Volare e trasportare animali: regole e costi Lufthansa

Fonte: iStock Donna in partenza con il proprio cane e documenti necessari

Viaggiare con il proprio animale domestico può rivelarsi un’esperienza assolutamente positiva e meno stressante di quanto si possa realmente immaginare, soprattutto se si parte preparati ed informati sulle varie regole ed i costi da tenere in considerazione. Con Lufthansa, una delle principali compagnie aeree e fra le più utilizzate per i voli internazionali, è possibile scegliere tra diversi opzioni per il trasporto di animali, sia in cabina che in stiva. Ecco quali sono le regole principali ed i costi relativi al trasporto di animali, elementi da tenere bene a mente ed in considerazione se si vuole organizzare al meglio un viaggio con il proprio animale domestico.

Prenotazione e organizzazione del viaggio

Il primo passo utile per passare un viaggio in aereo sereno con il proprio animale domestico, con Lufthansa, e non solo, è quello di pianificare tutto con largo anticipo. La compagnia, infatti, consiglia di contattare il servizio clienti almeno 72 ore prima della partenza per comunicare la presenza di un animale a bordo, per assicurarsi la disponibilità di un posto in cabina o in stiva. Questo passaggio è fondamentale, in quanto il numero di animali per ogni volo è limitato.

Una volta confermata la prenotazione, sarà anche necessario recarsi in aeroporto per il check-in almeno tre ore prima della partenza, tempo utile a sbrigare le varie formalità come, ad esempio, la verifica dei documenti e la sistemazione del trasportino, adempiendo alle regole utili per il trasporto degli animali in volo.

Requisiti per il trasporto in cabina con Lufthansa

Animali di piccola taglia, come cani e gatti, ad esempio, possono viaggiare in cabina, a condizione che siano all’interno di un trasportino idoneo. Le dimensioni massime consentite dalla compagna tedesca sono 55x40x23 centimetri, per un peso totale massimo, animale incluso, che non deve superare gli 8 chilogrammi. Il trasportino deve essere a tenuta stagna, quindi deve potersi chiudere in modo sicuro e posizionato sotto il sedile di fronte al proprio durante tutto il volo. Inoltre, è importante che l’animale rimanga sempre all’interno del trasportino.

Un consiglio che si può dare è anche quello di rendere il trasportino il più confortevole possibile, ad esempio inserendo una coperta, un giocattolo o qualsiasi oggetto familiare per l’animale, così da evitare stress eccessivo. Lufthansa, inoltre, ci tiene a specificare che non raccomanda l’uso di sedativi, in quanto potrebbero provocare problemi circolatori a causa della pressione dell’aria.

Regole per il trasporto in stiva

Se l’animale che si vuole trasportare supera i limiti di peso e/o le dimensioni previste per il trasporto in cabina, allora dovrà viaggiare in stiva, in un’area dedicata ed appositamente climatizzata e pressurizzata. Lufthansa, in questo senso, segue le diverse linee guida dello IATA, l’associazione internazionale dei trasporti aerei, garentendo, pertanto, il benessere degli animali durante il volo.

Per il trasporto in stiva il trasportino dovrà permettere agli animali di stare in piedi, girarsi e sdraiarsi comodamente, rispettando i diversi requisiti di sicurezza. Per preparare l’animale a questo tipo di spostamento, è utile farlo abituare pian piano al trasportino, familiarizzando così con l’ambiente in anticipo. Anche qui, come in precedenza, un giocattolo o una coperta potrebbero fare la differenza, riducendo ansia e stress da viaggio.

Trasporto di cani guida e cani considerati aggressivi

La compagna tedesca Lufthansa consente ai cani guida per persone non vedenti o disabili di viaggiare gratuitamente insieme al proprietario in cabina, senza limitazioni di peso o di dimensioni. Questo viene concesso in quanto questi animali hanno un ruolo fondamentale per la mobilità del passeggere e, pertanto, possono rimanere accanto al proprio padrone durante tutta la durata del volo.

Per quanto riguarda, invece, quei cani considerati aggressivi, come ad esempio i Pitbull o razze simili, la compagnia richiede che il trasporto sia concordato in precedenza. Questi animali, infatti, devono necessariamente viaggiare in stiva, con misure di sicurezza aggiuntive, come trasportini rinforzati ed un eventuale utilizzo di museruole.

Quanto costa trasportare animali con Lufthansa?

Le tariffe per il trasporto di animali su Lufthansa variano in base alla destinazione ed anche alla modalità di viaggio. Per il trasporto in cabina, ad esempio, i costi partono da 60 euro per i voli interni della Germania, 70 euro per i voli europei e fino a 100 euro per i voli intercontinentali.

Mentre, se l’animale viaggia in stiva, le tariffe sono maggiori e variano a seconda di elementi come le dimensioni del trasportino e del peso dell’animale. Per i trasportini fino a 60 kg, il costo può variare dai 100 ai 200 euro, e per i trasportini che eccedono questo peso il costo può raggiungere anche i 300 euro.

Questi prezzi sono indicativi e si applicano a tratta, in base alle dimensioni dell’animale e, soprattutto, in base alla classe di prenotazione del passeggero.

Per quanto riguarda, invece, gli animali non accompagnati possono viaggiare anche come cargo, utilizzando l’apposito servizio Lufthansa Cargo. In questo caso i costi sono più elevati e dipendono anche da peso e dimensione dell’animale, garantendo allo stesso tempo il massimo livello di sicurezza durante il trasporto aereo.

Documenti utili e requisiti sanitari

Prima di partire per un viaggio accompagnati dal proprio animale domestico, è essenziale che questo sia in regola con la documentazione richiesta per il trasporto in aereo e l’ingresso nei Paesi di destinazione. Per viaggiare nell’Unione Europea, ad esempio, gli animali devono essere dotati di un passaporto veterinario valido, che serve ad attestare la vaccinazione contro la rabbia e l’installazione del microchip.

Per i viaggi fuori dall’Unione Europea, invece, potrebbero anche essere richiesti dei certificati sanitari aggiuntivi o, comunque, dei test veterinari, a seconda della destinazione prescelta. Lufthansa consiglia sempre in anticipo di verificare tutte le regole necessarie per volare con i propri animali contattando il veterinario di fiducia o le autorità competenti.

La compagnia tedesca Lufthansa, in continua e costante crescita, offre una serie di soluzioni pratiche e sicure in continuo aggiornamento, per chi ha il desiderio o la necessità di viaggiare con il proprio animale domestico, grazie anche a regole di volo chiare e la possibilità di usufruire di opzioni personalizzate. Che si tratti di un viaggio in cabina o in stiva, la compagnia garantisce condizioni di volo adeguate al benessere degli animali, a patto che si seguano le regole di volo, preparandosi con cura.