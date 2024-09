Volare e trasportare animali: regole e costi Iberia

Iberia: informazioni utili per conoscere quali sono le norme e i comportamenti da osservare quando si decide di portare in volo il proprio animale domestico

Fonte: iStock Cane in attesa di salire in aereo

Iberia, la compagnia di bandiera spagnola e l’aerolinea leader per voli tra l’Europa e l’America Latina, permette ai suoi clienti di volare e trasportare i propri animali domestici così da poter trascorrere una vacanza insieme senza preoccuparvi di dover trovare qualcuno che se ne prenda cura a casa. Per poter usufruire di questo servizio, però, ci sono delle regole da seguire che abbiamo racchiuso all’interno di questo articolo: in questo modo avete tutte le informazioni di cui necessitate per organizzare il vostro prossimo viaggio evitando brutte sorprese.

Volare con animali domestici: le regole da rispettare

La compagna spagnola permette di volare e trasportare animali domestici in stiva, in cabina o come merce solo ed esclusivamente se vengono rispettate le regole che elenchiamo di seguito. Ricordiamo che il trasporto è subordinato a disponibilità, pertanto vi consigliamo di contattare gli uffici prenotazioni per assicurarvi di poter usufruire del servizio.

Trasporto animali in stiva

Se volate con Iberia potete trasportare i vostri cani e gatti in stiva con un peso massimo di 45 kg trasportino incluso, esclusi brachicefali (come per esempio il Carlino, il Bulldog Francese e il Boxer) e le razze considerate pericolose. La compagnia, inoltre, consente di trasportare nello stesso contenitore due animali adulti, abituati alla convivenza e di peso non superiore a 14 kg ciascuno, o un massimo di tre animali di età inferiore a 6 mesi appartenenti alla stessa cucciolata.

In questo caso vi servirà un trasportino con le seguenti caratteristiche:

realizzato in materiale resistente e sicuro;

e sicuro; comodo per le dimensioni dell’animale e che gli consenta di cambiare posizione facilmente;

e che gli consenta di cambiare posizione facilmente; dotato di ventilazione e provvisto di un fondo impermeabile con un materiale di imbottitura o uno strato isolante che impedisca il contatto diretto della sua base con il pavimento dell’aeromobile;

provvisto di un con un materiale di imbottitura o uno strato isolante che impedisca il contatto diretto della sua base con il pavimento dell’aeromobile; le misure massime ammesse sono di 83 x 65 x 56 cm.

Ricordatevi che potrete viaggiare previa autorizzazione: dovrete quindi informare il personale dell’aeroporto effettuando la richiesta di prenotazione con un anticipo minimo di 48 ore rispetto alla partenza del volo e indicando la razza del cane o gatto. Il trasporto in stiva degli animali da compagnia ha un costo: 100 euro per la Spagna, 145 euro per Canarie, Europa, Africa del Nord e Medio Oriente e 360 euro per America e Asia.

Fonte: iStock

Volare con animali in cabina

Con Iberia è possibile portare cani o gatti in cabina solo se non superano gli 8 kg inclusi trasportino o borsa. Il trasportino, oltre a dover essere robusto, ventilato e con un fondo impermeabile e sicuro, deve rispettare le seguenti misure: 45 cm di lunghezza, 35 cm di larghezza e 25 cm di altezza per un totale di massimo 105 cm. Se trasportate volatili, questi dovranno essere riposti dentro gabbie resistenti, fornite di chiusura sicura e dalle quali non possa fuoriuscire né cibo né acqua. Inoltre, la gabbia dovrà essere tenuta sempre coperta per non disturbare gli altri passeggeri.

Le tariffe per trasportare gli animali in cabina sono di 40 euro per la Spagna, 60 euro per Canarie, Europa, Africa del Nord e Medio Oriente e 180 euro per America e Asia. Ricordiamo che il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente in aeroporto.

Trasporto di animali come merce

Esistono diverse ragioni per cui un animale domestico non può viaggiare in stiva o in cabina, in questo caso verrà trasportato come merce con Woof Airlines. Questo avviene se l’animale supera i 45 kg compreso di trasportino, se la legislazione del paese di destinazione limita l’ammissione di animali o li accetta solo come merce, se la razza è soggetta a restrizioni o è diversa da quelle accettate dalla compagnia aerea o se l’animale necessita di viaggiare da solo.

I documenti da possedere

Potrete portare i vostri animali da compagnia solo se possedete tutta la documentazione richiesta da Iberia, diversa in base alla destinazione. Se viaggiate in Spagna, il passaporto veterinario non sarà necessario, mentre dovrete portare con voi il libretto sanitario ufficiale. I requisiti di vaccinazione in Spagna si limitano all’antirabbica, obbligatoria solo in alcune regioni.

Se invece viaggiate verso gli Stati Membri dell’Unione Europea sarà necessario possedere il passaporto veterinario nel quale figura che gli animali sono stati identificati mediante tatuaggio chiaramente leggibile o microchip e hanno ricevuto la vaccinazione o rivaccinazione antirabbica. Verso Finlandia e Malta, invece, oltre ai dati elencati in precedenza, dovrete dimostrare che è stato vaccinato contro la tenia nel periodo compreso tra le 120 ore (5 giorni) e le 24 ore immediatamente precedenti all’arrivo.

Infine, Iberia non accetta animali per viaggi verso il Regno Unito: in questo caso dovrete procedere con il trasporto dell’animale come merce.

Fonte: iStock

Animali non accettati e cani da assistenza

Iberia non consente di trasportare animali come furetti e martore, cioè appartenenti alla famiglia dei mustelidi. Anche in questo caso sarà necessario rivolgersi a Woof Airlines per il trasporto dell’animale come merce.

I cani da assistenza, invece, rispondono ad altre regole e sono considerati tali se addestrati individualmente in un centro autorizzato, in grado di svolgere compiti a supporto di una persona con disabilità o altra condizione medica assimilabile, che accompagna e a cui è permanentemente legato. Consigliamo di visionare il sito ufficiale della compagnia per trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno.