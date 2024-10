Volare e trasportare animali: regole e costi Air France

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock In viaggio in aeroporto col proprio gatto

Sono sempre di più i pet lovers che decidono di portare con sé in vacanza il proprio amico a quattro zampe. Quando si tratta di viaggiare in aereo con un animale domestico, però, occorre verificare attentamente quali siano i requisiti richiesti dalla compagnia aerea per volare e trasportare l’animale.

Ogni compagnia aerea, infatti, ha le proprie regole e tariffe diverse pensate per il trasporto in volo dell’animale domestico. Air France, ad esempio, permette di volare con il proprio animale domestico, ma se state per rivolgervi proprio a questa precisa compagnia aerea vi interesserà quali sono le sue condizioni di viaggio per i passeggeri in compagnia di un animale. Ecco i dettagli e i requisiti per volare con Air France insieme al proprio gatto, cane o animale di piccola taglia.

Le regole di Air France per volare con gli animali

Le regole di Air France per volare con il proprio cane o gatto sono simili a quelle di altre compagnie aeree. In genere, ci sono alcune limitazioni verso determinate nazioni (tutte consultabili tramite le apposite sezioni sul sito web ufficiale della compagnia aerea), nonché diverse tariffe applicabili in base alla taglia dell’animale e alla tipologia di volo.

Il costo per il trasporto di animali domestici all’interno della Francia è di €100 per la stiva e di €70 per il trasporto in cabina, per i voli europei di €200 in stiva e di €125 in cabina, e per tutti i voli intercontinentali è variabile.

Per quanto riguarda l’accettazione degli animali in cabina, questa avviene solamente se il peso corporeo non supera gli 8 kg, trasportino incluso. Per volare con la compagnia aerea Air France, inoltre, gli animali devono avere compiuto almeno 10 settimane di età e devono essere stati sottoposti a tutti i vaccini obbligatori per legge.

Le regole per il viaggio prevedono che l’ animale domestico rimanga all’interno del trasportino per tutta la durata del volo e che il contenitore sia abbastanza grande ed areato per poter permettere all’animale di muoversi.

Se il gatto o il cane che viaggiano con il passeggero hanno un peso compreso tra 8 e 75 kg, cassa di trasporto inclusa, questi devono obbligatoriamente viaggiare in stiva. Inoltre, dal momento che il trasporto del cane o del gatto in stiva è limitato o vietato su alcuni tipi di aerei, la richiesta di prenotazione dell’animale deve essere effettuata entro 48 ore dalla partenza, anche online.

Il trasportino durante il viaggio in aereo deve essere inserito all’interno dello spazio presente sotto il sedile di fronte al passeggero. Da considerare è anche il fatto che ogni passeggero può trasportare al massimo tre animali.

I requisiti principali di Air France per volare con il proprio animale

Sebbene Air France permetta il trasporto di un animale domestico a condizioni simili a quelle delle maggiori compagnie aeree, ecco in breve i principali requisiti che occorre avere in mente prima di prenotare un volo che includa il trasporto del vostro cane o gatto su un volo Air France: