tutta la giornata. Tra le attrazioni imperdibili di quest’area tematica ci sono le montagne russe Dragon Rush e la fabbrica di fuochi d’artificio Rocket Factory.

Mirabilandia: data di riapertura e novità

Anche il parco divertimenti Mirabilandia tornerà il 17 aprile con una bella novità dedicata alle famiglie con bambini e ai giovani adulti: Nickelodeon Land. In quest’area sarà possibile divertirsi con attrazioni e servizi a tema dove vivere giornate indimenticabili in compagnia di SpongeBob e Patrick, le Tartarughe Ninja, Dora l’esploratrice e i PAW Patrol. Non mancheranno eventi esclusivi, nuovi show e le imperdibili attrazioni, molte da Guinness dei primati, come iSpeed, dove nelle curve più vertiginose si arriva a 120 km all’ora, Katun, l’inverted coaster numero uno in Europa con un loop a 360 gradi e un salto da 50 metri, e Divertical, le montagne russe acquatiche più alte del mondo.

Chi è appassionato delle atmosfere da cowboy può andare nella Far West Valley, mentre gli amanti dei motori dovranno semplicemente seguire il rombo delle moto per arrivare a Ducati World. Chi non rinuncia a una sana dose di paura e terrore, troverà The Walking Dead, l’horror house ispirata alla nota serie televisiva, unica in Italia.

Cinecittà World: data di riapertura e novità

Anche Cinecittà World festeggia i suoi primi 10 anni riaprendo il parco venerdì 14 marzo. Per celebrare il suo compleanno ha allestito una mostra esclusiva al Cinetour che permette ai visitatori di fare un viaggio nella memoria attraverso progetti originali, disegni e tavole firmate dallo scenografo tre volte premio Oscar Dante Ferretti, oltre che con cimeli inediti e contenuti video che svelano i segreti della sua creazione e mai svelati al pubblico.

Cinecittà World, dove sono state girate diverse produzioni di successo, di cui l’ultima è la serie Miss Fallaci, mette al centro della sua programmazione la magia cinematografica proponendo lo spettacolo Incanto by No Gravity diretto da Emiliano Pellisari, in una versione speciale per il compleanno di Cinecittà World. I danzatori voleranno sul palco portando in scena le sequenze più famose della storia del cinema, da Star Wars a Spiderman, da Harry Potter a Frozen e Avengers.

Fonte: Ufficio Stampa

Leolandia: data di riapertura e novità

Tante novità anche a Leolandia, il parco a tema lombardo che aprirà le sue porte il 15 marzo. Qui, i cartoni animati più amati sono i veri protagonisti, da Masha e Orso, alle prese con un entusiasmante giro intorno al mondo tra atmosfere giapponesi e sessioni di samba, ai Superpigiamini, che insegneranno al pubblico i trucchi e le mosse giuste per diventare veri supereroi. I più piccoli potranno incontrare le cagnoline di pastore australiano Bluey e Bingo, Ladybug e Chat Noir, il Trenino Thomas e gli immancabili Bing e Flop, che da quest’anno presenteranno un nuovo mini-show ispirato alle avventure delle loro giornate a Leolandia, tra giochi interattivi e baby dance.

Non mancheranno anche i grandi show come il Drago della Sorgente, un’avventura ispirata agli action movies hollywoodiani, tra musiche inedite, acrobazie mozzafiato, numeri di illusionismo, effetti speciali, proiezioni immersive e incredibili costumi di scena. In estate, invece, sarà possibile divertirsi con tante attrazioni acquatiche come i tronchi di Gold River, le Rapide dei Draghi e i giochi acquatici per i più piccoli.