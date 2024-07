Jesolo, le spiagge per gli amici a quattro zampe

Fonte: 123RF Alcune spiagge di Jesolo sono dog fiendly

Jesolo non è solo mare, sole e divertimento per tutti, grandi e piccini, ma i propone anche come una destinazione amica degli animali! Chi viaggia con un amico a quattro zampe, qui può trovare spiagge libere o private che accolgono anche i cani per correre, giocare e fare un tuffo in tutta libertà.

Bau Bau Beach

È la spiaggia dei cani per eccellenza a Jesolo, situata in zona est, vicino al Faro. Dotata di tutti i comfort, come docce per cani, area agility e servizio di dog sitter, offre un’ampia zona recintata dove i cani possono scorrazzare in sicurezza e socializzare con i loro simili. L’ingresso è a pagamento e la balneazione è consentita in un’area delimitata.

Spiaggia libera del Leone

Situata in zona ovest, di fronte all’Hotel Mondial, questa spiaggia offre un’ampia area libera dove i cani possono muoversi liberamente. Sono presenti doccette per sciacquare i cani dopo il bagno e un’area verde per sgambettare all’ombra. La balneazione è consentita.

Foce del Piave

Un’oasi naturale all’estremità ovest di Jesolo, dove cani e padroni possono godersi la tranquillità della natura. L’accesso alla spiaggia è libero e la balneazione è consentita. L’area è ideale per una passeggiata rilassante o per far giocare i cani in acqua dolce.

Zona Faro

Questa spiaggia si trova all’estremità est di Jesolo, e offre un tratto di arenile libero dove i cani possono giocare e fare il bagno. La balneazione è consentita e la zona è meno affollata rispetto alle spiagge centrali.

Regole per i cani nelle spiagge libere

Secondo l’ordinanza balneare in vigore a Jesolo, i cani nelle spiagge libere devono essere muniti di guinzaglio e museruola: il guinzaglio deve avere una lunghezza non superiore a 1,5 metri, mentre la museruola deve essere idonea alla morfologia del cane e consentire la respirazione e l’abbeveramento. Inltre, i cani devono essere sempre accompagnati e condotti da persone maggiorenni in grado di controllarli e devono essere tenuti sotto costante controllo dal proprietario, in modo da non arrecare disturbo agli altri bagnanti o creare situazioni di pericolo. Nonostante il comune sia dog friendly, è vietato il transito dei cani lungo la battigia, nelle zone attrezzate con giochi per bambini e nelle aree delimitate per la balneazione dei cani. In generale, anche l’accesso in acqua è spesso regolamentato e in alcune spiagge libere la balneazione dei cani è consentita solo in determinate aree delimitate. È importante informarsi presso i cartelli informativi o il personale addetto al controllo della spiaggia.

Altri consigli utili

Portare in vacanza il proprio cane può essere un impegno e molto stressante sia per l’animale che per i padroni. Non tutti i cani sono adatti alla spiaggia; alcuni cani, come quelli brachicefali (ad esempio carlini e bulldog), potrebbero soffrire eccessivamente il caldo e la sabbia. In questi casi, è meglio optare per alternative come passeggiate in zone ombreggiate o bagni in acqua dolce. Prima di partire, è importante verificare l’ordinanza balneare in vigore per conoscere eventuali regolamentazioni specifiche per i cani; e quindi trovare la sistemazione e i servizi più adeguati. Bisogna mettere in valigia la ciotola per l’acqua, la paletta per raccogliere gli escrementi e un sacchetto o le scatolette per il cibo (da scegliere i base alla comodità del viaggio e alla salute del cane). Anche nelle spiagge dedicate, è fondamentale rispettare l’ambiente e le persone vicine: non lasciare traccia e rifiuti è la regola principale, ma anche monitorare il comportamento del cane e se reca disturbo ad altri cani o alle persone. Insomma, con qualche accortezza la vacanza con gli amici a quattro zampe può essere piacevole e rilassante per tutti!