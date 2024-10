Volare e trasportare animali: regole e costi Emirates

Fonte: iStock Gli animali domestici non possono volare in cabina sugli aerei Emirates

Chi possiede un animale domestico vorrebbe portarlo sempre con sé, anche quando viaggia. Talvolta, però, questo non è possibile, soprattutto per chi prevede di raggiungere una destinazione in aereo. Alcune compagnie offrono la possibilità di portare il proprio amico a quattro zampe in cabina se rispetta determinate regole in termini di razza e dimensione, mentre altre, invece, hanno istituito leggi più ferree al riguardo. Questo è il caso di Emirates, la compagnia aerea di Dubai.

Chi vuole viaggiare sui voli Emirates per partire in vacanza e portare il proprio animale deve sapere che l’accesso in cabina non è consentito, se non ad animali specifici e in tratte selezionate. Vediamo insieme quali sono le cose da sapere per organizzare al meglio la vostra partenza ed evitare brutte sorprese in aeroporto.

Volare con animali domestici: le regole da rispettare

Gli animali non sono ammessi in cabina sui voli Emirates, a eccezione dei falchi fra Dubai e alcune destinazioni in Pakistan e gli animali di servizio idonei. A seconda delle circostanze, gli animali domestici possono viaggiare solo ed esclusivamente come merce o come bagaglio registrato in stiva. I costi per il trasporto dell’animale e della gabbia (la quale deve sempre esporre un numero d’emergenza attivo 24 ore su 24 e il requisito di temperatura ideale) variano a seconda del peso e delle dimensioni di entrambi.

Se l’animale e la gabbia insieme non superano il peso di 23 kg e le dimensioni di 150 cm, il costo sarà di 450€; se il peso va dai 24 ai 32 kg e le dimensioni sono comprese tra 150 cm e 300 cm, il prezzo aumenta e sarà di 585€; infine, se il peso arriva a 32 kg e le dimensioni sono comprese tra 150 cm e 300 cm, il costo del trasporto salirà fino a 720€. Tutti gli animali sopra i 300 cm dovranno necessariamente viaggiare con un volo cargo.

Sugli itinerari in partenza da Dubai e in arrivo in paesi che consentono il trasporto di animali come bagaglio in eccesso, falchi, gatti, cani e animali da compagnia possono viaggiare come bagaglio registrato in stiva a condizione che la durata complessiva del viaggio (inclusi i tempi di transito) non superi le 17 ore e siano garantite tutte le condizioni necessarie.

Infine, seppur non siano previste limitazioni al numero di animali domestici che è possibile trasportare a bordo dei voli Emirates, si ricorda di consultare le norme in vigore nel paese di destinazione.

Fonte: iStock

Viaggiare con animali di servizio

Sui voli Emirates sono ammessi a bordo alcuni animali di servizio se idonei alle condizioni scelte dalla compagnia. I cani, inclusi i cani guida o da assistenza psichiatrica (PSA), viaggiano gratuitamente a bordo dei voli e, in base alla tratta, possono viaggiare in cabina o come bagaglio in stiva, in un’area dedicata specificatamente a loro. Prima di iniziare il viaggio, però, sarà necessario effettuare alcuni controlli e fornire un’apposita documentazione.

Le condizioni da rispettare per viaggiare con i cani guida sono l’età (l’animale deve avere almeno 4 mesi) e la disposizione in cabina, in quanto deve poter viaggiare comodamente senza ostruire i corridoi o le uscite d’emergenza.

Documentazione necessaria

Se viaggiate con un animale di servizio dovete contattare la compagnia Emirates almeno 48 ore prima del volo e possedere tutta la documentazione necessaria:

certificato di vaccinazione, microchip e Pet Passport (documenti veterinari);

autorizzazione all’ingresso (in base ai regolamenti del Paese);

certificato di addestramento del cane a seguire alcune istruzioni specifiche e direttive comportamentali, rilasciato da un ente o da un privato.

Per viaggiare con un cane da assistenza psichiatrica, è necessario presentare una dichiarazione firmata da un medico professionista autorizzato, emessa non più di un anno prima della data di viaggio, in cui si dichiara il nome della disabilità, specificando che si è in cura presso il medico dichiarante e la necessità di un cane da assistenza psichiatrica al fine di viaggiare in aereo o per svolgere attività nella propria destinazione. Inoltre sono necessarie le informazioni sulla licenza del medico professionista (data di emissione, tipo di licenza, giurisdizione e Stato in cui è stata emessa).

Altre informazioni utili per viaggiare con animali

Prima di partire per un viaggio con il vettore di Dubai è bene contattare il servizio informazioni di Emirates. La compagnia aerea medio-orientale ha regole ben precise: per esempio, non consente il trasporto degli uccelli da gabbia neanche nella stiva a causa dell’enorme umidità presente negli Emirati Arabi dal 1° maggio al 30 settembre. Per la registrazione degli animali sui voli della Emirates è necessario che i loro proprietari espongano al momento del check-in dei certificati di buona salute. Eventuali vaccinazioni devono essere verificabili su un libretto in possesso del passeggero.

Tra le regole fissate per il trasporto degli animali, Emirates fa attenzione anche alle femmine in gravidanza. Se la gestazione ha superato un terzo della durata totale, allora il vettore di Dubai non consentirà l’imbarco dell’animale. Allo stesso tempo le femmine che hanno partorito da meno di 48 ore non possono essere registrate e dunque non possono viaggiare come bagagli nella stiva.

Per conoscere le restrizioni presenti in certi paesi, che non consentono il trasporto di certe categorie di animali neanche in stiva, è possibile contattare il numero di Emirates o visitare il sito ufficiale della compagnia.