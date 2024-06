Vivere in città di mare in Italia, la classifica delle più costose

In Italia alcune città si distinguono non solo per la bellezza paesaggistica, ma anche per i prezzi elevati del mercato immobiliare: la classifica

Possedere una casa al mare è un desiderio condiviso da molti: immaginare di svegliarsi ogni mattina con la vista dell’orizzonte blu, di respirare l’aria salmastra e di godere della serenità che solo la vita costiera può offrire è un sogno a occhi aperti. Tuttavia, la fantasia può scontrarsi con la realtà dei costi elevati che spesso caratterizzano le località marittime più ambite.

In Italia, in particolare, alcune città si distinguono non solo per la bellezza paesaggistica e qualità della vita, ma anche per i prezzi elevati del mercato immobiliare. Diamo allora uno sguardo alla classifica stilata da Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, che ha messo a confronto i prezzi di acquisto degli immobili entro 5 minuti dalla spiaggia e oltre tale raggio in alcune delle mete più rinomate: Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Gallipoli, Forte dei Marmi, Rimini, Riccione, Alassio, Cervia, San Michele al Tagliamento, Sorrento, Viareggio, Senigallia, Palinuro, Alghero, Sabaudia e Anzio.

La più costosa è Forte dei Marmi

Tra le destinazioni prese in esame, Forte dei Marmi si distingue per essere la più costosa, indipendentemente dalla vicinanza alla spiaggia. Per acquistare una casa a pochi passi dal mare nella celebre località toscana, il prezzo medio supera i 10.000 euro al metro quadro, cifra che si riduce a 8.681 euro al metro quadro se ci si allontana oltre i cinque minuti a piedi dalla spiaggia.

Oltre 7000 euro al metro quadro a Sorrento

Al secondo posto troviamo Sorrento, dove il budget medio per comprare casa vicino alla spiaggia si attesta intorno ai 7.988 euro al metro quadro. Optando per abitazioni più distanti dal mare, il prezzo scende leggermente, arrivando a poco più di 7.400 euro al metro quadro.

Molto cara anche Alassio

Terzo gradino del podio per Alassio: nella popolare destinazione ligure, è necessario spendere oltre 6.200 euro al metro quadro per acquistare una proprietà entro cinque minuti a piedi dal mare. Per case oltre questa distanza, il costo scende a circa 4.400 euro al metro quadro.

Lo scarto di prezzi più significativo è a Viareggio

In tutte le località esaminate, le case a pochi passi dal mare sono in media più costose rispetto a quelle più distanti. Il primato in questo senso va a Viareggio, dove acquistare una casa vicino alla spiaggia costa attualmente il 67,1% in più rispetto a una situata a maggiore distanza. Nel primo caso, il prezzo richiesto è di 4.589 euro al metro quadro, mentre nel secondo si aggira poco sotto i 2.750 euro al metro quadro.

Dove il divario di spesa supera il 40%

Anche a Senigallia la differenza tra i prezzi è significativa: chi desidera acquistare una casa fronte mare deve prevedere un budget medio di quasi 3.400 euro al metro quadro, il 51,3% in più rispetto a chi sceglie di abitare in periferia, dove il costo si abbassa a 2.241 euro al metro quadro. Il divario di spesa rimane elevato (superiore al 40%) anche a Riccione (circa 44%), Alassio (42,5%) e Anzio (40,3%).

Il caso di Rimini e Sorrento

Infine, ecco le due destinazioni in cui, sebbene il costo aumenti avvicinandosi al mare, la differenza tra i prezzi non è così marcata. È il caso di Rimini, dove la variazione tra un acquisto e l’altro è solo del 5,6%: comprare entro cinque minuti a piedi dalla spiaggia costa mediamente 2.835 euro al metro quadro, mentre oltre questo limite il prezzo scende a 2.685 euro al metro quadro. Anche nella già citata Sorrento, la differenza tra acquistare vicino o lontano dal mare è piuttosto contenuta, con una variazione di circa l’8%.