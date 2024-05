Uno degli aeroporti di Dubai diventerà il più grande del mondo

Fonte: iStock A Dubai nascerà l'aeroporto più grande al mondo

Se c’è una città del mondo che è in continuo mutamento e che è sempre pronta a raggiungere record mondiali, quella è senza ombra di dubbio Dubai: qui c’è la piscina a sfioro più alta del mondo, ma anche il labirinto verticale permanente più grande del pianeta, poi ancora il grattacielo più alto di tutto il globo. E questi, manco a dirlo, sono solo alcuni dei record di questa vibrante realtà. I primati, infatti, sono davvero tantissimi e a breve se ne aggiungerà persino un altro particolarmente interessante: uno degli aeroporti di Dubai diventerà il più grande di tutto il pianeta.

L’aeroporto Al Maktoum di Dubai

L’aeroporto Al Maktoum, chiamato anche Dubai World Central, è attualmente il secondo della città ma ben presto diventerà il principale e anche il più grande del mondo. Situato a Jebel Ali, 37 km a sud-ovest di Dubai, è stato inaugurato il 27 giugno 2010 in quella che è una posizione davvero sorprendente: sorge in pieno deserto.

Si tratta di un’imponente struttura intitolata allo sceicco Muḥammad b. Rāshid Āl Maktūm, primo ministro e vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti dal 2006, che è parte del futuro Dubai South, grande centro economico, residenziale e logistico attualmente in costruzione.

Perché diventerà il più grande del mondo

Lo scalo di Al Maktoum è quindi destinato a diventare il primo del Paese e, molto probabilmente, anche l’aeroporto più grande del mondo: vi basti pensare che secondo le stime riuscirà ad ospitare 260 milioni di passeggeri. Il motivo per cui si è deciso di puntare su questa struttura è molto semplice: l’aumento vertiginoso dei passeggeri che ha registrato Dubai ha riproposto il problema della capacità dell’attuale scalo principale di Dubai che, essendo praticamente un aeroporto cittadino in quanto si trova a pochi chilometri di distanza dal Burj Khalifa, non è assolutamente in grado di aumentare in maniera significativa il volume di passeggeri che può ospitare.

L’Al Maktoum International, dal canto suo, sorge in un’area molto meno urbanizzata della città offrendo, di conseguenza, ulteriori possibilità di espansione.

Gli Emirati Arabi Uniti sono quindi pronti a investire 34 miliardi di dollari nel suo ampliamento, fino a farlo diventare ben cinque volte più grande dell’attuale scalo principale, il Dubai International Airport, che lo scorso anno è stato il primo a superare gli 87 milioni di passeggeri in tutto il mondo.

Stando a quanto annunciato dal governatore di Dubai, Mohamed bin Rashid, il nuovo Al Maktoum conterrà ben “400 gate d’imbarco e avrà cinque piste parallele” (attualmente ne ha solo due). Per questo motivo, le attività del Dubai International Airport verranno tutte trasferite nei prossimi anni presso Al Maktoum.

Ma non è finita qui, perché il governatore ha anticipato persino la costruzione di “un’intera città intorno all’aeroporto, nel Sud di Dubai”, che potrà ospitare fino a un milione di persone.

Secondo le previsioni, quello di Al Maktoum sarà l’aeroporto più importante del mondo per grandezza e flusso di ospiti entro il 2050. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per cercare di capire se, anche questa volta, Dubai riuscirà a mettere in campo un ulteriore record mondiale.