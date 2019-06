Destinazioni e consigli per andare in vacanza con il cane in Italia

editato in: da

È proprio vero, il cane è il migliore amico dell’uomo. E chi vorrebbe andare in vacanza senza il proprio migliore amico? Sono sempre di più le persone che scelgono di trascorrere la propria vacanza con il cane, tanto che al giorno d’oggi sono sempre di più gli hotel, agriturismi, campeggi pet friendly per il proprio soggiorno.

Ma c’è di più! Cresce sempre di più il numero di spiagge dove sono ammessi i cani, musei, parchi, luoghi culturali e di mezzi di trasporto che accettano anche cani e gatti. Possiamo affermarlo con certezza: oggi è possibile una vacanza a misura dei nostri amici a 4 zampe, che sia al mare o in montagna il nostro cane potrà venire con noi ovunque.

Vacanze con il cane al mare

Una vacanza al mare con il cane sarebbe stata impossibile fino a poco tempo fa: non potevamo portare fido con noi sulla spiaggia, molti stabilimenti non accettavano cani e non erano attrezzati per poter accogliere il nostro animale domestico. Per fortuna oggi non è così, però se non sappiamo dove andare per vivere una rilassante vacanza al mare con il cane, ecco qualche suggerimento.

Qualche consiglio per le vacanze al mare con il cane

Attenzione, troppo sole e fare il bagno dopo mangiato può far male anche al nostro amico a quattro zampe! Gli orari mattutini e serali sono i migliori per godersi la spiaggia con il cane e ricordiamo sempre che la sua digestione è più lunga della nostra. Scegliamo stabilimenti attrezzati, in cui possiamo trovare aree riparate con acqua, pappa, docce per rendere anche il suo soggiorno più piacevole. Dopo una bella nuotata è infatti fondamentale una bella doccia anche per il nostro cane, in modo da alleviare la sete ed evitare problemi cutanei.

Vacanze con il cane in Liguria

Per una vacanza al mare con il cane, la Liguria è piuttosto pet friendly. Meraviglioso il lungomare per le nostre passeggiate con fido. In particolare la Riviera Ponente offre un gran numero di spiagge attrezzate per i cani, in fase di crescita la Riviera Levante, dove ad oggi si potrebbe incontrare qualche difficoltà.

Vacanze con il cane in Toscana

La Toscana è una delle regioni più apprezzate per le vacanze con il cane: oltre ad essere estremamente versatile per ogni tipo di vacanza, è particolarmente pet friendly. Lungo tutta la costa sono tantissime le spiagge dove sono ammessi gli animali, ma sono proprio attrezzate per accoglierli al meglio. Per le giornate in cui non abbiamo voglia di mare si può fare una gita in collina o in qualche borgo, dove sicuramente non avremo lamentele per il cane al seguito.

Vacanze con il cane in Puglia

La Puglia è una delle regioni più frequentate per la vacanza con il cane. La motivazione non è solo il gran numero di spiagge attrezzate, ma la tolleranza generale nell’accoglienza degli amici a 4 zampe. In questo modo, però, se un cinofobo dovesse chiamare la polizia, quest’ultima sarebbe costretta a intervenire: è sempre meglio rimanere nelle zone concesse che per fortuna sono in crescita.

Vacanze con il cane in montagna

Sicuramente più semplice una vacanza in montagna con il cane: vederlo correre nella natura è una vera gioia. Luoghi incontaminati, clima fresco, un maggiore silenzio, renderanno davvero unica questa vacanza per i nostri animali domestici.

Qualche consiglio per le vacanze in montagna con il cane

Ovviamente non possiamo far improvvisare alpino il nostro fido: durante una vacanza in montagna con il cane evitiamo i lunghi trekking se non è abituato, o cerchiamo una difficoltà progressiva per evitare di stancarlo troppo e che non si senta bene. Assicuriamoci, inoltre, di avere almeno un litro d’acqua nello zaino da dedicare al fedele amico con una ciotola per farlo bere.

Attenzione inoltre alla fauna locale: innanzitutto alle vipere, ma anche ai pascoli e ai cani da pastore che si potrebbero incontrare, se non è un cane particolarmente ubbidiente che risponde al richiamo è meglio tenerlo al guinzaglio per la sua incolumità. Al rientro dalla passeggiata in montagna con il cane, controlliamo il pelo per evitare contagi di zecche o anche semplici forasacchi e spighe che sanno essere particolarmente fastidiosi.

Vacanze con il cane in Trentino Alto Adige

Il Trentino Alto Adige è un must per una vacanza con il cane. Non solo la regione offre panorami meravigliosi e un’organizzazione integerrima, sono in molti i rifugi, bar e ristoranti dove sono i benvenuti gli amici a quattro zampe.