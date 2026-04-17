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Ufficio stampa Wildside/iStock Le location di "Una famiglia sottosopra" - In foto: le attrazioni di Gardaland

Le location di Una famiglia sottosopra, l’ultimo film di Alessandro Genovesi in sala lo scorso autunno e disponibile dal 17 aprile 2026 su Prime Video, sono l’esempio perfetto di come le ambientazioni possano diventare – e sempre più lo fanno nei prodotti audiovisivi attuali – veri e propri elementi narrativi, se non addirittura personaggi a sé stanti.

Questa commedia leggera in cui Luca Argentero interpreta il padre/marito in una famiglia un po’ in crisi, che si ritrova a vivere un’avventura decisamente sui generis, è ambientata infatti a Gardaland Resort, ma il parco divertimenti più che un set neutrale è un catalizzatore di sentimenti, relazioni, cambiamenti nelle dinamiche familiari.

Di cosa parla

Alessandro Moretti (Luca Argentero) è un uomo deluso dalla vita: da anni non lavora, la moglie (Valentina Lodovini) sembra starsi allontanando sempre più da lui e dalla loro relazione, i tre figli sono ragazzini irrequieti e a tratti irrispettosi. Dopo una giornata piena di tensioni trascorsa a Gardaland per festeggiare tutti insieme – suocera compresa – il compleanno della piccola di casa, così, si ritrova a esprimere tra sé e sé il desiderio di cambiare tutto. La mattina dopo ogni membro della famiglia si risveglia, con sorpresa, nel corpo di un altro e il prosieguo è un crescendo di equivoci, segreti rivelati, incomprensioni, ma anche tanti momenti di tenerezza.

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Dove è stato girato

A parte poche scene, soprattutto di interni e che raccontano la quotidianità della famiglia Moretti, girate a Roma, Una famiglia sottosopra è ambientato per lo più a Gardaland Resort, sul Lago di Garda.

Il parco divertimenti più grande d’Italia, come più volte il regista ha raccontato alla stampa ai tempi dell’uscita in sala, è stato scelto come set del film perché «è un luogo che conosciamo tutti, forse tutte le famiglie d’Italia ci sono state almeno una volta e per me era importante che fosse riconoscibile. Ci sono degli archetipi che quel parco divertimenti rappresenta bene».

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In fila per salire sulle giostre, a tavola durante la pausa pranzo, sul letto dell’hotel per riposare finalmente a fine giornata emergono cioè chiaramente ruoli e caratteri, a volte un po’ stereotipi, di ciascun membro della famiglia Moretti ed è da qui che parte davvero il cambiamento. I punti più iconici del resort del divertimento sul Lago di Garda ci sono tutti tra le location di Una famiglia sottosopra.

Le attrazioni di Gardaland

I più appassionati della materia senza dubbio riconosceranno sullo schermo le attrazioni di Gardaland che sono, poi, il motivo principale per visitare il parco divertimenti. Come prova a fare chiunque acquisti un biglietto per Gardaland Resort, la famiglia Moretti non può perdersi esperienze iconiche come una corsa sul Mammut, la discesa adrenalinica sulla Colorado Boat, salire e poi affacciarsi dall’Albero di Prezzemolo.

Regolarmente vengono aggiunte attrazioni nuove a Gardaland, tematiche e spesso ispirate alle tendenze del momento, che rendono sensato tornarci anche una seconda o una terza volta.

Punti food e hotel a Gardaland

Negli anni, la direzione del resort sembra aver lavorato soprattutto per ampliare l’offerta legata a ristorazione e ospitalità, in modo da rendere l’andare a Gardaland un’esperienza quanto più completa e immersiva possibile. Se le adrenaliniche attrazioni del parco mettono fame, non c’è niente di meglio di concedersi una pizza nella Pizzeria Saloon, dov’è girata una delle scene più significative del film di Alessandro Genovesi con Luca Argentero.

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Se stanchi, dopo una giornata di divertimento, non ci si vuole rimettere in macchina o in treno per tornare a casa, si può prenotare per la notte al Gardaland Hotel: un’altra delle location chiave della pellicola, per i protagonisti e l’avventura emotiva che si ritrovano a vivere. Con i suoi 520mila metri quadrati, del resto, Gardaland non si visita davvero in una sola giornata.

Il parco divertimenti si trova, per altro, al confine tra i due comuni di Lazise e Castelnuovo del Garda: una zona ricca di attrazioni naturalistiche perfette per chi, dopo un giorno nel parco divertimenti, voglia concedersi qualcosa di più rilassante come una passeggiata nel verde, un picnic o un giro in battello del Lago di Garda.