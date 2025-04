Le location iconiche di Rambo (1982): dove è stato girato il film con Stallone

Fonte: iStock/Ufficio stampa Le location del film Rambo

Il primo film di Rambo che risale al 1982, con Sylvester Stallone nel ruolo del leggendario John Rambo, è stato girato in diverse location suggestive che hanno contribuito a creare l’atmosfera selvaggia e drammatica del film. La pellicola, diretta da Ted Kotcheff, è ambientata principalmente nella foresta del Pacifico Nord-Ovest degli Stati Uniti, ma le riprese sono state effettuate in diverse aree di British Columbia, in Canada, e in altri luoghi, per sfruttare al meglio il paesaggio naturale e creare la giusta tensione visiva.

Di cosa parla Rambo

Un ex soldato delle Forze Speciali degli Stati Uniti, reduce dalla guerra del Vietnam, dopo essere arrivato in una cittadina di montagna, cerca solo un pasto caldo e un po’ di riposo. Tuttavia, lo sceriffo Teasle lo vede come una minaccia e lo caccia via. Rambo soffre di disturbo post-traumatico da stress (PTSD) e viene arrestato in modo violento, ma in seguito a un tentativo di fuga, si rifugia nella foresta, dando inizio a una serie di eventi in cui diventa il bersaglio delle autorità. A causa delle sue esperienze in Vietnam, Rambo è abile nel combattimento, e si difende con ferocia. Nel frattempo, il comandante Samuel Trautman, suo ex superiore, cerca di fermarlo e risolvere la situazione senza ulteriori spargimenti di sangue.

Fonte: iStock

Dove è stato girato

Le riprese di Rambo sono state realizzate in alcuni dei paesaggi naturali suggestivi e selvaggi che hanno dato al film la sua atmosfera unica. La foresta, le montagne e i fiumi della zona sono diventati non solo il palcoscenico ideale per l’azione, ma anche una metafora visiva della lotta interiore del protagonista e delle forze che lo inseguono. Le location sono state fondamentali per trasmettere l’idea di isolamento e conflitto che caratterizza il viaggio dell’eroe protagonista, rendendo queste aree un vero e proprio personaggio nel film. La zona British Columbia in Canada ha ospitato la maggior parte delle riprese, ma vediamo nello specifico alcune location ufficiali.

Hope

La città di Hope, situata nella Columbia Britannica, è una delle location principali del film. Si trova vicino alla frontiera della British Columbia, circondata da montagne, foreste e fiumi. La piccola cittadina è stata utilizzata per rappresentare la cittadina immaginaria dove Rambo arriva all’inizio del film da sud-ovest su Flood Hope Road, all’uscita della Hope Princeton Highway. Una delle scene più celebri è quella in cui lui entra in città per la prima volta e viene fermato dallo sceriffo interpretato da Brian Dennehy. Gran parte delle scene cittadine sono state girate proprio tra le sue strade principali di Hope e nelle aree circostanti.

Hope è piuttosto riconoscibile, in particolare per lo spettacolare sfondo delle Cascade Mountains, ma molte proprietà sono state ricostruite dal 1982, e alcuni degli edifici che si vedono nel film (la stazione di polizia, il deposito e l’elicottero da guerra) erano semplicemente dei set costruiti per essere fatti saltare in aria. Lo sceriffo Teasle vuole che Rambo non si fermi troppo a lungo, lasciandolo al confine della città, a est di Hope, dove Kawkawa Lake Road attraversa il fiume Coquihalla. Il ponte a travi è stato poi sostituito da un ponte stradale piuttosto semplice.

Fonte: iStock

Othello Tunnels

Nella scena del film in cui l’auto dello sceriffo Teasle si ribalta, Rambo si dirige verso il bosco roccioso. Le scogliere in cima alle quali si trova svettano sopra gli Othello Tunnels, una serie di vecchie gallerie ferroviarie in disuso scavate nelle solide pareti di granito che attraversano il fiume Coquihalla nel Parco Provinciale di Coquihalla, a est della città di Hope.

Fraser Valley

La Fraser Valley, una vasta area nella Columbia Britannica che include paesaggi montuosi, fiumi e foreste, è un altro punto focale delle riprese. Alcune delle scene più drammatiche in cui Rambo fugge attraverso la foresta e si rifugia nella natura selvaggia sono state girate in questa località. La Fraser River è stata utilizzata anche per alcune scene in cui Rambo si muove attraverso l’acqua e si confronta con le autorità.

Garibaldi Provincial Park

Alcune delle riprese all’aperto più difficili e impegnative sono state fatte nel Garibaldi Provincial Park, un’area protetta che si trova a nord di Vancouver. Con le sue vette montuose, laghi cristallini e ampie distese di boschi, il parco ha fornito il terreno ideale per rappresentare l’ambiente selvaggio e inospitale che Rambo attraversa, mentre cerca di sfuggire alla caccia della polizia. La zona ha un aspetto molto naturale e remoto che è perfetto per enfatizzare il contrasto tra il protagonista e la società civile.

Golden Ears Provincial Park

Un’altra località usata per le riprese all’aperto è il Golden Ears Provincial Park, un’area montuosa situata vicino a Vancouver, che ha un aspetto selvaggio e incontaminato. Questo parco ha contribuito a creare l’ambiente difficile e pericoloso attraverso il quale Rambo si muove per sfuggire alla cattura. Le riprese nelle foreste e lungo i fiumi hanno dato un tono viscerale e realistico alla sua lotta per la sopravvivenza.

Squamish

Le riprese sono state anche effettuate nei pressi di Squamish, un’altra località della Columbia Britannica, famosa per i suoi paesaggi spettacolari e le imponenti formazioni rocciose. Squamish è nota per la sua vista panoramica sulle montagne, che fornisce lo sfondo perfetto per le sequenze di azione.

Lions Bay

Le scenografie di montagna sono state riprese anche in Lions Bay, una piccola comunità a sud di Vancouver, nota per le sue formazioni rocciose spettacolari e le viste mozzafiato sull’oceano e le montagne. Questa location ha contribuito a creare il contrasto tra la bellezza naturale e la brutalità delle azioni di Rambo e dei suoi antagonisti.

Vancouver

Oltre alle aree più rurali, Vancouver, la città più grande della Columbia Britannica, è stata utilizzata per girare alcune scene del film, in particolare quelle ambientate all’interno della stazione di polizia e nelle aree urbane. Sebbene molte delle scene cittadine siano state girate a Hope, alcune riprese di interni e altre sequenze sono state realizzate in studi e location di Vancouver.

Parco Provinciale di Alice Lake

Alcune delle scene in cui Rambo interagisce con la natura selvaggia e si rifugia nei boschi sono state girate anche nel Parco Provinciale di Alice Lake, situato sempre nella Columbia Britannica. Questo parco, con i suoi laghi e boschi, ha fornito un ambiente ideale per la lotta interiore e fisica del protagonista, che deve confrontarsi con la sua solitudine e il suo desiderio di vendetta.